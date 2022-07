Mittelschule Waldram: Eltern fordern Klassenerhalt - Infoabend zeigt Gräben auf

Von: Dominik Stallein

Teilen

35 Besucher, keine Lösung: Um die Zukunft der Fünftklässler in Waldram wird hart gerungen. Eine Einigung war auch auf einem Info-Abend nicht in Sicht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Waldram kämpft um den Klassenerhalt: An der Mittelschule wird es im September keine fünfte Klasse geben. Auf einem Info-Abend wurde darüber hitzig diskutiert.

Wolfratshausen/Waldram – Es geht um das Wohl und die optimale Förderung der Kinder. Dieses Argument führt die Stadt ins Feld, um den Umzug der künftigen fünften Klasse von Waldram nach Wolfratshausen zu erklären. Die Eltern, die mit 1200 Unterschriften dagegen mobil machen, sehen genau das aber bedroht. Wie verhärtet die Fronten sind, zeigte am Montagabend eine Infoveranstaltung in der Aula der Waldramer Schule.

Zukunft der Mittelschule: Waldramer Eltern fordern Klassenerhalt - Infoabend zeigt Gräben auf

Es war kein Frontalunterricht, dem die etwa 35 Besucher – darunter Eltern, Stadträte und Münsings Bürgermeister Michael Grasl – am Montagabend folgten. Immer wieder entwickelten sich Diskussionen um Punkte, die Schulreferent Fritz Meixner sowie Schulverbunds-Koordinator und Leiter der Schule am Hammerschmiedweg, Frank Schwesig, in ihren Präsentationen ansprachen. Dass dies so laufen würde, war keine Überraschung. Waldrams Schulleiter Josef Märkl sagte zur Begrüßung in Richtung der Eltern: „Gehen Sie mit dem Gefühl nach Hause, dass Sie alles losgeworden sind, was Sie auf dem Herzen haben.“ Die meisten hielten sich an diesen Rat.

Mittelschule Waldram: Bürgermeister Heilinglechner klärt auf - zu wenig Fünftklässler für zweigleisigen Hammerschmiedweg

Bürgermeister Klaus Heilinglechner erklärte die Beschlusslage: Weil im Wolfratshauser Stadtgebiet zu wenig Fünftklässler für drei Mittelschulklassen angemeldet sind, sollen die Kinder aus dem Waldramer Schulsprengel an den Hammerschmiedweg ziehen. Dort sollen beide fünften Klassen gebildet werden, weil nicht ausreichend Lehrerstunden zur Verfügung stehen würden, um zwei jeweils eingleisige Mittelschulen zu bestücken. Dieses Problem, das erklärte Frank Schwesig, sei in den ersten zwei Mittelschuljahren noch nicht eklatant: In der fünften sowie in der sechsten Klasse würden nur insgesamt fünf zusätzliche Lehrerstunden benötigt, die von anderen Angeboten oder Schulen abgezogen werden müssten.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Ab der siebten Klasse wachse diese Zahl aber auf 37 Stunden pro Woche an. Eine Mutter hakte ein: „Wir reden im kommenden Schuljahr also von fünf Stunden. Was in Zukunft ist, das kann doch niemand vorhersagen.“ Schwesig stimmte zwar zu, dass es keine 100-prozentige Sicherheit gebe, „aber die zwei Klassen kommen irgendwann in den oberen Jahrgängen an“. Ein Vater äußerte Zweifel daran, dass der betreffende Jahrgang langfristig so klein bleibe.

Fritz Meixner, Schulreferent der Stadt Wolfratshausen sagte: „Der Wunsch, die Kinder zu fördern, eint uns.“ © Sabine Hermsdorf-Hiss

Mittelschulen: Anmeldezahlen sind massiv eingebrochen - Nur noch zwei fünfte Klassen in Wolfratshausen

Dazu muss man wissen: Die Anmeldezahlen für die Mittelschule sind heuer massiv eingebrochen – wohl deshalb, weil der Elternwille stärker berücksichtigt wurde. Weil die Buben und Mädchen aber aufgrund der Corona-Pandemie Lernlücken aufweisen, rechnet der Vater damit, dass einige Realschulkinder auf die Mittelschule zurückgestellt werden. „Wie wollen Sie das lösen?“ fragte er Schwesig.

Der verwies darauf, dass es aktuell circa 50 Anmeldungen für die fünfte Klasse gebe – etwa gleich viele aus beiden Schulsprengeln. Erst ab 61 Kindern könnte eine dritte Klasse eingerichtet werden. Einen Jahrgang, in dem eine zweistellige Zahl an Schülern zurückgestellt wurde, habe er „noch nicht erlebt“ – und hält es für unwahrscheinlich.

Diskussion zur Zukunft der Wolfratshauser Schüler ist kontrovers - Wahlfreiheit für Kinder wäre beschnitten

Einen Kompromissvorschlag, nach dem die Waldramer bis zum Eintritt in die siebte Klasse an ihrem gewohnten Standort bleiben und erst dann umziehen, habe Heilinglechner dem Schulamt unterbreitet – und eine Absage erhalten. „So ein Modell ist nicht mehr möglich.“ Ab der siebten Klasse belegen Mittelschüler entweder Musik und Kunst, ab der achten Klasse zusätzlich ein weiteres von drei sogenannten Wahlpflichtfächern. An zwei eingleisigen Mittelschulen – das betonte Schwesig – sei es nicht möglich jeweils alle Fächer anzubieten, weil dafür weder genügend Lehrer noch genügend Schüler zur Verfügung stünden.

Eine Mutter wollte das nicht so stehen lassen: „Wenn an einem Schulstandort ein gewisser Kurs nicht zustande kommt, können sie immer noch die Schule wechseln“, meinte sie. Dann wären die Kinder älter „und es wäre ihre freie Entscheidung“. Schwesig hielt einen Schulwechsel mitten in der Mittelschullaufbahn nicht für zielführend.

Bauarbeiten in Wolfratshausen: Waldramer wollen in „gesunder Schule“ bleiben

Was für Unverständnis bei den Eltern sorgt, ist der Umzug an einen Standort, an dem umfangreiche Bauarbeiten anstehen. Wie berichtet soll im kommenden Jahr die Erweiterung und Sanierung der Grund- und Mittelschule Wolfratshausen beginnen. Fritz Meixner betonte, dass bei der Planung der Baustelle darauf geachtet wurde, dass in keinem Gebäude Arbeiten stattfinden, in dem gleichzeitig unterrichtet wird. Die Waldramer und Münsinger Eltern befürchten trotzdem Einschränkungen, vor allem durch den Lärm. Waldram hingegen sei, so ein Vater, „eine gesunde Schule“.

Elisabeth Brustmann, eine Initiatorin der Unterschriftenaktion zum Erhalt der fünften Klasse in Waldram, hakte nach. Sie wollte wissen, ob alle Fachräume während des Baus zur Verfügung stehen werden. Schwesig: „Es wird eine schwierige Phase, aber wir werden es natürlich organisatorisch hinkriegen, dass alle Kinder ihren Fachunterricht erhalten.“ Die Frage, wieso die Fünftklässler umziehen sollen, wenn das schwierig werde, schallte erneut durch die Aula.

Elterninitiative zum Erhalt der fünften Klasse in Waldram hat Bürgerantrag angedeutet

Teilweise drehte sich die Diskussion im Kreis. Wirklich neue Argumente kamen am Montagabend nicht zur Sprache. Wie es in der Schulfrage weiter geht, ist unklar. Eine Lösung, mit der alle glücklich sind wird es – das zeigte der Montagabend – nicht geben. Rathauschef Heilinglechner erklärte, dass die derzeitige Entscheidung des Fachausschusses Bestand hat. Im Mai – nach der Einschreibung fürs kommende Schuljahr – hatte das Gremium für den Umzug nach Wolfratshausen gestimmt. Allerdings stehe demnächst die Bürgerversammlung an, und einige Waldramer Eltern hätten bereits angedeutet, einen Antrag zu stellen – und den Stadtrat zum Nachsitzen zu zwingen: „Wenn das passiert, müssen wir uns erneut mit dem Thema befassen“, auch wenn die Zeit dränge, und das Schulamt Klarheit wolle.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Meixner betonte, dass alle Protagonisten, die an der Entscheidung des Ausschusses beteiligt waren, sich schon lange „mit Herzblut für die Mittelschule einsetzen“. In Wolfratshausen und Waldram würden viele freiwillige Angebote bestehen, die von der Stadt finanziert werden. Meixner: „Wir alle wollen für unsere Mittelschüler das Beste. Was das Beste ist, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Aber der Wunsch, die Kinder zu fördern, eint uns.“