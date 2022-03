HAWE Hydraulik SE

Teilen

HAWE Hydraulik bietet ein familiäres Betriebsklima, Entgeltzahlung nach Tarifvertrag, spannende Azubiprojekte und vieles mehr. Jetzt bewerben als Industriemechaniker/in (m/w/d). © HAWE Hydraulik SE

Beginnen Sie Ihre Ausbildung als Industriemechaniker/in (m/w/d) bei HAWE Hydraulik und werden Sie Teil eines weltweit agierenden Familienunternehmens.

HAWE Hydraulik ist ein 1949 gegründetes mittelgroßes, international tätiges Familienunternehmen mit Stammsitz in München. Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Asien bilden ein weltweites Vertriebs-, Service- und Engineering-Netz. Die Produktionswerke in Deutschland beliefern Kunden rund um den Globus.

Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag

HAWE: „Solutions for a World under Pressure“!

HAWE Produkte sind dort im Einsatz, wo es auf hohe Qualität, viel Kraft und höchste Präzision ankommt. Dafür leisten rund 2.000 Mitarbeiter weltweit an mehr als 40 Standorten tagtäglich ihren Beitrag.

Und auch Sie können zusammen mit HAWE Großes bewegen! In den modern ausgestatteten Lehrwerkstätten vermitteln die Profis technischen Auszubildenden alle notwendigen Grundlagen in Theorie und Praxis. In der Fach- und Anwendungsausbildung werden diese wertvollen Erfahrungen in den einzelnen Abteilungen vertieft und ausgebaut. Sie sind von Anfang an mittendrin und gut betreut. Am Standort Sachsenkam sind 250 Mitarbeiter inklusive 18 Auszubildende beschäftigt. Aktuell bietet HAWE Ihnen einen Ausbildungsplatz als Industriemechaniker/in (m/w/d).

HAWE bietet Ihnen ein familiäres Betriebsklima, Entgeltzahlung nach M+E Tarifvertrag, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie weitere tarifliche Zahlungen, 30 Tage Urlaub, Fahrtkosten zur Berufsschule, JobRad, Prämien für gute Leistungen im Betrieb und für gute Prüfungsleistungen, spannende Azubiprojekte, Übernahme von verantwortungsvollen Aufgaben, zukunftsorientierte Ausbildungsinhalte und einen modernen Maschinenpark.

Impressionen: Ausbildung bei der HAWE Hydraulik SE Fotostrecke ansehen

Kontakt

HAWE Hydraulik SE

Ansprechpartner: Albert Gast

Tegernseer Weg 5

83679 Sachsenkam

Tel: 089/379100-4600

Web: www.hawe.com

Zurück zur Übersicht