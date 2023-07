Zur vollsten Zufriedenheit: So lief das Auftakt-Wochenende beim Flussfestival in Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Läuft! Kulturmanager Andreas Kutter (re., hier mit Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner auf der Flussfestivalbühne) ist mit dem Festivalstart mehr als zufrieden. © Hans Lippert

Das Flussfestival in Wolfratshausen legte einen fulminanten Start hin. Noch bis 23. Juli reiht sich an der alten Floßlände Veranstaltung an Veranstaltung - laut dem städtischen Kulturmanager gibt‘s noch ein paar Tickets.

Wolfratshausen – Der Aufgalopp des Flussfestivals geriet nahezu perfekt: Prachtwetter und gut besuchte Veranstaltungen, ein ausverkauftes Dreiviertelblut-Konzert am Sonntagabend: „Ja, ich bin absolut happy“, sagt der städtische Kulturmanager und Festival-Organisator, Andreas Kutter, im Gespräch mit unserer Zeitung. Auf einer Skala von eins bis zehn – wie zufrieden ist er? „Ich sage zehn“, so der 38-Jährige mit einem breiten Grinsen.

Sowohl von Besuchern als auch von Künstlern gab’s laut Kutter bis dato ausnahmslos positive Reaktionen. „Dreiviertelblut beispielsweise spielt ja auch bei ganz großen Festivals“ – und doch sei es der Formation ein Anliegen gewesen, den außergewöhnlichen Veranstaltungsort, die schwimmende Bühne auf der Loisach und das idyllische Flussufer mit einem Prädikat zu adeln, auf dessen Wiedergabe an dieser Stelle verzichtet wird.

„Das Flussfestival ist inzwischen eine Marke, die absolut positiv konnotiert ist“, stellt der Kulturmanager fest. Das drückt sich nicht zuletzt in Euro und Cent aus. Das positive Image der rund zweiwöchigen Veranstaltungsreihe mache Gespräche mit potenziellen Sponsoren „natürlich einfacher“, sagt Kutter. Er werde alles daransetzen, die Marke Flussfestival „weiter auszubauen“.

Flussfestival: Sogar „für einen echten Knochenjob“ fanden sich freiwillige Helfer

Kutter kann sich auf ein Team von rund 40 ehrenamtlichen Helfern verlassen. Sogar „für eine echte Knochenarbeit“, den Aufbau der Tribüne im Opera Tent, fanden sich Freiwillige. Viele aus lokalen Vereinen, erläutert der Kulturmanager, unter anderem aus den Reihen des BRK, der Bergwacht und der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen. Summa summarum sei „bis jetzt alles super gelaufen“. Sieht man davon ab, das der Teufel bekanntlich im Detail steckt. „Zwei, drei Zahlenschlösser mussten wir aufknacken“, weil sich partout niemand mehr an die Zahlenkombination erinnern konnte. Kutter: „Wir reden also wirklich über Kleinigkeiten, über Unverhofftes.“

Ich entscheide mich immer für die Wetter-App, die Sonne verspricht.

Wie oft schaut der Kulturmanager täglich auf den Wetterbericht? Der 38-Jährige lächelt. „Oft, ich blicke auf mehrere verschiedene Wetter-Apps.“ Doch leider spucken die nicht selten unterschiedliche Prognosen aus, „und die Vorhersage ändert sich mitunter von Stunde zu Stunde“. Kutter geht pragmatisch und optimistisch vor: „Ich entscheide mich immer für die Wetter-App, die Sonne verspricht.“

Mittwoch Franziska Wanninger, Freitag Lokalmatador Dominik Halamek, Samstag Django 3000

An diesem Mittwochabend gehört die Festivalbühne der Kabarettistin Franziska Wanninger, Donnerstag ihrem Berufskollegen Simon Pearce. Lokalmatador Dominik Halamek bringt am Freitagabend den Brodway in die Loisachstadt („Summer Nights II – Musical meets Circus“), und Samstagabend wird’s mit Django 3000 „wuid und laut“ an der alten Floßlände. „Für alle Veranstaltungen bis einschließlich 22. Juli gibt es noch ein paar Tickets“, so Kutter. Auch Kurzentschlossene würden an der Abendkasse nicht abgewiesen. (cce)

Infos im Internet: www.flussfestival.wolfratshausen.de

