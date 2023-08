Musik erleben, Stempel sammeln und coole Preise gewinnen

4. Wolfratshauser Wirtefest – das beliebte Live-Musik-Festival!

Zahlreiche Bands und Wirte locken auch dieses Jahr tausende Musikfans auf das Wolfratshauser Wirtefest. © Niklas Neubauer

Wenn tausende Musikbegeisterte sich aufmachen, um von Lokal zu Lokal durch Wolfratshausen zu ziehen, dann steht wieder ein absolutes Highlight auf dem Wolfratshauser Kulturkalender: das Wirtefest.

Die Fortsetzung dieses beliebten Spektakels wird schon mit Spannung erwartet und am Samstag, dem 9. September 2023, ist es nun wieder so weit. 15 Wirte in Wolfratshausen locken die Besucher mit super Musik, fantastischem Ambiente und leckerem Speis und Trank. Das kunterbunte Programm ist so gemischt und fassettenreich wie die teilnehmenden Gastronomiebetriebe.

Hier gibt‘s alle Infos

Wirtefest-Neulinge und Festival-Routiniers punkten mit besonderem Flair

„Gerade diese Mischung aus großartigen Traditionslokalen und neuen Locations macht diese Großveranstaltung immer wieder aufregend“, schwärmt 1. Bürgermeister Klaus Heilinglechner. „Und überall findet man abwechslungsreiche Live-Musik. Das macht wirklich Spaß!“



In diesem Jahr sorgen folgende Wirte für neuen Wind:

Neu dabei sind unter anderem „LJ‘s“, das der ehemaligen Zeppelin-Bar lässig neues Leben einhaucht und Party verspricht, „Yoanda“, entspanntes Café und Kaffeerösterei mit Belegschaft mit und ohne Behinderung, „Zum Bergkramerhof“ am Golfplatz mit engagierten neuem Pächter, und das Ristorante & Pizzeria „Zum grünen Baum“, das zum Kurzurlaub nach Italien lädt.

Auch 2023 dürfen sich die Besucher auf das lebendige Programm in der Biermühle, der urigen Kultkneipe, freuen. Das La Bottega versprüht italienischen Flair, auch musikalisch. Das RAT.HAUS.CAFÉ. sorgt charmant mit zwei ausdrucksstarken Vollblutmusikern für Stimmung.

Das Wolfratshauser Wirtefest begeistert mit einer großen Bandbreite an Musik. Impressionen aus 2019. © Niklas Neubauer

Weitere Informationen

Natürlich sind auch Wirtefest-Routiniers dabei. Hotel Gasthof Humplbräu bespielt wieder gekonnt die Außenbühne am Marienplatz, während im Eiscafé Cristallo mal ruhig, mal mit Power gerockt wird. In der Burgschenke ist eine energiegeladene Performance von Klassikern und neuen Rocksongs zu erwarten.

BERNHOFER belebt auch dieses Jahr wieder mit der tollen Brasserie & Café das Wirtefest, musikalisch unterstützt von einem fantastischen Singer-Songwriter.

Es gibt eine zweite Außenbühne: D‘Amato (sonst ansässig im Schützenhaus) sorgt an der Alten Floßlände mit Alt-Rockern für Stimmung (bei schlechtem Wetter im LaVida). Das Wirtshaus Flößerei kennt auch die Wirtefest-Luft der Vorjahre und überzeugt 2023 mit einer Old Time und Folk Band.

In Waldram ertönt in der Fair Cafébar Austropop und vieles mehr, und im Gasthof zur Post wird das Wirtefest mit stimmungsgeladenen Interpretationen und ansteckenden Spielfreude bereichert.

Von Rock bis Pop, von italienischer Folklore bis Schlager, von House-Beats bis Folk, es ist viel geboten.



„Beim Wirtefest war schon in den Vorjahren immer eine Menge los und die Besucher waren begeistert. Einfach klasse, wenn sich so viel bewegt in unserer schönen Stadt! Da freue ich mich natürlich ganz besonders darauf, wieder viele tolle Eindrücke mitzunehmen“, verrät der 1. Bürgermeister Klaus Heilinglechner seine Vorfreude auf das diesjährige Wirtefest.



Beginn und Preise Der offizielle Beginn des Wirtefests ist ab 17 Uhr. Die Veranstaltung dauert allgemein bis 24 Uhr. Natürlich ist der Eintritt beim Wirtefest auch 2023 wieder kostenlos. Zwei Shuttlebusse im Oldtimer Stil, die ab 18 Uhr im Halbstunden-Rhythmus ab dem Marienplatz starten, bringen die Gäste von Kneipe zu Kneipe.

Auf dem Wolfratshauser Wirtefest gibt es wieder Kneipenhopping vom Feinsten. Dafür sorgen zwei Shuttlebusse im Oldtimer-Look. © Niklas Neubauer

Musik erleben, Stempel sammeln und coole Preise gewinnen

Eine Tombola bietet wieder großartige Gewinne: von Bierfässern, über Essens- bis Konzertgutscheine. Auf Seite 19 des Programmhefts können die Gäste maximal 15 Stempel bei den 15 Wirten sammeln. 6 davon sind notwendig, um an der Tombola teilnehmen zu können. Einfach die Stempelkarte ausgefüllt bis zur Verlosung am 18.9.2023 im Briefkasten der Stadt Wolfratshausen einwerfen oder bei der Tourist-Information abgeben.

Detaillierte Infos zu allen Mitwirkenden & Bands finden Sie in der aktuellen Broschüre, die in allen teilnehmenden Gaststätten sowie in der Tourist-Information und im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen ausliegt. Das Programm ist natürlich auch online zu finden unter www.wolfratshausen.de sowie auf den Social Media Kanälen der Stadt Wolfratshausen ... oder direkt hier im Blätterkatalog.

