Chöre aus Ägypten und Litauen zu Gast beim Wolfratshauser Kinderchor

Ein schönes Bild: Zum Abschluss ihrer Probenwoche am Tegernsee standen junge Chorsänger aus Ägypten, Litauen und Deutschland in der Wolfratshauser Loisachhalle gemeinsam auf der Bühne. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Musik als Sprache der Verständigung: Der Wolfratshauser Kinderchor konzertierte mit Sängern aus Ägypten und Litauen in der Loisachhalle.

Wolfratshausen – Unter dem Motto „You(th) can sing“ traten am Freitagabend drei Jugendchöre in der Loisachhalle auf: der ägyptische PASCH-Chor, der Chor Hzg Sound des Hermann-Sudermann-Gymnasiums aus Klaipeda in Litauen und der Kinderchor der Musikschule Wolfratshausen unter der Leitung von Yoshihisa Kinoshita. Nach einer Probenwoche in Kreuth am Tegernsee zeigten die 48 Mädchen und Buben, was sie getrennt voneinander und gemeinsam erarbeitet hatten. „Es war ein spannendes Experiment, das wir zusammen eingegangen sind“, bilanzierte Kinoshita.

Der Chor aus Kairo eröffnete das Konzert in Wolfratshausen auf Arabisch. Bei den Litauern wurde es im Anschluss zunächst recht melancholisch, bevor die Jugendlichen von Flöten und Schlagstöckchen begleitet etwas sangen, das wie eine rasante Zugfahrt klang. Beide Ensembles führten nicht nur Lieder in ihrer Muttersprache, sondern auch englisch- und sogar deutschsprachige Stücke auf. Die Sängerinnen und Sänger des PASCH-Chors gehen auf unterschiedliche Schulen, an denen auch Deutsch unterrichtet wird. Das litauische Hermann-Sudermann-Gymnasium wurde 1992 für die deutschsprachige Minderheit der Stadt Klaipeda gegründet.

Dirigiert von Kinoshita begeisterten die Wolfratshauser mit dem gefühlvoll vorgetragenen „Tears In Heaven“ von Eric Clapton, gefolgt von einem anspruchsvollen, mehrstimmigen Kanon. Beim trilingualen Auftritt aller schließlich vermischten sich Stimmen und Sprachen zu einem bunten Gesamtbild. Mädchen und Buben, Hell- und Dunkelhäutige, Christen und Muslime standen Hand in Hand vor dem Publikum und harmonierten auf ganz unkomplizierte Art.

Den Höhepunkt des Abends stellte eine am Tegernsee unter der Leitung der Komponistin Helga Pogatschar einstudierte Performance dar. Es handelte sich um einen ersten Entwurf. Die Uraufführung des fertigen Stücks soll nach einer weiteren Zusammenkunft 2023 in Kairo erfolgen. Ganz in Schwarz gekleidet saß ein Teil der Jugendlichen still auf der Bühne. Ein anderer Teil ging umher und tippte einem nach dem anderen auf den Rücken, sodass er aufstand. Dabei sang jeder der so zum Leben Erweckten einen individuellen Ton, bis ein Klangteppich die Loisachhalle erfüllte: Musik als Sprache der Verständigung.

Chorprojekt sei „anstrengend, aber sehr schön“ gewesen

Das zweijährige Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms gefördert. Kordula Hunold vom Goethe-Institut Kairo begleitet es. Neben der Freude am Singen geht es um die Beschäftigung mit Vorurteilen und den Austausch über europäische Werte. Die Teilnehmer lernten sich zunächst online kennen, bevor sie sich „live“ am Tegernsee trafen. Die Chorwoche sei „anstrengend, aber sehr schön“, insgesamt „bereichernd“ gewesen, berichteten einige nach der Aufführung. Sie würden sich schon sehr auf die Fortsetzung freuen.

