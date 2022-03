Josef Seidl Bauunternehmen

Helmut Bucher für die Bürgermeisterwahl nominiert

Germaringen – Seit 2016 ist Helmut Bucher als Nachfolger von Kaspar Rager, der aus Alters- und gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte, mit Bürgermeister der Gemeine Germaringen. Bewusst wurde dabei festgelegt, um die eingeleiteten Großprojekte wie Mittelschul-Sanierung und Neubau des Feuerwehrhauses erfolgreich abschließen zu können, die sechsjährige Amtszeit voll in Anspruch zu nehmen. Bei der letzten Kommunalwahl im Frühjahr 2020 stand deshalb keine Bürgermeisterwahl an. Am 8. Mai diesen Jahres ist es nun so weit und Germaringens Bürger sind aufgerufen zur Wahl ihres Gemeindeoberhauptes. Und der Amtsinhaber will Bürgermeister bleiben.