BYenergie

Teilen

Tag für Tag unterwegs für Kunden – BYEnergie - Ihr Partner für hochwertige Brennstoffe. © Dlask

Beim regionalen Verbund der BYenergie machen Sie Karriere im Handel mit Mineralölprodukten. Ausbildungsberufe und Möglichkeiten zur Weiterbildung warten auf Sie.

BYenergie ist ein regionaler Verbund von Brennstofflieferanten im Großraum München, der seinen Kunden erstklassige Qualität bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis und bestem Service garantiert! Durch den Zusammenschluss mehrerer oberbayerischer Unternehmen der Mineralölbranche kann der Verbund durch höhere Abnahmemengen bessere Einkaufspreise erzielen. Die Geschäftsfelder erstrecken sich über die Lieferungen von Mineralölprodukten aller Art, Tanktechnik und verschiedenen Dienstleistungen im Wärmemarkt.

BYenergie bietet: verschiedene Ausbildungsberufe und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung

Sie interessieren sich für den Handel mit Mineralölprodukten und arbeiten gerne mit einem engagierten Team zusammen? Im starken Verbund bietet das Unternehmen Ihnen vielfältige Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung. Informieren Sie sich über die angebotenen Ausbildungsberufe und lernen Sie weitere Möglichkeiten kennen, BYenergie zu unterstützen – beispielsweise als Praktikant oder als Werksstudent.

Mit dem neuen Bürogebäude in Antdorf hat das Unternehmen einen weiteren hochmodernen Arbeitsbereich geschaffen, der auf qualifizierte Mitarbeiter und Auszubildende ausgelegt ist. Wer gerne in einem professionellen Umfeld und im Team arbeitet, kann in der Mittagspause mit Blick auf die Berge Kraft tanken.

Interesse? BYenergie freut sich auf Ihre Bewerbung!

Sie sind noch unschlüssig, was am besten zu Ihnen passt? Dann sprechen Sie die Profis von BYenergie einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail an bewerbung@byenergie.de oder info@byenergie.de.

Hier finden Sie alle Möglichkeiten der Ausbildung im Unternehmensverbund BYenergie: https://byenergie.de/unternehmen/ausbildung/

Praktikum

Ausbildung

Werkstudent

Kontakt

Biersack Energie, Zweigniederlassung der Dlask GmbH

Steinbacherweg 3

82387 Antdorf

Tel: 08856 / 2601

Web: www.byenergie.de

