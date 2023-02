Umweltschutz am Fluss: Ein Mitglied des Fischereivereins Wolfratshausen lässt einen Huchen an der Loisach in die Freiheit.

Huchen in Gefahr

Abwasserverband beteiligt sich an einer Umweltaktion. Mit dem Aussetzen von Fischen ist es jedoch nicht getan. Einseitiger Artenschutz konterkariert die Bemühung.

Wolfratshausen – Der Abwasserverband Isar-Loisachgruppe betreibt Umweltschutz in vielerlei Art. Wie der Geschäftsführer der Kläranlage, Lorenz Demmel, in einer Pressemitteilung berichtet, unterstützt die Gruppe in diesem Jahr das Artenschutzprogramm des Wolfratshauser Fischereivereins mit drei Huchen. „Einige Fischarten in unserer Region benötigen einen besonderen Schutz, da ihr Lebensraum ausschließlich auf das Flusssystem der Donau beschränkt ist“, schreibt Demmel dazu.

Zu viele Räuber am Gewässer: Abwasserverband kritisiert einseitigen Umweltschutz

Eine nachhaltige und ökologische Fischerei auf den Huchen könne nur über eine stabile Population erfolgen – und wenn sichergestellt sei, dass „die Entnahme eines Huchens keinen Schaden für das Ökosystem hat“. Die Fischart steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere.

Das liegt auch daran, dass es immer schwieriger sei, den Bestand der Huchen aufrecht zu erhalten – er ist nämlich Beute für viele Fisch-Räuber wie Reiher, Otter oder Kormorane. Obendrein streitet sich der Huchen als Fischräuber mit vielen Vogelarten um das Fressen. Demmel zieht eine Schlussfolgerung: „Neben dem Klimawandel wird die Anzahl der Kormorane, Gänsesäger, Reiher und Otter einer der maßgebenden Faktoren sein, der bestimmt, welche und wie viele Fische zukünftig im Isar-Loisachtal vorgefunden werden.“

Demmel übt in seinem Schreiben Kritik an einigen, zu einseitigen Umweltschutz-Aktionen. „Es ist nicht zielführend, dass Fischereivereine ihre Fischbestände mit vermehrtem Fischbesatz oder noch strengeren Fangreduzierungen vor dem stetig wachsenden Fraßdruck der Räuber schützen.“ Durch solche Maßnahmen – also mehr Fischen in den Gewässern – würde die Zahl der Räuber „künstlich in die Höhe getrieben“.

Gewässerschutz Wolfratshausen: Reaktion erst dann, „wenn Schäden zu groß geworden sind“

Der Leiter des Klärwerks am Isarspitz hält viele Artenschutzbemühungen für einseitig. „Von den Naturschutzverbänden werden die neuen Räuber öffentlichkeitswirksam als Erfolg dargestellt.“ Die negativen Auswirkungen, die deren Ansiedlung im Landkreis haben, würden nicht diskutiert – oder erst dann, „wenn Schäden zu groß geworden sind“.

Demmel fordert in seinem Schreiben keinen radikalen Einschnitt. „Es ist nicht das Ziel, alle Räuber aus dem Ökosystem zu entnehmen.“ Sein Wunsch sei vielmehr, die Bestände „auf ein ökologisches sinnvolles Level zu regulieren“. Helfen könnte es, die Umweltschutzaktiven an einen Tisch zu bringen. So sollen „schnelle, praktikable und konstruktive Lösungen“ entstehen, die „den Naturschutz aller Tierarten und die nachhaltige Bewirtschaftung gleichermaßen berücksichtigen“.