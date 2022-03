Kieferorthopäde Dr. H. Abrischami

Schöne, gerade Zähne verbessern die Lebensqualität und die Gesundheit. © Praxis Dr. Haschem Abrischami

Die Praxis für Kieferorthopädie von Dr. Haschem Abrischami in Bad Tölz und Tegernsee bietet eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten an.

Wer wünscht sich nicht schöne Zähne und ein glückliches, befreites Lachen? Schöne, gerade Zähne sichern dies – und sie dienen Ihrer Gesundheit. Dies ist das Ziel der Praxis für Kieferorthopädie von Dr. Haschem Abrischami in Bad Tölz und Tegernsee. Mit seinem erfahrenen und zuverlässigen Team sorgt er seit 1997 für die Verschönerung und Verbesserung von Zahnfehlstellungen und Kieferfehlstellungen bei Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen.

Junge Patienten tragen ihre Zahnspange meist mit viel Selbstbewusstsein. Erwachsene hingegen wünschen sich eine unauffällige Behandlung. Herausnehmbare oder unsichtbare, feste Zahnspangen können genau das leisten. Mit modernen Zahnkorrektur-Möglichkeiten erfüllt das Team der Praxis Abrischami hohe, ästhetische Ansprüche, um weder das Sprechen noch berufliche und private Aktivitäten zu beeinträchtigen.

Haben Sie Lust auf eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) in einem fröhlichen, kompetenten Team und dann einen interessanten Job mit Weiterbildungsmöglichkeiten? Gerne wird Ihnen auf Wunsch auch ein Schnupperpraktikum ermöglicht, um die Praxis und Ihren späteren Beruf kennenzulernen. Die künftigen Kolleginnen in der Kieferorthopädischen Praxis in Bad Tölz und Tegernsee freuen sich auf ihre Bewerbung!

Kontakt

Dr. H. Abrischami

Kieferorthopäde

Jahnstraße 4

83646 Bad Tölz

Tel. 08171/740004

Praxis@abrischami.de

www.abrischami.de

Zurück zur Übersicht