„Wunderheiler“ aus Wolfratshausen muss ins Gefängnis -Angeklagter stritt sämtliche Taten ab

Der selbst ernannte Schamane aus Wolfratshausen (re.) soll sich im Rahmen angeblicher Therapien an jugendlichen Mädchen vergangen haben. © matthias Balk/dpa

Auf einem Campingplatz in Wolfratshausen missbrauchte ein selbst ernannter Wunderheiler und Schamane ein 14-jähriges Mädchen. Das Münchner Landgericht hat den Mann nun verurteilt.

Wolfratshausen/München – Ein selbst ernannter Wunderheiler und Schamane aus Wolfratshausen erschlich sich das Vertrauen eines 14-jährigen Mädchens und missbrauchte es (wir berichteten). Am Mittwoch hat ihn das Münchner Landgericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Der Kontakt zum Mädchen war über dessen Familie zustande gekommen: Auch die Großmutter und die Eltern hatte der 64-jährige Angeklagte behandelt – mit Froschgift, Massagen und Atemübungen. Weil die 14-Jährige mit der Trennung ihrer Eltern nicht zurechtkam, vertraute ihre Familie sie dem Chilenen an. Er gab als Beruf übrigens Musiker an.

„Wunderheiler“ von Wolfratshausen stritt sämtliche Taten vor Gericht ab

Im Mai des Vorjahres fuhr der Mann mit dem Mädchen in einen Wald. Weil es sich um einen Ort mit viel Energie handele, der geheim bleiben müsse, setzte er der 14-Jährigen während der Fahrt eine Schlafbrille auf. Dort angekommen, forderte der 64-Jährige das Mädchen auf, sich auszuziehen, einen Baum zu umarmen und in die Sonne zu schauen, um die Energie in der Natur zu sehen.

Anschließend demonstrierte er ihr Atemtechniken – und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor. Wenige Tage später stieß der Schamane das Mädchen aus drei Metern Höhe rückwärts in einen Zufluss des Sylvensteinspeichers. Danach brachte er es in seinen Wohnwagen, der auf dem Wolfratshauser Campingplatz abgestellt war. Dort massierte er die 14-Jährige am ganzen Körper mit Öl – und vergewaltigte sie.

Der Angeklagte bestritt vor Gericht sämtliche Taten. Dem Mädchen seien die Vorgänge nur „in ihrem Verstand“ widerfahren, verteidigte er sich beim Prozessauftakt. Dem erteilte der Vorsitzende Richter Martin Hofmann bei der Urteilsbegründung eine klare Absage: Der Angeklagte habe „Unsinn erzählt“ und damit das Mädchen verhöhnt.

Schamane aus Wolfratshausen: Wille seines Opfers „war dem Angeklagten völlig egal“

Mehrfach habe sich im Prozess gezeigt, dass die Fremdwahrnehmung des Angeklagten und seine Selbstwahrnehmung auseinanderfallen. Die Angaben der 14-Jährigen würden zu DNA-Spuren, Chat-Nachrichten und anderen Beweisen passen. „Der Angeklagte ist kein Therapeut, sondern ein Sexualstraftäter“, stellte Hofmann klar.

„Unter dem Deckmantel einer spirituellen Therapie“ habe der 64-Jährige die Unsicherheit des jungen Mädchens „bewusst für seine Zwecke ausgenutzt“, so Hofmann weiter. Der Wille seines Opfers „war dem Angeklagten völlig egal“.

Wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses sowie Vergewaltigung und Körperverletzung wurde der Chilene zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Zulasten des Angeklagten wertete die Strafkammer, dass er die Familie manipuliert habe und „mit hoher krimineller Energie und planend“ vorgegangen sei.

Über das Strafmaß war der nicht vorbestrafte 64-Jährige sichtlich schockiert. Fast apathisch verfolgte er die mündliche Urteilsbegründung. Wäre das Mädchen noch keine 14 Jahre alt und damit – im strafrechtlichen Sinne – Kind gewesen, wäre er wohl noch strenger bestraft worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Von Andreas Müller

