Maria Zander: Medaillensammlung erweitert

Von: Nick Scheder

Sieg im Kampf gegen die Uhr: Die unermüdliche Wolfratshauserin Maria Zander gewinnt mit großen Vorsprung beim Zeitfahren. © Privat

RADSPORT Maria Zander (RSC Wolfratshausen) gewinnt Altersklasse 70 bei Zeitfahr-Weltmeisterschaft in St. Johann

St. Johann/Wolfratshausen – Maria Zander ist nicht zu stoppen: Die vielfache Welt- und Europameisterin des RSC Wolfratshausen belohnte sich selbst zu ihrem 70. Geburtstag in diesem Jahr und holte sich nun erneut den Sieg im Zeitfahren bei der Weltmeisterschaft in St. Johann/Tirol. Sie gewann in der Altersklasse 70 bei der WMCF Masters Cycling WM in 35:20,17 Minuten mit großem Vorsprung.

„Die 20 Kilometer lange Strecke hatte zwar nur 100 Höhenmeter, aber es war oft recht windig, vor allem am Schluss meines Rennens“, beschreibt die erfolgreiche Rennradfahrerin. „Nach zwei Jahren fast ohne Rennen war es ziemlich schwierig, die nötige Tempohärte zu erreichen. Trotzdem habe ich recht komfortabel mit zwei Minuten Vorsprung gewonnen.“ Immerhin hatte Zander drei Konkurrentinnen, „und ich bin richtig stolz auf uns“. Die vier kennen sich schon viele Jahre und haben immer noch viel Spaß bei ihrem Sport.

Noch ein Titel zum 70er

Die Wolfratshauser Rennradfahrerin blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Zander ist viermalige Masters-Weltmeisterin im Zeitfahren (UCI), vierfache Masters-Europameisterin (Straße und Zeitfahren), elffache Siegerin der WMCF Masters Cycling Classics und Gold-Gewinnerin der International Masters Games. „Da ich 70 werde, war mein Wunsch für dieses Jahr, noch einmal die Masters-WM zu gewinnen.“ Ihr erster Sieg gelang ihr vor 20 Jahren. „Ich freue mich riesig über den erneuten Erfolg.“

Auch wenn ihre Zeiten nicht mehr so gut sind wie in vergangenen Jahren, gelang es ihr doch, ihre Konkurrentinnen deutlich hinter sich zu lassen.

Spät zum Radfahren gekommen

Zander kam recht spät zum Rennradfahren: „Begonnen habe ich mit 28 Jahren in der Babypause als Krankenschwester.“ Zunächst fuhr sie Radmarathons, immer die 250-km-Strecken, bei „Trondheim-Oslo“ waren es sogar 560 Kilometer – unter 24 Stunden. 1992 kam ich zum ersten Mal zum Radweltpokal nach St. Johann. „Seitdem fahre ich eher im Bereich Schnelligkeit.“ Da der Radsport zu jener Zeit noch eine Männerdomäne war, bestritt Zander viele Rennen in den gleichaltrigen Männerklassen, manchmal auch in der Eliteklasse Frauen.

In St. Johann durfte die RSC-Athletin in einer eigenen Klasse starten, und die Erfolge blieben nicht aus. Mehr als 40 Medaillen hat sie gewonnen und allein in St. Johann 15 Siege eingefahren, hauptsächlich beim Zeitfahren.

Auch das Zeitfahren bei den Master Games, Masters-Olympia mit allen Sommersportarten 2013 in Turin hat sie gewonnen. Bei der Masters-EM ist sie immer mitgefahren und hat zahlreiche Podiumsplätze erobert, viermal Gold, auch einmal beim Straßenrennen. Nun ergänzt Zander ihre Edelmetallsammlung um eine weitere Goldene. NICK SCHEDER

Ganz oben: Maria Zander (Mitte) gewinnt vor Barbara Thiel (li.) und Maria Seefried. © privat