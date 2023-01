Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen: Das steht im Strategiekonzept

Von: Carl-Christian Eick

„Wie bei der Bundeswehr müsste der Staat mehr Geld für die Kliniken zur Verfügung stellen“: Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik Wolfratshausen, im Gespräch mit Redaktionsleiter Carl-Christian Eick. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Zukunft der Kreisklinik Wolfratshausen wird kontrovers diskutiert. Unsere Zeitung traf sich mit Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn (46) zu einem Interview.

Wolfratshausen – „Ich bin von der Qualität unseres Hauses absolut überzeugt“: Das sagte Ingo Kühn, als er Anfang 2020 vom Aufsichtsrat zum Geschäftsführer der Kreisklinik Wolfratshausen bestellt wurde. Seit 2016 war der heute 46-Jährige, der im hessischen Fulda aufgewachsen ist und zehn Jahre in Frankfurt am Main gearbeitet hat, bereits stellvertretender Geschäftsführer der Einrichtung am Moosbauerweg. Die schreibt Jahr für Jahr rote Zahlen, die Auslastung ist rückläufig. Landrat Josef Niedermaier, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kreisklinik GmbH, zu der das Kreispflegeheim in Lenggries gehört, stieß aus diesem Grund eine Debatte über die Zukunft des Krankenhauses in der Loisachstadt an. Niedermaier betonte mehrfach, dass es „nicht um den Verkauf, nicht um die Schließung“ der Kreisklinik gehe. „Aber wir brauchen ein Zukunftskonzept.“ Redaktionsleiter Carl-Christian Eick sprach mit dem Klinik-Geschäftsführer über die Stimmung in der Belegschaft, Kühns Pläne für das Krankenhaus – und fragte ihn, wie ihm das Essen in der Kreisklinik schmeckt.

Herr Kühn, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell in der Kreisklinik Wolfratshausen beschäftigt?

Rund 400.

Wie ist die Stimmung in der Belegschaft?

Grundsätzlich sehr gut. Ich habe ein klasse Team. Trotz der zum Teil widrigen Begleitumstände ist die Kreisklinik eine der wenigen Kliniken, die keine Leiharbeiter beschäftigt. Ich habe zum Glück ein Stammpersonal, das sehr engagiert ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich sehr verbunden mit der Kreisklinik. Das ist ein Aspekt, der unbezahlbar ist.

Welche Wirkung hat die anhaltende öffentliche Debatte über die ungewisse Zukunft der Kreisklinik auf die Belegschaft?

Sie hat ohne Zweifel eine Verunsicherung ausgelöst. Ich bin in engem Austausch mit dem Betriebsrat und den Chefärzten, um die Wogen zu glätten, um Missverständnisse aus der Welt zu schaffen und um die eine oder andere Nachricht, die kursiert, richtig zu stellen beziehungsweise einzuordnen.

Belastet die kontroverse Diskussion die Suche nach Personal?

Natürlich liest jeder, der sich bei uns bewirbt, Zeitungsberichte. Und natürlich wird in Bewerbungsgesprächen unter anderem die Frage gestellt, wie sicher ein Arbeitsplatz in der Kreisklinik ist. Bis jetzt gelingt es uns aber, sehr gute Leute zu akquirieren.

Gibt es offene Stellen, die Sie heuer besetzen wollen?

Es wird an der Kreisklinik voraussichtlich ab September einen neuen Fachbereich mit einem neuen Chefarzt geben. Der kommt vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Details zum Fachbereich verraten Sie noch nicht?

(lächelt) Nein, ich will’s ja ein bisschen spannend machen.

Wir arbeiten gerade am Jahresabschluss 2022. Noch ist nichts geprüft und testiert, doch das Ergebnis ähnelt dem des Jahres 2021. Ich als Geschäftsführer stelle fest: Wir haben die Krise meistern können.

Wie schaut’s mit Pflegepersonal aus?

Das suchen wir – wie jede andere Klinik auch. In diesem Kontext muss ich meinen Personalleiter besonders loben, der sehr innovativ ist. Es gelingt uns, sehr viel ausländisches Fachpersonal zu gewinnen. Wir engagieren uns sehr, unter anderem haben wir hier im Verwaltungsgebäude Wohnungen und Appartements geschaffen. Darüber hinaus mieten wir externe Wohnungen an. Und wir hoffen, dass der Landkreis zeitnah hier auf seinem Klinikgelände Werkswohnungen baut. Egal, was mit der Klinik passiert: Es wäre auf jeden Fall gut, wenn der Landkreis bezahlbaren Wohnraum anbieten kann.

Wie steht die Kreisklinik Wolfratshausen wirtschaftlich da?

Wir arbeiten gerade am Jahresabschluss 2022. Noch ist nichts geprüft und testiert, doch das Ergebnis ähnelt dem des Jahres 2021. Ich als Geschäftsführer stelle fest: Wir haben die Krise meistern können – ich sage nur Inflation, Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen –, wir haben die Klinik stabilisiert. Das ist den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, auf deren Leistung bin ich sehr stolz. Wir machen hier nicht 15 Prozent Umsatzrendite, das ist klar. Doch die Klinik ist wirtschaftlich gefestigt.

Aber die Kreisklinik schreibt seit zehn Jahren rote Zahlen.

Das ist richtig. Um das nachhaltig zu ändern, müsste ich neue Fachbereiche aufbauen, die Klinik umstrukturieren, Spezialgebiete nach dem Vorbild der Akutgeriatrie, der Palliativabteilung und der Weaning-Station aufbauen. Ich möchte, dass die Klinik wächst, dass investiert wird. Doch zunächst muss nun abgewartet werden, was die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach angestoßene Krankenhausreform bringen wird.

Aufsichtsratschef Josef Niedermaier hat von Ihnen ein Zukunftskonzept gefordert.

Ich habe dem Aufsichtsrat der Klinik im Oktober vergangenen Jahres einen Plan bis ins Jahr 2028 aufgezeigt. Der beinhaltet Leistungssteigerungen und neue Fachbereiche wie die Pneumologie. Ich persönlich bin sehr optimistisch. Noch ein Wort zu den roten Zahlen: Sie dürfen grundsätzlich nicht vergessen, dass das Gesundheitswesen derzeit vorsieht, dass ich Leistungen abrechne, die vollbracht worden sind. Wenn ich Leistungen nur vorhalte, was ich als Krankenhaus muss, kann ich die nicht abrechnen. Denken Sie an die Feuerwehr und die Polizei. Auch wir müssen immer da sein, immer für den Notfall bereitstehen.

Klinik-Geschäftsführer Kühn: „Wann würden Sie am Sonntag eine Bäckerei offen halten?“

Beispiel Geburtenstation: Wir arbeiten hier sehr eng mit den Kollegen des Klinikums Starnberg zusammen. Die anästhesiologischen Leistungen erbringt die Kreisklinik. Eine Geburtsabteilung muss zwingend dazu in der Lage sein, bei einer Notsectio, der Entbindung per Kaiserschnitt, wenn es um Leben oder Tod geht, dass das Neugeborene innerhalb von 15 Minuten auf der Welt ist. Das dazu notwendige Personal muss immer – zu jeder Tages- und Nachtzeit 24/7 – vor Ort sein. Und das Personal muss bezahlt werden, auch wenn es keine Geburten gibt. Ich habe auch keinen Einfluss auf die Rechnung für eine Operation, ich bin von den DRG-Fallpauschalen gedeckelt. Je nach Eingriffsart bekommt ein Krankenhaus eine Pauschale. Ob aufgrund des Gesundheitszustandes oder des Alters des Patienten mehr oder weniger Zeit und Sachmittel aufgewandt werden müssen oder nicht, es dem Patienten nach dem Eingriff gut oder schlecht geht, ob man ihn intensiver medizinisch und pflegerisch betreuen muss, ist dabei völlig unerheblich. Es gibt nur diese Pauschale.

Ich frage Sie: Wann würden Sie am Sonntag eine Bäckerei offen halten? Vermutlich von 8 bis maximal 14 Uhr, und Sie würden nicht die gesamte Produktpalette bis zum Schluss anbieten. Was verkauft ist, ist verkauft. Doch von uns verlangt der Staat, dass wir jeden Tag rund um die Uhr geöffnet haben, dass sozusagen das komplette Semmel- und Brotangebot stets frisch produziert zur Verfügung stehen muss – und die Politik bestimmt, was Semmel und Brot kosten dürfen.

Ich glaube, dass zwei Kliniken im Flächenlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, die Kreisklinik Wolfratshausen und die private Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz, ihre Berechtigung haben.

Vor dem Hintergrund dieses Finanzierungsmodells: Fühlen Sie sich von den Kreispolitikern, die über das Defizit der Kreisklinik klagen, ungerecht behandelt?

Nein. Ich kann die Sorgen, die vor allem der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Kreisklinik, Landrat Josef Niedermaier, hegt, nachvollziehen. Er sorgt sich um seine Klinik, er will sie zukunftsfest machen. Da sind wir auf einer Linie.

Landrat Niedermaier plädiert dafür, einen strategischen Partner für die Kreisklinik zu finden. Sind Sie da auch auf einer Linie?

Grundsätzlich ja. Sie dürfen jedoch nicht vergessen: Hinter den Kulissen wird viel gearbeitet, manche Dinge brauchen Zeit. Wir haben Reformen auf den Weg gebracht, die Klinik ist auf einem guten Weg, es gibt eine Strategie bis 2028, die der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen hat. Manchen geht es vielleicht nicht schnell genug, aber wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Ich stehe dafür, dass die Kreisklinik wächst und eine weiterhin wertige Klinik ist und bleibt. Ich glaube, dass zwei Kliniken im Flächenlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, die Kreisklinik Wolfratshausen und die private Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz, ihre Berechtigung haben.

Sollten die Kliniken sich künftig noch besser ergänzen?

Hier warten wir das Krankenhausreformgesetz von Bundesgesundheitsminister Lauterbach ab. Er will das medizinische Leistungsspektrum besser abstimmen, in dem er Kliniken in drei Stufen einteilt. Nicht alle Stufen dürfen nach derzeitigen Ideen alles anbieten. Ein umfassendes medizinisches Spektrum ist nur Kliniken der Stufe III vorbehalten.

Das heißt im konkreten Fall: Wenn die Kreisklinik Wolfratshausen erhalten bleiben soll, müssen die Bürger, die Steuerzahler mehr dafür bezahlen?

Das System muss finanziert werden, ja. Der Staat muss nicht nur die Bundeswehr wieder aufbauen, sondern auch die Krankenhäuser. Viele Kliniken haben bislang durch eigene Kreditaufnahmen und finanzielle Unterstützung der Landkreise versucht, der Unterfinanzierung entgegenzuwirken. Sie wollen ja als Patient nicht, dass ein veraltetes CT-Gerät zum Einsatz kommt, das unscharfe Bilder liefert. Sie wollen zurecht, dass eine Klinik über modernes medizinisches Gerät verfügt und der Arzt schnell und zuverlässig feststellt, wo Ihr gesundheitliches Problem liegt. Bei dieser Gelegenheit: Wir haben ein neues IT-Team, wir wollen die Kreisklinik komplett digitalisieren, daran arbeiten wir sukzessive.

Sie klingen sehr euphorisch.

Ja, ich brenne für die Kreisklinik.

Sie haben nach Ihren Worten eine Strategie bis ins Jahr 2028 erarbeitet. Wie lauten die Kernsätze?

Leistungsbereiche stabilisieren und ausbauen, Strukturen verbessern, digital werden und zusätzliche Fach- und Pflegekräfte für die Klinik gewinnen – dazu bedarf es Wohnungen. Dann können wir alle Klinikbetten, über die wir verfügen, belegen, dann wird der Betrieb wirtschaftlicher. Allerdings weiß derzeit niemand, wie die Krankenhausreform konkret aussehen wird und welche Auswirkungen die Maßnahmen haben werden. Aber bevor Sie mich jetzt fragen: Ich hätte in Wolfratshausen weiterhin gerne eine wertige Klinik und kein Gesundheitszentrum.

In einem Interview mit unserer Zeitung sagte Felix Rauschek, Geschäftsführer der Asklepios Stadtklinik in Bad Tölz, dass die Vorschläge zur Krankenhausreform am Kernproblem, der chronischen Unterfinanzierung der Krankenhäuser in Deutschland, vorbeigehen. Sehen Sie das genau so?

Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Es gibt Vorschläge der Regierungskommission zur Krankenhausreform in Deutschland, konkret beschlossen ist noch nichts. Aber nochmals: Wie bei der Bundeswehr müsste der Staat mehr Geld für die Kliniken zur Verfügung stellen, vor allem aufgrund stark gestiegener Preise, die die Fallpauschalen nicht kompensieren. Auch andere Branchen wie beispielsweise die Landwirtschaft lebt von dringend benötigten Subventionen.

Sie sagten, dass Sie Wert auf eine „wertige Klinik“ legen...

...stimmt. Eine Klinik, die weiterhin für die Bevölkerung im Umkreis ein medizinisches Leistungsangebot vorhält, das allen hilft. Ich gebe zu bedenken, dass schon heute in der Region Wolfratshausen sehr viele ältere Menschen leben, deren Anzahl aufgrund der demografischen Entwicklung weiter steigen wird. Das müssen wir im Auge haben.

Waren Sie selbst schon Patient in der Kreisklinik Wolfratshausen?

Ja.

Hat Ihnen das Essen geschmeckt?

(schmunzelt) Ja, das war gut. Ich esse häufig in der Kantine. Wir reden hier übrigens nicht über einen Gourmet-Tempel, sondern über ein Krankenhaus. Das Essen ist wichtig, und es tut mir leid, wenn’s nicht so schmeckt wie zuhause. Die Kreisklinik hat aber die Aufgabe, Menschen zu behandeln und gesund zu pflegen – und nicht, den Patienten Essen auf Sterne-Niveau zu servieren. (cce)

