Brennen Sie für einen kreativen, konstruktiven Beruf rund ums Metall? Dann bewerben Sie sich bei Lehmann Stahlbau. © Lehmann Stahlbau GmbH

Metall – bleibende Werte mit Präzision: Werden Sie Metallbauer / Konstruktionstechniker für anspruchsvolle Projekte.

Die Lehmann Stahlbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen in Geretsried mit 17 Mitarbeitern und legt als Vorreiter der Branche höchsten Wert auf optimale Fertigungsabläufe sowie modernste Ansprüche in der maschinellen und technischen Ausstattung, aber ebenso auch auf ein gutes Betriebsklima. Geboten werden Dienstleistungen in den Bereichen Fertigung und Montage, Schlosserei, technische und kaufmännische Projektbearbeitung, Konstruktion, Statik und Bauleitung.

Die Lehmann Stahlbau ist Spezialist für Sonderanfertigungen mit hoher Qualität als innovativer und zuverlässiger Partner für Bauherren und Architekten. Die ebenso engagierten wie kompetenten Mitarbeiter erarbeiten gemeinsam anspruchsvolle Architektur unter den Prämissen Wirtschaftlichkeit, Termintreue, Qualität, Beratung und Service.

Zum Herbst bietet die Firma Ausbildungsplätze im Beruf Metallbauer/Konstruktionstechniker. Die Ausbildungszeit beträgt dreieinhalb Jahre. Eine Verkürzung auf drei Jahre ist bei Realschulabschluss, Mittlerer Reife oder höherer Schulausbildung möglich. Danach werden Weiterbildungsmöglichkeiten zum Metallbaumeister oder Techniker angeboten.

Haben Sie Lust, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, auf die Sie dann immer stolz sein können? Brennen Sie für einen kreativen, konstruktiven Beruf rund ums Metall? Dann bewerben Sie sich bei Lehmann Stahlbau. Hier erwarten Sie engagierte Kolleginnen und Kollegen, die Sie gern auf dem Weg der Ausbildung begleiten und unterstützen.

Lehmann Stahlbau freut sich auf Ihre Bewerbung!

Kontakt

Lehmann Stahlbau GmbH

Gustav-Adolf-Str. 15

82538 Geretsried

Telefon 0 81 71 - 93 97 - 0

info@lehmann-stahlbau.de

www.lehmann-stahlbau.de

