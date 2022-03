Krämmel Bauunternehmung

Bei Krämmel können Sie diese Ausbildungen absolvieren: Industriekauffrau/-mann, Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d), Maurer (m/w/d), Duales Studium Bauingenieurwesen. © Matthias Fend

Jobs für junge Leute mit Engagement und Willen zum gemeinsamen Erfolg: Seit 75 Jahren anspruchsvolles Bauen.

Seit 75 Jahren ist die Krämmel Unternehmensgruppe kompetenter und zuverlässiger Partner für Bauprojekte mit Schwerpunkt im Oberland und im Großraum München. Als mittelständisches Familienunternehmen realisiert das Unternehmen – inzwischen in der dritten Generation – seit jeher anspruchsvolle und werthaltige Projekte für private und öffentliche Auftraggeber. Vom Industrie-Rohbau über kommunale Einrichtungen und Bauen im Bestand bis zur schlüsselfertigen Gewerbe- oder Wohnimmobilie – Projekte planen und realisieren aus einer Hand.

Die Innovationskraft treibt die Firma an. Kunden werden eng in die Projekte mit maßgeschneiderten Paketen mit höchsten Standards eingebunden. Effizient und wirtschaftlich – das versteht man hier unter „Bauen leicht gemacht“. Als Bauunternehmen ist Krämmel in den Bereichen Wohnbau, Gewerbe- und Industriebau sowie Bauwerksanierung sehr erfolgreich tätig. Als Bauträger mit eigener Planungsabteilung entwickeln und realisieren wir mit Experten in allen Bereichen energetisch optimierte und ökologisch nachhaltige Wohnbauprojekte. Transparent, zuverlässig, effizient und mit höchsten Standards.

Den 200 Mitarbeitenden und 14 Azubis wird unter anderem eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, ein betrieblicher Kindergarten und ein individuelles Weiterbildungskonzept je nach Tätigkeit im Unternehmen geboten. Möglich sind auch Praktika und eine Werkstudententätigkeit. Aktuell ist eine Ausbildung zu Industriekauffrau/-mann, Beton- und Stahlbetonbauer (m/w/d) und Maurer (m/w/d) sowie ein Duales Studium Bauingenieurwesen geboten.

Die Krämmel Unternehmensgruppe freut sich auf Ihre Bewerbung!

Kontakt

Krämmel GmbH & Co. Bauunternehmung KG

Ansprechpartner: Nadja Frauendorf

Hans-Urmiller-Ring 46a

82515 Wolfratshausen

Tel. 08171 / 6299 - 0

info@kraemmel.de

www.kraemmel.de

