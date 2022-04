Krämmel legt großen Wert auf unfallfreien Betrieb

Zu Tode geschuftet: Die Sicherheit auf Baustellen ist immer noch ein heikles Thema

Von: Peter Borchers

Ein Retter birgt einen verletzten Kranführer: Die Arbeit auf dem Bau ist gefährlich, auch weil Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften nicht immer eingehalten werden. Statistisch verunglückt in Deutschland alle vier Tage ein Arbeiter tödlich. © Frank Bründel/dpa

Auf deutschen Baustellen stirbt im Schnitt alle vier Tage ein Arbeiter. Berufsgenossenschaft und Gewerkschaft fordern verbesserte Kontrollen, ein Sicherheitsexperte gar härtere Strafe, da Bauunternehmen in ihren Augen die Sicherheitsvorschriften aus Termin- und Kostendruck-Gründen bisweilen zu lax auslegen. Hiesige Unternehmen sehen sich in Sachen Arbeitsschutz allerdings gut aufgestellt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Zahlen sind schlimm: Nach einer Statistik der Berufsgenossenschaft Bau (BG BAU) starben in Deutschland im Jahr 2021 bis September 69 Bauarbeiter während der Ausübung ihres Berufs. Im gesamten Jahr 2020 zählte die BG 97 Todesopfer. Häufigste Ursache: Abstürze aus großer Höhe und schwerste Verletzungen durch herabfallende Teile. Laut Carsten Burckhardt, Mitglied im Bundesvorstand der BG BAU, ist „rein statistisch alle vier Tage ein Bauarbeiter tödlich verunglückt“. Auch die Zahl von knapp 104 000 meldepflichtigen Arbeitsunfällen im Jahr 2020 liege „auf einem erschreckend hohen Niveau“.

Viele Baustellen seien ein Sorgenkind in Sachen Arbeitsschutz, sagt Burckhardt. Kosten- und Zeitdruck sind für den Gewerkschafter die Hauptursachen. „Hier müssen wir dringend ein anderes Bewusstsein schaffen.“ Genauso wichtig sei der Ausbau der staatlichen Arbeitsschutzkontrollen. „Es gibt immer noch zu wenig Personal und dadurch ein klares Überwachungsdefizit. Notwendig ist ein höherer Kontrolldruck für die Betriebe, die es mit der Arbeitssicherheit nicht wirklich ernst nehmen.“



Carsten Burckhardt , Mitglied im Bundesvorstand der Berufsgenossenschaft Bau . © BG BAU

Die Forderung der BG nach besserer Überwachung wäre nur ein kleiner Beitrag, um die Unfallzahlen zu reduzieren, widerspricht Branchen-Insider und Sicherheitsexperte Frank Schneider, der seinen Klarnamen nicht in der Zeitung lesen möchte, da er berufliche Nachteile fürchtet. Vielmehr müssten bei Kontrollen festgestellte Mängel und Unfälle deutlichere Konsequenzen für die Unternehmen nach sich ziehen. Hierzulande wird ein Firmeninhaber nach einem Unfall nur selten in Regress genommen. Der Mitarbeiter sei unterwiesen worden und habe in Eigenverantwortung alle Arbeitsmittel vor der Verwendung auf augenscheinliche Mängel zu prüfen, heißt es in der Regel nach einem Unglück. Schneider spricht übrigens von einer hohen Dunkelziffer an Unfällen, die „unter den Tisch fallen“. Und auch Beinahe-Unglücke gehörten seiner Meinung nach immer aufgearbeitet – übrigens eine Vorgabe der BG beziehungsweise Gewerbeaufsicht. „Fällt von einem Kran eine Palette Steine herunter und trifft keinen, ist das pures Glück.“ Selbst wenn niemand verletzt worden sei, „muss man sich fragen: Wie konnte das passieren? Wie kann ich so etwas künftig verhindern?“ In der Realität geschehe das oft nicht.



„Böse gesagt: Es gibt leider auch Unternehmer, die sich denken: ,BG-Beiträge muss ich eh bezahlen – egal, ob ich einen Unfall habe oder nicht. Wichtig ist, wir bekommen unsere Aufträge erledigt und erwirtschaften Gewinne.‘“

Das „hochgelobte“ Duale Arbeitsschutzsystem in Deutschland – Staat und Träger der gesetzlichen Unfallversicherung teilen sich den Arbeitsschutz – birgt laut Schneider ebenfalls Schlupflöcher. „Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Die BG ist eine sinnvolle Einrichtung, die in vielen Fällen dem verletzten Mitarbeiter das weitere Arbeiten oder bei schwereren Verletzungen ein entsprechendes Auskommen ermöglicht.“ Aber das Duale System lässt Chefs eben auch genügend Spielraum, um „unsichere Arbeiten zu dulden“. Passiere etwas, komme die BG als Versicherung für den Personenschaden auf. „Böse gesagt: Es gibt leider auch Unternehmer, die sich denken: ,BG-Beiträge muss ich eh bezahlen – egal, ob ich einen Unfall habe oder nicht. Wichtig ist, wir bekommen unsere Aufträge erledigt und erwirtschaften Gewinne.‘“

Diese Denkweise werde befeuert von der „Subunternehmer-Schwemme“, deren Ausbildung und Organisation oftmals nicht dem hierzulande geforderten Standard entsprechen. „Das Problem in diesem Zusammenhang ist, dass die Bauunternehmen kein Personal finden. Also bedienen sie sich irgendwelcher Nach- oder Subunternehmer, damit sie ihre Aufträge erfüllen können. Und dann stellen sie einiges hinten an, was die Arbeitssicherheit betrifft.“ Bisweilen spiele hier auch die Gier mancher Chefs rein. „Aus meiner Sicht machen sie sich selbst Druck. Als Unternehmer muss ich nicht jeden Auftrag an Land ziehen wollen. Wenn ich über meine Kapazitäten gehe in Sachen Auftragsannahme, passieren solche Dinge.“

In anderen Teilen Europas, etwa in Großbritannien, Frankreich oder in den skandinavischen Staaten, würden Unternehmen strenger in die Pflicht genommen: Ihnen gehe es bei einem Unfall direkt „an den Geldbeutel“, sagt Schneider. Ihm ist klar, dass dieses System auch Nachteile für den Beschäftigten mit sich bringt. So gingen bei einer möglichen Pleite der Firma Arbeitsplätze verloren. „Doch verlagert es den Druck etwas vom Mitarbeiter auf den Unternehmer.“



Hans Hauptenbuchner jun. ist Spenglermeister und Dachdecker. 1995 übernahm er die von seinem Vater Hans senior 1964 im heutigen Wolfratshauser Stadtteil Weidach gegründete Firma. Der 60-Jährige räumt ein: Die Vorgaben der Berufsgenossenschaft in Sachen Arbeitssicherheit „werden unter Zeitdruck nicht immer eingehalten“. Sobald die Arbeitshöhe beispielsweise fünf Meter übersteige, sei ein Gerüst notwendig. Er selbst hält diese Regel ein, sein Betrieb verfügt über 300 Quadratmeter dieser Kletterhilfe. Wer aber erst eines mieten müsse, um arbeiten zu können, der kraxle vielleicht auch mal auf einer Leiter höher als fünf Meter. „Manchmal stecken wir in einem Dilemma“, sagt Hauptenbuchner über seine Berufsgruppe. „Erklären Sie einem verzweifelten Kunden, dem es nach einem Hagel wie im letzten Jahr ins Haus regnet, dass man erst zwei Tage auf ein Gerüst warten muss.“ Dann müsse man abwägen, ob es zu glatt und damit gefährlich ist, „oder ob man hinaufgeht“. In Hauptenbuchners Betrieb sind in den 58 Jahren der Firmengeschichte schon Unfälle passiert, räumt er ein, zum Glück nur kleinere. „Wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne.“



Was der Wolfratshauser Spenglermeister sagt, spiegelt laut Heike Stoffels den Alltag auf Baustellen durchaus wider. Verstöße gegen den Arbeitsschutz gingen nicht ausschließlich von den Arbeitgebern aus, sagt die stellvertretende Regionalleiterin der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in München. Zum Teil nähmen es die Kolleginnen und Kollegen mit den Regeln selbst nicht so genau, „weil sie helfen wollen oder zu gutmütig sind“. Aus diesem Grund müsse man es schaffen, den Arbeitsschutz deutlicher im Bewusstsein der Arbeitnehmer zu verankern.



Leichter gesagt als getan, meint Insider Schneider: „In der Realität weigert sich kaum ein Arbeiter aus Sorge um seinen Job, ein nicht ordnungsgemäß aufgebautes Gerüst zu betreten und zwei Tage auf die Mängelbeseitigung durch einen Spezialisten zu warten. „Stattdessen sagen sich viele: ,Das ging die letzten 20 Mal doch auch gut.‘“



Genau in solchen Fällen stünden die Arbeitgeber sehr wohl in der Verpflichtung, sagt Stoffels. „Ungesichert dürfen sie ihre Leute nicht auf die Baustellen lassen. Dafür gibt es Poliere, Bauleiter, Verantwortliche. Die haben darauf zu achten, dass die Vorschriften eingehalten werden.“ Das gelte übrigens auch für die – nicht selten ausländischen – Subunternehmer. Auch hier habe der Generalunternehmer oder Auftraggeber eine Verantwortung. „Aus dem Thema Arbeitssicherheit kann man sich auch nicht über die Beschäftigung von Subunternehmern herausschleichen.“



Krämmel legt großen Wert auf unfallfreien Betrieb

Einer der Platzhirsche in der hiesigen Baubranche ist die Krämmel-Unternehmensgruppe mit Sitz in Wolfratshausen. Hier legt man „besonders großen Wert auf einen unfallfreien Baustellenbetrieb“, versichert Firmensprecherin Verena Lothes, „die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat stets oberste Priorität für uns“.



Ein sogenannter Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) betreue jede Krämmel-Baustelle. Er erstelle einen entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. Dieser projektspezifische Plan in Verbindung mit dem übergeordneten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept der Krämmel-Gruppe umfasse „jährliche Unterweisungen und regelmäßige Fortbildungen des gewerblichen Personals sowie spezielle Schulungen für Maschinenbediener, aber auch die Anschaffung neuester Sicherheitstechnik und -ausrüstung“. Zudem würden der Bauleiter und der SiGeKo monatliche Überprüfungen durchführen und diese auch dokumentieren. Subunternehmer würden hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz ebenfalls unterwiesen und regelmäßig kontrolliert.



Lothes räumt ein, dass sich „Arbeitsunfälle jedoch leider nie zu 100 Prozent ausschließen“ lassen. „Im vergangenen Jahr waren dies auf unseren Baustellen beispielsweise leichte Quetschungen oder Stürze.“



Josef Janker leitet die gleichnamige Baugesellschaft im Tölzer Farchet, ein Familienunternehmen mit aktuell sieben Mitarbeitern, das seit 1948 besteht. Gravierende Unfälle seien in der über 70-jährigen Firmengeschichte „noch nicht passiert, toi, toi, toi“, sagt der ehemalige Tölzer Bürgermeister. Natürlich passiere es auf Baustellen immer mal, „dass man sich den Fuß vertritt, stolpert oder eine Treppenstufe übersieht“. Aber schwere Unfälle aufgrund der Missachtung von Vorschriften, „das ist eine andere Nummer. Wenn ich heute einen Rohbau hochziehe und habe außen kein Gerüst, dann ist das grob fahrlässig.“ Janker hält sich mit seiner Firma an „ein ganz einfaches Rezept: die Unfallverhütungsvorschriften einhalten“. Diese klaren Regeln habe die Berufsgenossenschaft, paritätisch besetzt mit Arbeitgebern und -nehmern, erarbeitet. Sie gingen raus an alle Unternehmen, egal, ob Innungsmitglied oder nicht, und „sind definitiv zu befolgen“.



Josef Janker, Bauunternehmer in Bad Tölz. © Archiv

Janker leugnet nicht, dass auf manchen Baustellen großer Termindruck herrscht, „aber das darf nicht dazu führen, dass man die Unfallverhütungsvorschriften außer Kraft setzt“. Tue man dies trotzdem, drohten große Probleme mit der Berufsgenossenschaft, „und passiert ein größerer Unfall, ist auch die Polizei da. Dann bist du als Unternehmer dran.“ Wenn man die Unfallverhütung jedoch wirklich ernst nehme und umsetze, seine Mitarbeiter immer wieder darauf aufmerksam mache und schule, „dann ist man aus dem Schneider“.



Von sich aus würden sich bei der IG BAU übrigens kaum Kollegen über mangelnden Arbeitsschutz beschweren oder beklagen, sagt Regionalleiterin Stoffels – trotz eines tödlichen Unfalls alle vier Tage. „Das ist wie mit dem Autofahren. Auf den Straßen sterben auch viele Menschen, aber jeder glaubt, dass es ihn selbst nicht treffen wird, sondern immer nur andere.“ Ein Grund mehr für Sicherheitsexperte Schneider, den Arbeitsschutz noch mehr in den Fokus zu rücken: „Es ist viel mehr erforderlich, um die Arbeitsplätze auf Baustellen sicherer zu machen, als die einfache Kontrolle durch Berufsgenossenschaft oder Gewerbeaufsicht.“

