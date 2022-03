Michael Will Stahl- und Metallbau

Bei Michael Will Stahl- und Metallbau können Sie eine Ausbildung zum Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, starten. © Michael Will Stahl- und Metallbau

Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik: dauerhafte berufliche Perspektive.

Seit 1994 baut die Firma Michael Will Stahl- und Metallbau große und schwere Stahlkonstruktionen wie Brücken, Dachkonstruktionen, Geländer, Maschinenrahmen und Stahlhallen.

Sie konstruieren gerne? Machen Sie was draus! Den bisher im Unternehmen ausgebildeten jungen Menschen konnte neben dem Ausbildungsplatz auch eine dauerhafte berufliche Perspektive im Unternehmen geboten werden. Im Moment arbeiten acht ehemalige Lehrlinge für Michael Will Stahl- und Metallbau. Es freut die Firma sehr, dass der erste Auszubildende auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist und sein Unternehmen in der Nachbarschaft eröffnet hat.

Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik:

Dieser Beruf ist einer der ältesten Handwerksberufe. Früher war die allgemeine Bezeichnung Schlosser. In der Fachrichtung Konstruktionstechnik fertigen und montieren Metallbauer Bauteile des Metall- und Stahlbaus; häufig speziell nach Kundenwunsch gefertigte Einzelstücke. Anhand technischer Zeichnungen be- und verarbeiten Metallbauer meist Stahl, aber auch Leichtmetalle und Kunststoffe. Darüber hinaus werden komplexe Technische Zeichnungen mit der Hand und mittels PC-Software angefertigt.

Voraussetzung ist ein Qualifizierender Hauptschulabschluss. Von den Bewerbern wünscht sich der Arbeitgeber:

Neigung zu handwerklicher Tätigkeit unter körperlichem, schwindelfreiem Einsatz

Interesse an Technik, Bauen und Konstruieren

Neigung zu wechselnden Tätigkeiten an wechselnden Standorten

Mathematik (Dreisatz-, Bruch-, Prozentrechnen, Winkelfunktion)

Physik (Arbeiten mit unterschiedlichen Werkstoffen)

Technisches Werken (Arbeiten an Werkstoffen)

Kontakt

Michael Will Stahl- und Metallbau

Ansprechpartner: Michael Will

Kiefernstraße 7

82549 Königsdorf

Tel.: 08179/53 33

info@stahlbau-will.de

www.stahlbau-will.de

