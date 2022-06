Verkehr

Der Wolfratshauser Berg wird am Montag zwischenzeitlich gesperrt. An der Bundesstraße werden die Bauarbeiten abgeschlossen.

Wolfratshausen – Laut dem Staatlichen Bauamt Weilheim sind die Arbeiten an der Betonankerwand an der B11 in Richtung Icking (Wolfratshauser Berg) abgeschlossen. Für Montag, 13. Juni, sind nun Asphaltierungsarbeiten vorgesehen.

Zwischen Wolfratshausen und Icking: B 11 kurzzeitig gesperrt

Damit sollen auch vorhandene Schäden aus früheren Hangbewegungen beseitigt werden. Wegen der beengten Verhältnisse im Baustellenbereich muss der Verkehr jeweils für wenige Minuten angehalten werden. Ansonsten wird er wie gehabt, mittels Ampelregelung, halbseitig am Arbeitsbereich vorbeigeführt. Aufgrund des erheblichen Verkehrsaufkommens muss mit größeren Behinderungen gerechnet werden. Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich umfahren.

Während der Baustelle kam es zu einem dramatischen Unfall: Ein Wagen stürzte am Hang acht Meter in die Tiefe.