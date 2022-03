Weismann GmbH

Teilen

Weismann GmbH: Als Landschaftsgärtner können Sie gestalten, was die Natur hergibt. © Weismann GmbH.

Ausbildung zum Landschaftsgärtner bei Weismann: In der Natur Schönes schaffen.

Sie wollen etwas bewegen, mit Ihrer Arbeit etwas Sinnvolles erschaffen und Ihre Umwelt aktiv verändern? Dann ist der Beruf des Landschaftsgärtners genau Ihr Ding! Hier können Sie gestalten, was die Natur hergibt – mit Ihren eigenen Händen oder mit schwerem Gerät.

Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag

Aber in jedem Fall haben Sie ein Team von Leuten an Ihrer Seite, die genauso ticken wie Sie.

Und auch nach der Ausbildung bietet Ihnen der vielseitige Beruf viel Raum zur Weiterentwicklung, bis hin zum Studium.

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und schließt mit der Prüfung zum Gärtner im Garten- und Landschaftsbau ab. Wie in allen anerkannten Ausbildungsberufen wird auch beim Landschaftsgärtner im dualen System ausgebildet, das heißt die Ausbildung findet sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule statt. Zusätzlich werden spezielle Ausbildungsinhalte in der überbetrieblichen Ausbildung vermittelt wie zum Beispiel der Umgang mit der Motorsäge oder Natursteinbearbeitung.

Die Ausbildungsstätten sind der Betrieb der Weismann GmbH und die Berufsschule 1-2 wöchentlich (im 1. Jahr in München, ab dem 2. Jahr im Internat Höchstädt). Auch ein Duales Studium ist möglich!

Die Weismann GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!

Kontakt

Weismann GmbH

Ansprechpartner: Christian Doll

Edelbuchweg 9

82544 Egling

Tel. 0 81 71 – 4 18 59 – 0

info@weismann-galabau.de

https://www.weismann-galabau.de/

Zurück zur Übersicht