„Zu-Verschenken-Kisten“: Wird Nachhaltigkeitstrend in der Region zum Problem?

Von: Franziska Konrad

Positives Beispiel für Wiederverwertung ist die Ickinger Wertstoffbörse. Beatrice Wagner (li.) nimmt die gebrauchten Gegenstände am Bauwagen in Empfang. Dort können diese dann kostenlos mitgenommen werden. © SH

„Zu-Verschenken-Kisten“ liegen im Trend. Doch sind die Schachteln am Straßenrand überhaupt erlaubt? Abgesehen davon, gibt es noch andere nachhaltige Aktionen im Landkreis.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie stehen in jüngster Zeit vermehrt am Straßenrand, vor Gartenzäunen oder Mülltonnen und laden dazu ein, einen Blick in ihr Innenleben zu werfen: Kartons, gefüllt mit verschiedenen Gegenständen, garniert mit dem Hinweis „Zu verschenken“. Längst hat das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Doch stellt diese Wiederverwertung die Städte im Landkreis vor Probleme? Sind die Bauhöfe nun ständig am „Zu-Verschenken-Kisten“ beseitigen? Und ist diese Art von „Entsorgung“ überhaupt legal?

„Zu-Verschenken-Kisten“: Auf Privatgelände erlaubt - im öffentlichen Raum illegale Müllentsorgung

Den Bauhof-Mitarbeitern in Geretsried fielen besagte Schachteln schon öfters auf. Die „stehen aber in der Regel auf Privatgelände“, berichtet Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried. Heißt im Klartext: An Hauseingängen oder vor Garagen sind die Kartons erlaubt. Genauso wie Sachen zum Verschenken, die an einem Gartenzaun baumeln. Im öffentlichen Raum wäre das illegale Müllentsorgung. In solchen Fällen kann sogar ein Bußgeld drohen.

In Geretsried sind jedoch selbst Gehwege oft Privatgrund, erklärt Loibl. „Der Eigentümer gewährt der Stadt hier lediglich Wegerecht.“ Falls ein Bauhof-Angestellter auf einen unerlaubt abgestellten Karton stößt, „landet der in der Regel im Fundbüro“. Von dort aus enden die Gegenstände oft bei einer Versteigerung – „und stehen so den Bürgern erneut zur Verfügung“.

Ein ähnlicher Tenor kommt aus Wolfratshausen: In der Loisachstadt sind „Zu-Verschenken-Kisten“ laut Bauhof-Chef Matthias Schmidberger „kein Problem“. Vor Kurzem mussten seine Mitarbeiter allerdings eine nass gewordene Schachtel an einem Container wegräumen. „Aber das war eigentlich das erste Mal.“ Ähnliches ist aus Bad Tölz zu hören. „Wir haben dazu keine Beschwerden“, stellt Pressesprecherin Birte Otterbach klar.

Nachhaltige Aktionen: „Verschenk-Ecke“ in Wolfratshausen - „Nichts bleibt lange da“

Neben den gefüllten Kisten gibt es in der Region noch weitere nachhaltige Aktionen: Eine davon ist das sogenannte „Verschenk-Eck“ am Integrationszentrum in Wolfratshausen. Organisiert wird das Ganze von Asylhelferkreis-Leiterin Ines Lobenstein. Unter einem kleinen Dachvorsprung kann man dort seit etwa zwei Jahren gut erhaltene Gegenstände zum Verschenken abstellen. Ob gebrauchte Vasen, Spielzeug, Bücher oder neue Kosmetikartikel: „Da ist alles dabei“, verrät Lobenstein zufrieden, „und nichts bleibt lange da“. Ab und an müsse sie zwar etwas entsorgen, „aber das ist eher die Ausnahme“.

Ein weiteres Erfolgsmodell existiert knapp sieben Kilometer weiter, in Icking. Seit vergangenem Sommer steht auf dem Wertstoffhof ein blauer Bauwagen, die Ickinger Wertstoffbörse. Sachen, die zu schade für die Mülltonne sind, können dort zum Verschenken abgegeben werden. Hierbei handelt es sich um ein Projekt des Ickinger Bund Naturschutz.

Ickinger Wertstoffbörse kommt gut an - „Viel positives Feedback“

Die Idee dazu ist direkt auf dem Wertstoffhof entstanden. „Im Altmetall-Container lagen tolle Sachen, die noch gar nicht kaputt waren“, erzählt die Erste Vorsitzende Beatrice Wagner. Allerdings sei es verboten, diese Gegenstände aus dem Container zu holen. Die Ickinger Wertstoffbörse ist daher eine legale Lösung, um genau solche Dinge vor dem Container zu retten.

Bei den Ickingern kommt die Aktion sehr gut an. Beatrice Wagner spricht von „viel positivem Feedback“. Kürzlich hatte sie ein abgegebenes Kinderfahrrad vor dem Bauwagen abgestellt. Wenig später kam eine Mutter mit ihrem Sohn vorbei. „Das Rad passte perfekt zu dem Jungen, der wollte gar nicht mehr runterkommen“, erzählt Wagner und lacht. „Solche Erlebnisse sind einfach schön. Das bestätigt einen in seinem Tun.“ kof

Info

Die Ickinger Wertstoffbörse hat mittwochs von 16 bis 18 Uhr, freitags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

