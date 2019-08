Blitzeinschlag: Dachstuhl in Waldram ausgebrannt - Schlechtes Wetter behindert Einsatzkräfte

Die Frage ist eine Herausforderung, lieber Bayer50. Das Foto zeigt in unmittelbarer Nähe Bäume die etliches höher sind als das Haus. Naturgemäß sollte man meinen, dass der Blitzschlag in einen Baum einschlägt, wird wohl auch so gewesen sein und die gewaltige Überspannung über das Erdreich ins Haus gelangte und Ort ein angeschlossenes Gerät in Brand setzte, TV oder PC oder einfach das Stromnetz.

Auch dagegen kann man sich schützen, sogenannte Überspannungsableiter der Fa. Dehn, ( sehen aus wie 3-polige Sicherungsautomaten ) als Grob-und Feinschutz leiten die Überspannungen über den Potentialausgleich wiederum ins Erdreich ab.