Zu Ostern gibt‘s frische Eier: Vier Hühner leben im Garten einer Wolfratshauser Familie

Gefiederte Familienmitglieder

Vier Hühner leben im Garten der Familie Krischke in Wolfratshausen. Unsere Zeitung hat sie besucht.

Wolfratshausen – T-Rex läuft ungefähr so, wie man es bei dem Namen erwarten würde. Ihr langer Kopf schnellt nach vorne, wenn sie sich beeilt. T-Rex ist eines von vier Hühnern, die im Garten von Maja und Sarah Krischke wohnen. Dort pickt T-Rex manchmal Insekten, legt in unaufgeregter Regelmäßigkeit ein Ei, kuschelt sich beim Schlafen an die anderen drei und macht auch sonst ziemlich normale Hühnersachen. Aufgeregt werden die vier nur dann, wenn Maja eine Hand voll Reibekäse – es ist Emmentaler – über den Rasen wirft. „Da stehen die vier ziemlich drauf“, erklärt Sarah. Die 17-Jährige sieht ihrer Schwester beim Füttern zu und amüsiert sich über die eiligen Tapser der Hühner.

Nicht nur Käse ist beliebt im Krischke-Garten. Mais finden Gusti, Miri, Freya und T-Rex fast genauso gut. Die Ernährung der gefiederten Gartenbewohner ist bemerkenswert ausgewogen. An besonders mondänen Hühnertagen darf’s auch mal eine Garnele sein. „Sie essen eigentlich alles, was weich ist“, sagt Sarah. Meist gibt’s Haferbrei, Körner oder einfach Gras. Die Luxus-Leckereien genießen die vier nur bei besonderen Anlässen – wie dem Besuch der Heimatzeitung zum Beispiel.

Seit zwei Jahren wohnen die Hühner bei der Familie Krischke. Die Familie holte die gefiederten Gartenbewohner auf einem Bauernhof bei Irschenberg ab. Dort waren mehrere Familien, die Hühner bei sich aufnehmen wollten. Vom Irschenberg zogen die vier in ihren abgezäunten Bereich im großen Garten der Familie.

Es ist ein Wandergehege: Je nachdem, wo gerade frisches Gras wächst, verschiebt die Familie das Gitter – nach kurzer Zeit ist das Gras auf der anderen Seite des Zauns deutlich grüner. „Gras machen sie ziemlich schnell kaputt“, sagt Maja. Manchmal schneller, als ihre Besitzerinnen hinterherkommen. Den hüfthohen Zaun überflattern die findigen Vögel nämlich, wenn sie eine kleine Erhöhung in ihrem Gehege finden, von dem aus sie springen.

„Sie büxen ganz gern aus“, erzählt Sarah. Dann rückt sie, ihre Schwester oder ihre Eltern aus, um die kleinen Ausreißer wieder zurück in ihr Gehege zu verfrachten. Bestenfalls bevor sie sich an den Beeten im Garten vergehen können. Der Familienhund und auch die Katzen haben inzwischen Freundschaft mit den vier gefiederten Familienmitgliedern geschlossen. „Das läuft recht harmonisch“, sagt Ulrike Krischke. Manchmal teilen die vier sogar ihren Haferbrei mit einem Eichhörnchen. Bei Mais und Käse ist das anders. Wenn Sarah und Maja diese Leckereien in den Garten bringen, bleibt für Futter-Gäste keine Zeit, weil die vier Hühner sich so schnell auf ihr Lieblingsessen stürzen.

Ostern verbringen die vier Hühner wie jeden anderen Tag auch. Sie picken ein bisschen vor sich hin, spazieren gurrend durch den Garten und machen Hühner-Sachen. Für die Familie Krischke gibt gekochte und bemalte Eier aus dem eigenen Garten. Und für die Nachbarn vermutlich auch, weil die vier Hennen mehr Eier legen, als die vierköpfige Familie essen kann.

Die frischen Eier – sie sind kleiner als im Supermarkt – sind der Lohn für die Pflege, die die beiden jungen Frauen in ihre Hennen investieren. Sie wechseln regelmäßig das Stroh, in das die vier ihre Eier legen. Unter den Stangen, auf denen sich die Tiere in ihrer Voliere am liebsten tummeln, wischen sie deren Hinterlassenschaften weg. Außerdem wollen die Hennen regelmäßig gefüttert werden. An guten Tagen mit Mais, Käse oder Garnelen.

„Eigentlich sind sie ziemlich pflegeleicht“, sagt Maja. Da sind die vier schon wieder hinter ihrem Zaun und gurren gemütlich vor sich hin. „Gaa, ga, gaaaa, ga, gack!“, meint Miri. Laut sind die Tiere nicht. Nur, wenn sie gerade ein Ei gelegt haben, „dann schreien sie richtig rum“, erklärt Maja. Die 19-Jährige ist froh, dass sie nicht täglich von morgendlichem Lärm geweckt wird. „Wir haben ja keinen Hahn. Das würden die Nachbarn wahrscheinlich auch nicht wollen.“ Mit den friedlich gackernden Hühnern kommen aber alle klar – und mit den Eiern, die sie hin und wieder kriegen, sowieso.

