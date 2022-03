Will Elektro

Teilen

Will Elektro bietet Ausbildungsplätze zur/zum Elektroniker/in Energie und Gebäudetechnik. © Will Elektro

HighTech unter Strom: Beginnen Sie eine Ausbildung zur/zum Elektroniker/in Energie und Gebäudetechnik.

Will Elektro deckt die gesamte Bandbreite der Elektrotechnik ab: Neubauten, Industriemontagen, Altbausanierungen, Photovoltaikanlagen mit Energiespeicher und Eigenverbrauchssteuerung, E-Mobility für Privat und Gewerbe inklusive Lastmanagement, Einrichten individueller Smart Home Systeme, KNX, eNet, Homematik und Digitalstrom, Kommunikationstechnik, SAT-Anlagen, Kabelfernsehen/Internet, Kopfstellentechnik, Videoüberwachung oder Sprechanlagen.

Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag

Derzeit sind vier Azubis und acht Mitarbeiter beschäftigt sowie im Büro noch zwei. Den Mitarbeitern bietet die Firma:

Betriebliche Altersvorsorge, Stichwort: ‚Elektrorente‘

Moderne und funktionelle Arbeitskleidung, die sich das Team selbst ausgesucht hat

Junges Team im Familienbetrieb

Bei Gesellen ist eine flexible Arbeitszeit bzw. Wocheneinteilung möglich.

Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung (z. B. zertifizierter Techniker für E-Mobility)

Weiterbildung zum Informationselektroniker

Unterstützung beim Erreichen des Meistertitels im Dualen System

Gern gesehen sind junge Leute, die bei einem Praktikum einen Einblick bekommen möchten. Bei der Einstellung schaut Will Elektro weniger auf die Noten als auf das Auftreten. Nach so langer Erfahrung sieht man relativ schnell, ob es passt. Für Azubis, die sich in der Schule schwer tun, gibt es die Möglichkeit, eine kostenfreie Nachhilfe zu vermitteln. Bei jungen Menschen ohne qualifizierendem Hauptschulabschluss ist der Besuch dieser Maßnahme Voraussetzung.

Impressionen: Will Elektro Fotostrecke ansehen

Kontakt

Will Elektro

Ansprechpartner: Anna und Andreas Will

Kellerberg 12

82541 Münsing

Tel. 08177/435

info@will-elektro.de

www.will-elektro.de

Zurück zur Übersicht