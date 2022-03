Haleco

Teilen

Haben Sie Lust auf einen Job in der Metallbranche mit der Aussicht auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit täglich neuen Herausforderungen? © Haleco

Haleco steht für Edles in Stahl, innovativ und präzise. Machen Sie eine Ausbildung als Metallbauer und werden Sie Edelstahl-Experte.

In zahlreichen Bereichen setzen die Kunden auf das Können der Metallbauer von Haleco-Edelstahltechnik in Bad Heilbrunn. Durch die Spezialisierung auf die Verarbeitung von Edelstahl und die über 20-jährige Betriebserfahrung in diesem Bereich hat sich der Kundenkreis von anfangs Gastronomie und Lebensmittelbereich, Bäckereien und Metzgereien, Hotels und Gaststätten auf namhafte Kliniken und Krankenhäuser, Pharmazie und Labore, Reinraumtechnik und Hygienebereich, Architekten und Bauwesen, Kunst und Design, Industrie und Gerätebau, Maschinenbau, Privatbereich und Haushalt ausgeweitet.

Lesen Sie auch Mönchengladbach: „Karnevalistisches“ Impfangebot für Kinder Mönchengladbach plant ein „karnevalistisches Kinder - und Jugendlichen-Impfen“ mitsamt Musik, Süßigkeiten und Kostümen. Die Aktion soll am 27. Februar stattfinden - einem Tag vor Rosenmontag. Die Kinder und Jugendlichen müssten Ausweisdokumente, Impfausweise sowie eine elterliche Einverständniserklärung mitbringen und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Mönchengladbach: „Karnevalistisches“ Impfangebot für Kinder Toys, Verhütung und Co.: So geht Sex umweltfreundlich Licht aus! Und: nicht unter der Dusche! Diese beiden Tipps liegen nahe, wenn es darum geht, es möglichst umweltbewusst zu tun. Doch umweltfreundlich Sex zu haben, bedeutet weit mehr. Toys, Verhütung und Co.: So geht Sex umweltfreundlich

Die Aufgabe der Edelstahl-Experten sind Planung, Entwurf und Umsetzung, Herstellung, Lieferung und Montage von Edelstahlprodukten und -teilen mit verschiedenen Oberflächen und für verschiedene Ansprüche in handwerklicher Qualität. Es werden Sonderanfertigungen in jedem gewünschten Maß hergestellt, aber es werden auch Reparaturen sowie Änderungen durchgeführt wie etwa kürzen, verlängern oder schweißen.

Für ihr Team sucht die Haleco-Edelstahltechnik GmbH Auszubildende als Metallbauer. Haben Sie Lust auf einen Job in der Metallbranche mit der Aussicht auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit täglich neuen Herausforderungen? Dann melden Sie sich bitte ganz einfach bei den Geschäftsführern Martin März und Klaus Ertl: „ Wir freuen uns auf Dich!“

Impressionen: Ausbildung bei der Haleco-Edelstahltechnik GmbH Fotostrecke ansehen

Kontakt

Haleco-Edelstahltechnik GmbH

Am Krebsenbach 1-3

83670 Bad Heilbrunn

Tel: 0 80 46 / 10 47

Fax: 0 80 46 / 12 89

Mail: info@haleco.de

Web: www.haleco-edelstahltechnik.de

Zurück zur Übersicht