Sperrung Am Floßkanal: „Müssen nun mit der Baustelle leben“

Am Montag beginnen im Bereich der Sauerlacher Straße Bauarbeiten. Die Sperrung Am Floßkanal konnten die Gewerbetreibenden zwar nicht aufheben, dafür erreichten sie eine Verkürzung der Sperrzeit.

Wolfratshausen – „Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen“: Diese Warnung gilt ab Montag im Bereich der Sauerlacher Straße. Die Sanierung des Asphaltbelags zwischen Finanzamt und Bahnhof, die Verbreiterung der Rechtsabbiegespur auf die Straße Am Floßkanal und die Erneuerung der Ampelanlage im Kreuzungsbereich wird bis Ende Juli dauern. Der Weg über den Floßkanal auf die Bahnhofstraße und weiter in Richtung B 11/Altstadt ist ab Dienstagmorgen vier Wochen lang gesperrt.

Wolfratshausen: Weg über den Floßkanal vier Wochen gesperrt

In den vergangenen Tagen hatten sich wie berichtet zahlreiche Gewerbetreibende gegen die Sperrung des Floßkanals gestemmt. Ursprünglich hatte die Stadt angekündigt, dass der Bereich drei Monate dichtgemacht wird. Die Bauarbeiten kämen „zur Unzeit“, pflichtete der Vorsitzende der Unternehmervereinigung Wolfratshausen, Christian von Stülpnagel, den Betroffenen bei.

Nach wochenlanger Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie dürfe die wirtschaftliche Existenz der Händler und Dienstleister nicht zusätzlich gefährdet werden, so Stülpnagel in einer E-Mail an Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Baumaßnahme sei „unverzichtbar“

Der Rathauschef ließ nach einem runden Tisch am Mittwoch Stadtmanager Dr. Stefan Werner eine Pressemitteilung verbreiten, in der sich Heilinglechner so zitieren lässt: „Die Baumaßnahme ist unverzichtbar, um die Verkehrssicherheit an der Kreuzung Am Floßkanal/Sauerla-cher Straße wiederherzustellen und den Verkehrsfluss durch die Verbreiterung der Abbiegespur zu verbessern.“

Die Information der Öffentlichkeit und der unmittelbar Betroffenen sei „sehr wichtig, konnte in diesem konkreten Fall jedoch erst sehr kurzfristig erfolgen. Dies liegt unter anderem daran, dass aufgrund der Corona-Situation und der sehr komplexen Terminabstimmung mit den Projektbeteiligten der Baubeginn erst sehr kurzfristig bekannt war“.

Lange Bauarbeiten unmittelbar nach Geschäftsöffnungen

Mehrmonatige Bauarbeiten unmittelbar nach dem Wiederstart des Geschäftsbetriebs: Diese Kombination treffe die Gewerbetreibenden „sehr hart“, räumt der Rathauschef ein. Aufgrund der Baustelle befürchten die Wolfratshauser Gewerbetreibenden Umsatzeinbußen.

Aber die Verschiebung der Baumaßnahme sei keine Option, „da dies erhebliche Kosten für den Steuerzahler bedeuten würde, die in keiner vernünftigen Relation stehen“. Es werde jedoch „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, die „Unannehmlichkeiten“ abzufedern, verspricht der Bürgermeister. Die Wolfratshauser Gewerbetreibenden befürchten Umsatzeinbußen aufgrund einer Baustelle.

Wie berichtet lässt Heilinglechner von der Verkehrsbehörde im Landratsamt die Möglichkeit prüfen, Autos über den Busbahnhof auf die Bahnhofstraße rollen zu lassen. Ein Vorschlag, den der Wirtschaftsreferent des Stadtrats, Helmut Forster, ausdrücklich begrüßt.

„Wir werden nun mit der Baustelle leben müssen“

Das Thema Floßkanal zu einem Thema gemacht hatte Karin Kunert, die an der Straße eine Parfümerie plus Kosmetikstudio betreibt. „Wir werden nun mit der Baustelle leben müssen“, sagt sie. Doch Kunert nimmt für sich und ihre Mitstreiter in Anspruch, dass sie der Kommune zumindest „konstruktive Gespräche“ abringen konnten, die dazu geführt hätten, dass sich das Zeitfenster verkleinert habe.

Zunächst hatte die Stadt angekündigt, dass der Floßkanal von Anfang Mai bis Ende Juli dichtgemacht werde, nun soll die Sperrung bereits Ende Mai/Anfang Juni wieder aufgehoben werden.

Sperrung soll Ende Mai/Anfang Juni aufgehoben werden

Dieser Umstand „verkompliziert den Bauablauf für die Baufirma erheblich“, so Stadtmanager Werner, trage im Gegenzug allerdings „zur Linderung der Belastungen für unsere Gewerbebetriebe“ bei. In der mit dem Werbekreis Wolfratshausen abgestimmten Pressemitteilung betont Werner: „Unsere Geschäfte und Dienstleister in der Innenstadt sind auch weiterhin gut erreichbar.“

Jetzt steht es endgültig fest: Die Bauarbeiten an der Sauerlacher Straße beginnen wie geplant am Montag - aber die Sperrung des Floßkanals erfolgt erst am Dienstag.

cce