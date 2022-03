Kilian Willibald

Kilian Willibald sucht neue Auszubildende – jetzt bewerben. © Kilian Willibald

Sie haben Freude an der Technik und am Arbeiten mit Naturmaterialien? Mit eigenen Händen die Umwelt gestalten mit Kilian Willibald.

Sie wollen im Leben etwas bewegen? Dann komm zu Kilian Willibald: ein kerngesundes, inhabergeführtes, vielfach ausgezeichnetes Familien-Unternehmen, marktführend im Großraum Bad Tölz, mit über 120-jähriger Tradition.

Zum gesunden Wachstum des Unternehmens werden Azubis (m/w) eingestellt, für die Fachrichtungen:

Mechatroniker für schwere Fahrzeuge und Baumaschinen

Verfahrensmechaniker Transportbeton

Aufbereitungsmechaniker Sand und Kies

Straßenbauer und Rohrleitungsbauer

Ohne diese Berufe und Baustoffe gäbe es keine Verkehrswege, kein Trinkwasser, keinen sauberen Fluss oder See, keinen Hochwasserschutz, keinen Beton, kein Dorf und keine Stadt, keinen Strom und kein Internet!

Bei Kilian Willibald sehen Sie am Ende des Tages, was Sie geschaffen und gebaut haben - und Sie werden stolz darauf sein! In der eigenen Betriebswerkstatt reparieren und warten die Mitarbeiter die eigenen Fahrzeuge, Geräte und Werkzeuge, von der kleinen Walze über Pkws, Kombis bis zu schweren Lkws und allen denkbaren großen Baumaschinen.

Mit diesen handwerklichen Berufsbildern bietet Kilian Willibald neugierigen, begeisterungsfähigen und zielstrebigen Menschen einen guten Start in ein spannendes und abwechslungsreiches Berufsleben. Sechs junge Leute lassen sich gerade in dem Unternehmen ausbilden. Und nach der abgeschlossenen Ausbildung werden ihnen viele Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten, bis hin zum Bautechniker oder Meister. Auf geht‘s, rock mit Kilian Willibald!

Übrigens: Azubis verdienen bei Kilian Willibald bereits im 1. Lehrjahr mehr als 850 Euro im Monat!

Kilian WILLIBALD GmbH … weil die Arbeit auch Spaß machen darf …

Kontakt

Kilian Willibald GmbH

Hauptverwaltung

Schlegldorf 75

83661 Lenggries

Tel.: 08042/5055-0

Fax: 08042/4466

info@kilian-willibald.de

www.kilian-willibald.de

