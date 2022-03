Zimmerei Holzbau Jakob Pertold

Zimmerei Jakob Pertold in Dietramszell-Fraßhausen: Die individuelle Zimmerei im Oberland. © Zimmerei Holzbau Jakob Pertold

Zimmerer-Ausbildung bei Zimmerei Holzbau Jakob Pertold: Gestalten mit dem nachhaltigen Baustoff Holz.

Holz als Baustoff hat eine lange Tradition. Die Zimmerei Holzbau Jakob Pertold hat es sich im Jahr 1996 zur Aufgabe gemacht, diesen nachwachsenden Rohstoff meisterlich zu verarbeiten, der ein gesundes Wohnklima garantiert. Mit derzeit sechs Mitarbeitern gestaltet die Firma in der gesamten Region Bad Tölz-Wolfratshausen Lebenswertes aus dem gesunden Baustoff Holz.

Die Zimmerei Holzbau Jakob Pertold ist im Sanierungsbereich tätig, nimmt hauptsächlich statische Sanierungen im Holzbaubereich vor, erledigt Dachgeschossausbau und Holzhausbau (Aufstockungen) sowie sonstige Holzarbeiten wie etwa Schalungen, Balkone, Terrassen oder Einfriedungen. Auch die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude gehört zu den Spezialitäten.

Sind Sie handwerklich interessiert, haben Sie Freude am Arbeiten mit Holz, möchten Sie in einem engagierten Team in einem krisensicheren Beruf arbeiten und verfügen Sie mindestens über einen qualifizierenden Hauptschulabschluss? Dann melden Sie sich bitte bei uns, wir freuen uns auf Sie. Und wenn Sie erst einmal alles kennenlernen möchten, können Sie bei der Zimmerei Holzbau Jakob Pertold auch gern erst einmal ein Praktikum machen.

Haben Sie Freude am Arbeiten mit Holz? Dann ist eine Ausbildung zum Zimmerer vielleicht das Richtige für Sie. © Zimmerei Holzbau Jakob Pertold

Kontakt

Zimmerei Holzbau Jakob Pertold

Ansprechpartner: Jakob Pertold

Endlhauserstr. 13a

83623 Dietramszell - Fraßhausen

Tel: 08176/1407

jpertold@t-online.de

zimmerei-pertold.de

