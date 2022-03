Wiedenbauer Fahrzeugtechnik

Bewerben Sie sich für eine Ausbildung als Lkw- und Pkw-Mechatroniker/in bei Wiedenbauer Fahrzeugtechnik. © Wiedenbauer Fahrzeugtechnik

Unmögliches möglich machen: Ausbildung zum/zur Lkw- und Pkw-Mechatroniker/in.

Das Team der Firma Wiedenbauer Fahrzeugbau repariert und wartet Pkw und Nutzfahrzeuge jedes Herstellers mit den modernsten Diagnoseverfahren, übernimmt die Ausstattung und Ausrüstung von Sonderfahrzeugen, den Aufbau von Kränen, die Umrüstung auf Autogas, Einbau und Wartung von Standheizungen und Klimaanlagen, kundenspezifische Sonderaufbauten sowie wunschgerechte Inneneinrichtungen in Nutz- und Lieferfahrzeugen und ist TÜV- und Dekra-Stützpunkt.

Hinzu kommen Service und Wartung von Wohnmobilen und Wohnwägen und eine Tätigkeit von Uwe Wiedenbauer als vereidigter Gutachter. Die Kunden sind private Autobesitzer, aber auch Firmen, Kommunen, staatliche Einrichtungen, Feuerwehren, Bauunternehmen, Vereine und Verbände. Die Sonderaufbauten aus Holz, Aluminium oder in Alu-Sandwichbauweise erfordern Erfahrung, handwerkliches Geschick und Fingerspitzengefühl.

Auf dem Gelände mit rund 4.000 Quadratmetern direkt am Kreisverkehr im Gewerbegebiet Gelting steht dem Unternehmen eine geräumige Werkshalle für bis zu sechs Lastwagen und vier Pkw zur Verfügung. Eine Montagegrube, vier Pkw-Hebebühnen und zwei Lkw-Bühnen ermöglichen ein paralleles Arbeiten an bis zu zehn Fahrzeugen gleichzeitig. Bei Bedarf passen zwei Lastwägen hintereinander in die Halle oder ein kompletter Lastzug.

Auf die neuen Auszubildenden warten vielfältige Aufgaben und Herausforderungen. Langweilige Routine gibt es nicht. Seien Sie also darauf gespannt und bewerben Sie sich gleich für eine Ausbildung als Lkw- und Pkw-Mechatroniker/in.

Kontakt

Wiedenbauer Fahrzeugtechnik

Ansprechpartner: Uwe und Ludwig Wiedenbauer

Lauterbachstr.25

82538 Geretsried - Gelting

Tel. 08171/910992

Mobil: 0172/8408262

info@wiedenbauer.net

www.wiedenbauer.net

