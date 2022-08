3. Wolfratshauser Wirtefest – das große Live-Musik-Festival kehrt zurück

Zahlreiche Bands und Wirte lockten 2018 und 2019 tausende Musikfans auf das Wolfratshauser Wirtefest. © Niklas Neubauer

Nach den großen Erfolgen der Vergangenheit findet das Wolfratshauser Wirtefest endlich wieder statt. Am Samstag, 17. September, laden 17 Wirte zum großen Live-Musik-Festival ein.

Schon 2018 und 2019 pilgerten tausende Musikbegeisterte von Lokal zu Lokal durch Wolfratshausen und feierten zusammen das Wirtefest. Die Fortsetzung dieses beliebten Spektakels wird schon lange mit Spannung erwartet und am Samstag, den 17. September 2022, ist es nun so weit. 17 Wirte in Wolfratshausen und Umgebung locken die Besucher mit cooler Musik, tollem Ambiente sowie leckerem Speis und Trank. Das kunterbunte Musikprogramm ist so gemischt und fassettenreich wie die teilnehmenden Gastronomiebetriebe.

Neue Gesichter und alte Hasen auf dem Wolfratshauser Wirtefest

Neben vielen wundervollen Traditionslokalen nehmen in diesem Jahr auch neue Gaststätten an der Großveranstaltung teil:

Auf dem Wolfratshauser Wirtefest gibt es wieder Kneipenhopping vom Feinsten. Dafür sorgen zwei Shuttlebusse im Oldtimer-Look. © Niklas Neubauer

Neu dabei sind u.a. das Café Herzblut am Bergkramerhof, die Biermühle, die urige Kultkneipe, mit neuem Gesicht, das La Bottega mit italienischem Flair und das RAT.HAUS.CAFÉ, das zum Wirtefest die langersehnte Neueröffnung feiert.

BERNHOFER belebt diesmal mit Brasserie & Café das Musikfest, D’Amato (sonst ansässig im Schützenhaus) sorgt 2022 draußen an der Alten Floßlände für gute Stimmung. Wirtefest-Neuling Cabana wird virtuos von E-Geige mit DJ musikalisch beschallt.

Das Kaffee Ratscherl kennt schon die Wirtefest-Luft der Vorjahre, doch nun erstmals in neuer Wirkungsstätte am Moosbauerweg.

Das Tingel Tangel ist in Kombination mit der Zeppelin Bar neu dabei, wo man leider zur endgültigen Abschiedsparty ruft. Bis 5 Uhr steigt die After-Show-Party im Tingel Tangel.

Als wahre Routiniers, beteiligen sich zum 3. Wirtefest wieder das gemütliche Wirtshaus Flößerei, genauso wie der zünftige Gasthof zum Löwenbräu. Hotel Gasthof Humplbräu bespielt wieder gekonnt den Marienplatz, während das Eiscafé Cristallo ruhig rockt und die Burgschenke mittelalterlich metaled. Die Fair Cafébar und der Gasthof zur Post beleben Waldram, der Gasthof Aujäger begeistert nicht nur die Pupplinger Au.

Von Rock bis Pop, von italienischer Folklore über Reggae bis Mittelalterrock, es ist viel geboten.

„Ich freue mich besonders darauf, mich von der ganzen tollen Musik durch die vielen herrlichen Locations unserer schönen Stadt treiben zu lassen“, verrät 1. Bürgermeister Klaus Heilinglechner seine Vorfreude auf das diesjährige Wirtefest. „Es ist immer ganz besonders, das begeisterte Funkeln in so vielen Besucher-Augen zu sehen, die diesen Abend in vollen Zügen genießen“, berichtet er von den Vorjahren.

Zum 3. Wolfratshauser Wirtefest ein kleines Schmankerl der Partnerstadt

Zufällig sind Besucher der Wolfratshauser Partnerstadt Manzano aus Italien zu Gast. So macht die Musikkapelle „Corpo Bandistico“ aus Manzano (als Vorprogramm zum Wirtefest) um 16.30 Uhr am Parkplatz vor der Loisachhalle den musikalischen Auftakt.

Der offizielle Beginn des Wirtefests ist ab 17 Uhr. Die Veranstaltung dauert allgemein bis 24 Uhr; in der Zeppelin Bar wird bis 5 Uhr früh gefeiert. Natürlich ist der Eintritt beim Wirtefest 2022 wieder kostenlos.

Zwei Shuttlebusse im Oldtimer-Stil, die ab 18 Uhr im Halbstunden-Rhythmus ab dem Marienplatz starten, bringen die Gäste von Kneipe zu Kneipe.

Viel Musik erleben, Stempel sammeln und coole Preise gewinnen

Eine Tombola bietet tolle Gewinne: von Whiskyverkostung, über Essens- bis Konzertgutscheinen. Auf der letzten Seite des Programmheftes können Sie maximal 17 Stempel bei den 17 Wirten sammeln, 6 davon sind notwendig, um an der Tombola teilnehmen zu können. Die Karte können Sie bis zur Verlosung am 25.09.2022 im Briefkasten der Stadt Wolfratshausen einwerfen.

Das Wolfratshauser Wirtefest begeistert mit einer großen Bandbreite an Musik – von der Blaskapelle bis Metal ist alles dabei. © Niklas Neubauer

Alle Infos zu Mitwirkenden & Bands finden Sie in der aktuellen Broschüre, die in allen teilnehmenden Gaststätten oder im Bürgerbüro der Stadt Wolfratshausen ausliegt sowie unter www.wolfratshausen.de oder auf Facebook.