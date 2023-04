Zu schnell bei Regen und Graupel: Vier Unfälle auf der Autobahn bei Wolfratshausen

Von: Peter Borchers

Auf der A95 gabs am Freitag gleich mehrere Unfälle (Symbolbild). © Stefan Ziese/Imago

Die Verkehrspolizei meldet mehrere Unfälle auf der A95. Der Gesamtschaden beträgt 40.000 Euro. In allen Fällen gibt‘s Bußgeldverfahren.

Wolfratshausen – Wetterbedingt ereigneten sich am Freitagnachmittag auf der A95 vier Unfälle. Zum ersten Mal an diesem Tag krachte es gegen 14.45 Uhr in Richtung Garmisch-Partenkirchen auf Höhe von Icking. Dort geriet ein 18-jähriger Geretsrieder mit seinem Wagen ins Schleudern, weil er nach Angaben der Verkehrspolizei (VPI) Weilheim trotz Regens und Graupels zu schnell unterwegs gewesen war. Der junge Mann prallte gegen eine Steinmauer auf der linken Fahrbahnseite. Sowohl er als auch sein 18-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens geben die Beamten der VPI mit etwa 15 000 Euro an. Zur Absicherung und Fahrbahnreinigung waren 27 Mann der Feuerwehren Neufahrn, Hohenschäftlarn und Bad Tölz im Einsatz. Nach dem Unfall war die Richtungsfahrbahn für circa 45 Minuten voll gesperrt.

Zu schnell unterwegs: Vier Unfälle auf der Autobahn bei Wolfratshausen

Ebenfalls in Richtung Süden unterwegs, verlor ein 34-jähriger Münchner gegen 15 Uhr auf Höhe Münsing die Kontrolle über sein Auto. Auch seine Geschwindigkeit war nicht den Witterungs- und Straßenverhältnissen angepasst. Der Wagen krachte gegen die rechte Schutzplanke. Der Münchner blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Nur wenige Minuten später und zwei Kilometer von dieser Unfallstelle im Gemeindebereich Münsing entfernt kam ein 34-jähriger Münchner in der Gegenrichtung ins Schleudern und prallte gegen die linke und die rechte Schutzplanke. „Auch hier ist als Unfallursache eine zu hohe Geschwindigkeit für die herrschenden Witterungsbedingungen anzugeben“, so ein VPI-Sprecher. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei rund 10 000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

Zu schnell bei Regen und Graupel: Bußgeldverfahren eingeleitet

Gegen 16 Uhr erwischte es bei Berg einen 21-Jährigen Bergkirchener, der in Richtung München unterwegs gewesen war. Er geriet auf der nassen, mit Hagelkörnern bedeckten Fahrbahn ins Rutschen, prallte gegen die Leitplanke, blieb aber zum Glück unverletzt. Höhe des Sachschadens: etwa 5000 Euro.

Alle Unfallverursacher haben laut VPI nun mit einem Straf- oder Bußgeld zu rechnen, „schließlich wäre jeder der Unfälle durch eine geringere Geschwindigkeit vermeidbar gewesen“. Auch wenn sich der Frühling nähere, so appelliert die VPI, zu dieser Jahreszeit mit plötzlichen Wetteränderungen zu rechnen und angepasst darauf zu reagieren. peb