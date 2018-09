Zurück zur Natur - Darum liegt  Angeln im Landkreis im Trend

Angeln, früher als Rentnerhobby verspottet, erlebt derzeit einen Boom. Immer mehr Junge gehen Fischen. In Deutschland gelten strenge Regeln.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn Stefan Hiss an der Loisach sitzt, den Schwimmer samt Köder surrend von der Rolle lässt, vielleicht sogar einen Biber vorbeigleiten sieht, dann ist er ganz bei sich. „Der Bürostress löst sich, ich genieße die Natur. Wenn du etwas fängst, ist es gut. Wenn nicht, auch“, schwärmt der 52-Jährige. Zweimal die Woche, in der Regel abends, versucht er zu angeln. Mit seinem recht neuen Hobby, er fischt erst seit vier Jahren, ist der Dietramszeller nicht allein.

Angeln boomt. Nach Angaben des Landesfischereiverbands Bayern ist die Zahl der aktiven Petrijünger in den vergangenen fünf Jahren um 6000 auf 136 000 gestiegen. Jährlich stellen sich mehr Menschen im Freistaat der notwendigen Staatlichen Fischereiprüfung. Was überrascht: Die meisten von ihnen, mit großer Mehrheit männlich, sind zwischen 20 und 29 Jahre alt. Vom typischen Rentnerhobby – dieser Ruf haftete ihm lange an – entfernt sich das Angeln zunehmend.

Richard Nüßlein ist das beste Beispiel für diese Verjüngung. Selbst erst 36 Lenze zählend steht der Eurasburger seit 2016 den rund 60 Mitgliedern des Fischerei-Vereins Ammerland vor. Seitdem erlebt auch der einen Zulauf. „Es kommen viele Junge, aber auch Erwachsene dazu“, sagt Nüßlein. Ganz von selbst geschehe das jedoch nicht, „man muss schon dahinter sein“. Warum immer mehr Menschen die Angel auswerfen? Der 36-Jährige, der als Vierjähriger zum ersten Mal unter der Obhut seiner Großmutter fischte, antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Entschleunigung, Ausgleich und zum Abschalten vom Alltag.“ Insbesondere Städter suchten den Weg zurück in die Natur.

Bevor sich der neue Naturfreund mit Klapphocker, Angel und Kescher an einem Fluss oder See wiederfindet, muss er büffeln. In Deutschland darf nur der eine Forelle oder einen Huchen aus dem Wasser fischen, der – wenn er volljährig ist – die Fischerprüfung bestanden hat. Zuvor hat er in Vorbereitungskursen allgemeine und spezielle Fisch- sowie Gewässerkunde zu studieren, hat sich in Themen wie Schonzeiten, Gerätekunde und Rechtsvorschriften einzuarbeiten. Und er muss lernen, wie er Fische per Kiemenschnitt stressfrei tötet, das Tier fachgerecht schlachtet und verwertet. Zwischen 200 und 250 Euro kostet ein Lehrgang inklusive der Prüfung. Letztere erfolgt übrigens seit ein paar Jahren online: Der Angelscheinanwärter sitzt in einem Prüfungslokal und beantwortet dort via Internet den Test – ihn bestehen übrigens gut 95 Prozent aller Teilnehmer.

Wer den Schein in der Tasche hat, darf auch dann nicht einfach loslegen. Er muss entweder einem Angelverein beitreten, um in dessen Revier fischen zu dürfen oder ein Tages-, Wochen- oder gar Jahresticket beim für das Gewässer zuständigen Klub, dem Pächter oder dem Eigentümer kaufen. All das ist gesetzlich klar geregelt. „Und das ist auch gut so“, findet Nikolaus Schöfmann. Denn bisweilen werden Angler zum Ziel von Tierschützern, die das Fangen und Töten von Fischen als Tierquälerei anprangern. Um denen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, „gibt’s strenge Regeln – gesetzliche und ethische“, erklärt Schöfmann. Raubfische mit Lebendködern zu fangen, „ist beispielsweise strikt verboten“. Auch Würmer würden, sagt der 70-Jährige, immer seltener verwendet, „weil auch sie von Anglern mehr und mehr als Lebewesen respektiert werden“. Der Verbandsbeauftragte selbst verwendet neben künstlichen Ködern lieber Semmelteig oder Babybel als Lockmittel. Forellen und Barben sprängen auf den französischen Käse an. Und falls nicht, „dann esse ich ihn eben selber“, sagt Schöfmann und grinst. Das Sportfischen – einen Fisch zu angeln, ihn vom Haken zu nehmen, und zurück ins Wasser zuwerfen – verurteilt der Geretsrieder strikt. „Das ist sinnlose Quälerei. Alles was ich fische, esse ich auch. Fisch ist ein wertvolles Nahrungsmittel.“

Vor dem Töten und Ausnehmen hatte auch Stefan Hiss einen Heidenrespekt. Deshalb begleitete er zunächst einmal zwei angelnde Kollegen. „Ich wollte erst sehen, ob ich diese Schwelle überschreiten kann.“ Er konnte – und meldete sich zu Crashkurs und Prüfung an.

peb

Lesen Sie auch: Königsdorfer Bürgermeister zeigt Kindern, welche besondere Wirkung Angeln hat