Zwölf Teams bei Beachturnier der VSG

Die VSG Isar-Loisach richtet im Rahmen der ebf-Serie ein Turnier im Wolfratshauser Stadion aus - zugleich die offizielle Einweihung der neuen Beachvolleyball-Plätze.

Wolfratshausen – Seit den Volleyballern der VSG Isar-Loisach auch dank der Unterstützung durch die Stadt Wolfratshausen und dem Bauunternehmen Krämmel im Isar-Loisach-Stadion zwei Beachplätze zur Verfügung stehen, steht das Spielen im Sand ganz hoch im Kurs. Fast jeden Tag tummeln sich hier die Aktiven – Männer, Frauen, Jugend- und Mixedspieler. „Es war naheliegend, dass wir jetzt auch mal ein richtiges Turnier austragen“, berichtet VSG-Sprecher Lukas von Stülpnagel. Die Spielgemeinschaft aus Wolfratshausen, Geretsried und Münsing bewarb sich also offiziell bei der European Beach Fundation (ebf). „Man muss dafür natürlich bestimmte Kriterien erfüllen“, betont von Stülpnagel, der sich sehr freut, dass am Sonntag, 6. Juli, ab 9.30 Uhr der erste Wettbewerb an der Kräuterstraße stattfinden wird.

Gemeldet haben sich zwölf Männer-Teams, die auf zwei Feldern im Turniermodus gegeneinander antreten werden. „Es gab Meldungen aus München, Holzkirchen und Penzberg. Und auch fünf Vertretungen der VSG sind am Start“, so der Pressesprecher, der sich über den Besuch möglichst vieler Volleyballfans freuen würde. Immerhin ist die Veranstaltung zugleich die offizielle Einweihung der neuen Anlage. Von Stülpnagel persönlich muss allerdings an diesem Wochenende aufs Baggern und Schmettern verzichten, da er sich eine Hand gebrochen hat: „Schade, aber dafür kann ich mich dann umso besser um die Turnierleitung kümmern.“ tw