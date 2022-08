Zwei Wolfratshauserinnen wandern für den guten Zweck: Die Hälfte ist geschafft

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Morgendlicher Aufbruch: Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl an der Gumpen Alm. © Privat

Ina Großmann-Stangl und Bianca Bauer sind auf Spendenwanderung für „Bürger für Bürger“. Ihr Ziel: Jesolo. Sie haben auf ihrer Reise schon jetzt viel erlebt.

Wolfratshausen – Vor einer Woche sind Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl zu ihrer Spendenwanderung von Innsbruck nach Jesolo aufgebrochen. In 14 Etappen wollen sie die 350 Kilometer lange Strecke bezwingen. Sinn der Aktion ist, auf die Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger“ aufmerksam zu machen. Auf ihrer Webseite www.biwalkin.de stellen sie täglich ein Ressort des Vereins vor, um dafür Spenden zu sammeln.

„Wir sind hier gerade kurz vor einer Hütte und genießen die grandiose Aussicht“, schwärmt Bauer, als unsere Zeitung sie am Telefon erwischt. „Bei diesem herrlichen Anblick kommt man echt ins Philosophieren.“ Die beiden Wolfratshauserinnen waren am Morgen vom Palmschloss in der Nähe von Brixen losmarschiert. Bisher sei alles gut gegangen, keine Verletzungen, keine größeren Vorkommnisse, dafür jede Menge Spaß. So verhalfen sie am ersten Tag einer Seniorin zu ihrem ersten Selfie. „Uns ging das Wasser aus – dabei standen wir gerade vor einem knackigen Anstieg“, erzählen die Frauen. An einer einsamen Hütte mitten im Wald trafen sie auf eine alte Frau, die ihnen erlaubte, ihre Trinkblasen wieder aufzufüllen. „Dabei entstand dann das Foto von uns und unserer Retterin“, berichtet Bauer.

Bürger für Bürger: Nachbarschaftshilfe wird von Wanderung unterstützt

Am zweiten Tag gab es dann zum Ausgleich Wasser ohne Ende – allerdings von oben. „Es regnete nicht, es schüttete“, beschreibt es Bianca Bauer. Nichtsdestotrotz: Gegen 15.30 Uhr erreichten die beiden die Grenze nach Italien. Zwischendurch gab es auch immer mal wieder eine Planänderung. So waren die Unterkünfte in Brixen unbezahlbar. Also wichen die beiden auf die Festung Franzensfeste aus. „Hier bekamen wir ein Stockbett in einem Achterzimmer. Die Nacht war nicht so toll, es war eiskalt.“ Doch der herrliche Ausblick bei strahlendem Sonnenschein entschädigte für vieles.

Auf Facebook und Homepage: Wolfratshauserinnen zeigen ihre Fortschritte online

Auf ihrer Webseite und bei Facebook berichten Bauer und Großmann-Stangl täglich von ihrer Tour. „Was uns immer wieder freut, sind die Reaktionen von Zuhause“, sagt Bauer. Immer wieder erreichen sie aufmunternde Worte. „Es ist ein wenig so, als ob wir zwar physisch nur zu zweit unterwegs sind, aber eigentlich laufen ganz viele mit uns zusammen.“

