Zu spät reagiert: Auffahrunfall auf der B11 bei Bremsmanöver an Ampel

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Am Dienstagmittag wurde die Polizei zu einem Auffahrunfall gerufen. © Peter Kneffel

Weil ein Lkw-Fahrer auf das Bremsen seines Vordermanns zu spät reagierte, fuhr er einem Pkw hinten auf. Die Schadenssumme beläuft sich auf 10.000 Euro.

Wolfratshausen – Im Autoverkehr zählt jede Millisekunde an Reaktionszeit. Einem Lenggrieser Lkw-Fahrer blieb davon am Dienstagmittag ein Bruchteil zu wenig. Laut einer Polizeimeldung fuhr der 59-Jährige gegen 12.30 Uhr mit seinem Lkw auf der B11 von Geretsried in Richtung Wolfratshausen. Vor ihm befand sich ein 60-jähriger Pkw-Lenker aus Berlin.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Zu spät reagiert: Auffahrunfall auf der B11 bei Bremsmanöver an Ampel

An der Ampelanlage der Kreuzung zum Autobahnzubringer B11a musste der Berliner Vordermann verkehrsbedingt bremsen. Der Lkw-Fahrer aus Lenggries erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Auto hinten auf. Wie die Polizei berichtet, zogen sich der Berliner und seine 62-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. An den zwei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10 000 Euro.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.