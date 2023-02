Parkplätze um die Altstadt werden teurer – Bürgermeister schließt Verdopplung nicht aus

Von: Dominik Stallein

Parken in Wolfratshausen wird künftig teurer. Konkrete Zahlen nennt die Stadt noch nicht. © Herrmann

Parkplätze in Wolfratshausen sind immer wieder ein Diskussionsthema. Der Hauptausschuss wird jetzt wohl an der Preisschraube drehen - die Kommune braucht Geld.

Wolfratshausen – Parken in der Loisachstadt ist immer wieder ein Thema – meist geht es um die Frage, wo neue Stellflächen entstehen sollen. Am Dienstagabend diskutiert der Hauptausschuss des Stadtrats erneut über das Thema Parkplätze. Die Frage ist diesmal eine andere – nämlich: Wie viel sollen Autofahrer für ihre Stellplätze bezahlen?

Wolfratshausen: Parken wird teurer – Bürgermeister will städtischen Haushalt aufbessern

Wie Bürgermeister Klaus Heilinglechner auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, ist eine Erhöhung der Parkgebühren angedacht. Dies hänge mit der Konsolidierung des städtischen Haushalts zusammen. „Wir müssen in diesem Rahmen die Gebühren anheben“, sagt Heilinglechner. Er hält den Zeitpunkt für vertretbar. „Die Parkgebühren sind seit Jahren nicht mehr verändert worden.“ Außerdem seien die Stellflächen in der Loisachstadt im Vergleich mit den Städten in der Umgebung günstig für Autofahrer.

Altstadt: Bisher parkt man in Wolfratshausen recht günstig

Der Hauptausschuss soll eine neue Parkgebührenverordnung absegnen. Das letzte Wort hat in dieser Frage der Stadtrat. Darin soll beispielsweise ein höherer Preis für den Parkplatz vor der Loisachhalle festgehalten werden. Derzeit zahlt ein Autofahrer 40 Cent für eine Stunde – künftig könnte es laut Heilinglechner ein Euro werden. „Damit wären wir immer noch günstiger als die meisten anderen Städte“, erklärt der Rathauschef. Die Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag beginnt um 18 Uhr im Saal des Rathauses.