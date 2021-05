Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen: Das ist der Vorschlag des Ärzte-Sprechers

Ärztlicher Kreisverband positioniert sich

In der Debatte über die Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen meldet sich der Ärztliche Kreisverband zu Wort - und positioniert sich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Ärztliche Kreisverband (ÄKV) um seinen Vorsitzenden Dr. Andreas Lang hat sich in einem offenen Brief mit Blick auf die Kreisklinik Wolfratshausen positioniert. Im Zuge der künftigen Gesundheitsversorgung im Kreis macht für den ÄKV „eine Kooperation zwischen den beiden Akut-Kliniken“, das heißt, der Kreisklinik und der Asklepios-Stadtklinik in Bad Tölz „den meisten Sinn“. Darüber hinaus seien weitere Bündnisse „wie mit Starnberg für die Geburtshilfe und Gynäkologie oder Agatharied für die Psychiatrie sinnvoll und wünschenswert“, so Lang. Ein „weiter gespanntes Netz“ mit Weilheim, Garmisch, Penzberg und Murnau „ würde ein umfangreiches Angebot ermöglichen“. Dies, so der ÄKV, könnte durch medizinische Versorgungszentren, „spezialisierte Facharztpraxen und Dialyse“ abgerundet werden.

Klinik in Hand des Kreises wird vom ÄKV bevorzugt

„Äußerst kritisch“ sehe das Gros des Ärztlichen Kreisverbands die „Ökonomisierung des Gesundheitswesens“. Daher bevorzuge man „klar und eindeutig“ eine „nicht auf Gewinn ausgerichtete Trägerschaft“ der Kreisklinik in kommunaler Hand. Unabhängig vom Träger müsse aber jede Klinik wirtschaftlich arbeiten und könne sich „nicht nur auf die Finanzierung aus öffentlichen Geldern für ihre Defizite zurückziehen“, so der Gaißacher. Ergo „braucht die Kreisklinik aus unserer Sicht tatsächlich einen oder mehrere starke Kooperationspartner und ein intelligentes Konzept“.

Anstoß nimmt der ÄKV an der teilweise „feindseligen“ Einstellung gegenüber Asklepios und am „Heruntermachen“ der Kreisklinik-Belegschaft. Keiner der Betroffenen arbeite für einen Konzern oder den Kreis, betont Lang, „sondern für ihre Patienten“. (cce)