Zum Internationalen Flößertag: Kinder basteln kleine Holzgefährte - „Es schwimmt prima“

Eigentlich zu schön, um sie wegschwimmen zu lassen

Aus Korken und Steckerleis-Stäbchen haben Kinder zum Internationalen Flößertag kleine Holzgefährte gebastelt. Am Samstagabend dürfen sie auf die Loisach gesetzt werden.

Wolfratshausen – In dem kleinen Nebenraum im Kindergarten St. Sebastian an der Badstraße herrscht konzentrierte Stille. Kein Wunder: Hier sind die Floßbauer am Werk. Hanna, Lukas, Chiara, Sofie, Johann und Vitus sitzen um den Tisch, vor sich kleine Flöße aus Korken und Steckerleis-Stäbchen. „Wir malen die jetzt bunt an“, erklärt der sechsjährige Vitus, „meines wird orange.“ Er deutet auf die Malfarben. „Und falls Orange aus ist, wird es hellgelb.“ Man muss eben immer Alternativen in der Hinterhand haben.

Johannifloß-Prozession in Wolfratshausen: Kinder basteln kleine Flöße

Im Vorfeld haben Eltern, Elternbeirat und das pädagogische Team die einzelnen Teile mit Heißkleber aneinander befestigt. „Für die Kinder wäre das zu gefährlich“, erklärt Leiterin Katrin Trischberger. „Und fürs Protokoll: Wir haben nicht unendlich viel Eis gegessen, um an die Stäbchen zu kommen. Die kann man auch so bestellen.“

Sie lacht. „Den Kindern wäre es anders aber auch recht gewesen.“ Sobald die Farbe trocken ist, kommt noch einmal die Heißklebepistole zum Einsatz, um kleine Kerzen darauf zu befestigen. „Die werden dann angezündet, bevor wir die Flöße ins Wasser tun“, weiß Hanna (6) über den Ablauf Bescheid.

Natürlich haben die Kinder die Flöße vor dem Bemalen einem harten TÜV unterzogen. „Ich habe es im Waschbecken schwimmen lassen“, berichtet Lukas. Und? „Es schwimmt prima.“

Internationaler Flößertag in Wolfratshausen: „Die Flößer passen auf, dass nichts passiert“

Selbst schon einmal mit einem Floß ist keines der Kinder gefahren. Erst recht nicht bei der Johannifloß-Prozession. „Da dürfen nur Gebirgsschützen mitfahren“, ist sich Vitus sicher. Angst, ins Wasser zu fallen, hätten die aber nicht. Das sei ein Grund, warum auf Schwimmwesten verzichtet werde. „Die Flößer passen auf, dass nichts passiert. Und außerdem haben die Gebirgsschützen eine Lederhose an – da passt die Schwimmweste nicht dazu.“

Johann, drei Jahre alt, legt den Pinsel weg und betrachtet sein Werk mit Stolz. Er hat die Farbe Rot gewählt. „Es ist richtig schön geworden“, findet er. Doch genau das ist der Punkt, der den Mädchen und Buben ein wenig im Magen liegt. „Ich habe gefragt, ob sie sich freuen, wenn sie die Flöße schwimmen lassen dürfen“, berichtet Trischberger. Allgemeines Kopfschütteln. Die Reaktion der Kinder war logisch. „Denn dann sind sie ja weg, und wir sehen sie nie wieder.“ sh

Info

Kurz vor 21 Uhr, so der Kulturmanager der Stadt Wolfratshausen, Andreas Kutter, können Kinder an diesem Samstagabend ihre selbst gebastelten Flöße an der alten Floßlände auf die Loisach setzen. Einsatzkräfte der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen sichern die Aktion ab.

