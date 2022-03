Johann Probst Heizungsbau

Das Motto der Firma Probst lautet: Heizung geht ned? Kon ned sei! © Johann Probst Heizungsbau

Heizung, Sanitär und Solar: Bei der Firma Johann Probst Heizungsbau können Sie eine Ausbildung machen.

Gern verlassen sich die Kunden auf die Firma Probst in Lenggries-Schlegldorf, die Spezialisten in Sachen Heizung, Sanitär und Solar. Das Probst-Team wärmt ihre Kunden nicht nur mit Holz, Öl, Gas, Pellets, Wärmepumpen und Solarenergie, sondern arbeitet genauso im Bereich Sanitär und betreut die Kunden bereits bei der Planung. Auch die Installationsarbeiten werden dann in gewohnter Qualität vom Meisterbetrieb ausgeführt. Teamarbeit innerhalb des Betriebes ist für die Firma Probst genauso wichtig wie die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Gewerken. Für alle Arten von Heizungsanlagen werden zudem ein Wartungsservice und ein Notdienst angeboten.

Heizung, Sanitär und Solar. © Johann Probst Heizungsbau

Johann Probst Heizungsbau ist ein Familienbetrieb mit über 35 Jahren Erfahrung. Das Motto: „Heizung geht ned? Kon ned sei!“ Die Arbeit ist vielschichtig und interessant. Sie nehmen stets Herausforderungen an und betreuen unter anderem im Kundendienst alle Anlagen namhafter Hersteller. In der Ausbildung werden Sie sowohl auf Baustellen, aber auch vor Ort bei Kunden für diverse Anforderungen eingesetzt.

Zusammen schafft man alles! Seien Sie ein Teil davon. Arbeiten Sie in einem abwechslungsreichen, herausfordernden Umfeld mit herzlicher Atmosphäre in einem familiären Betrieb. Die Firma Probst freut sich auf Sie!

Heizung geht ned? Kon ned sei! © Johann Probst Heizungsbau

Kontakt

Johann Probst Heizungsbau, Öl- und Gasfeuerungs-GmbH

Ansprechpartnerin: Christiane Kropius

Bairahöfe 2

83661 Lenggries

Tel. 08042/3573

info@probst-lenggries.de

www.probst-heizung-sanitär.de

