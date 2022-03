Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Teilen

Jetzt geht es nur um Sie! Entdecken Sie, wie abwechslungsreich und vielseitig eine Ausbildung bei der Sparkasse ist. © Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Spannend ab dem ersten Tag: Eine Ausbildung bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.

Ein Konto eröffnen, ein Haus finanzieren oder die richtige Geld­anlage fürs Alter finden. Das sind nur einige von vielen weiteren Themen, die Auszubildende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen lernen. An erster Stelle steht immer die Beratung der Kunden – mit fundiertem Know-how und der richtigen Portion Einfühlungsvermögen. Genau das macht den Beruf so spannend und abwechslungsreich: Menschen zu verstehen und für sie individuelle, sichere und zukunftsorientierte Finanzlösungen zu entwickeln. Gleichzeitig lernen Auszubildende die faszinierende Welt der Finanzen kennen, die aufgrund aktueller Entwicklungen sowie neuen Produkten ständig in Bewegung ist.

Lesen Sie auch Wende in Ukraine-Russland-Verhandlungen? Selenskyj benennt jetzt klares Ziel seiner Delegation bei Treffen Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung bei der russischen Position, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Verhandlungen einen Fortschritt? News-Ticker. Wende in Ukraine-Russland-Verhandlungen? Selenskyj benennt jetzt klares Ziel seiner Delegation bei Treffen

Eine Ausbildung als Bankkaufmann/-frau umfasst unter anderem die Themen Anlageberatung und Kreditgeschäft, Kontoführung und Zahlungsverkehr, Baufinanzierung, Rechnungswesen und Steuerung. Die Ausbildung findet parallel in der Sparkasse und in der Berufsschule statt. Sie dauert – abhängig vom Schul­abschluss – zwischen zwei und drei Jahren. Bereits ab dem ersten Aus­bildungsjahr liegt das monatliche Gehalt bei mindestens 1.000 Euro; damit zählt diese Ausbildung zu den best­bezahlten in Deutschland.

Impressionen: Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen Fotostrecke ansehen

Kontakt

Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Benedikt Gerg

Bahnhofplatz 1

83646 Bad Tölz

Tel.: 08041 8007-3820

Email: benedikt.gerg@spktw.de

Jetzt bewerben: https://sparkasse.mein-check-in.de/spktw/ausbildung

Wie sieht eine Ausbildung bei der Sparkasse aus:

Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen auf Social Media:

Facebook

Instagram

Zurück zur Übersicht