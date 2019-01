Zweite Eiszeit in Wolfratshausen: So fällt die Bilanz aus

Die zweite Eiszeit in Wolfratshausen ist zu Ende. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit. Einzig das Wetter hätte besser sein können.

Wolfratshausen – Jung und Alt tummelten sich in den vergangenen Wochen an der Alten Floßlände. Die Stadt hatte Ende November zum zweiten Mal eine mobile Eislaufbahn aufgebaut. „Wie im vergangenen Jahr wurde die Fläche mit voller Begeisterung angenommen“, freut sich Dr. Stefan Werner, Leiter der Stabstelle Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik im Rathaus. „Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß bei dem Angebot.“ In den Weihnachtsferien war die Eiszeit „besonders gut besucht“.

Einige junge Schlittschuhläufer drehten auch schon vor den Ferien ihre Runden. Die Stadt hatte den Schulen angeboten, die Fläche vormittags für ihre Klassen zu reservieren. „Diese Zeiten waren komplett von Schulen aus Wolfratshausen und der Umgebung ausgebucht“, berichtet Werner.

Auch interessant: „Ich finde das mega!“ : Deshalb kommt die zweite „Eiszeit“ in Wolfratshausen so gut an

Nicht nur auf dem Eis, auch vor den Verkaufsständen herrschte reges Treiben. Die Eiszeit ist zu einem beliebten Treffpunkt in der Stadt geworden. Sebastian Blatt und sein Mitarbeiter Ali Yigit boten Glühwein, Punsch, Bratwürste, Burger und Crêpes an. „Ich bin sehr zufrieden mit der Eiszeit“, sagt der Pächter des Brückenwirts, der das Catering heuer neu übernommen hatte. Er freute sich vor allem auch über die Besucher, „die zwar nicht Schlittschuh laufen wollten, aber trotzdem vorbeigekommen sind“. Nur ein Umstand trübt die Freude des Gastronomen ein wenig: „Das Wetter hat leider nicht immer mitgespielt.“ Blatt hätte sich eine „trockenere und kühlere“ Eiszeit gewünscht.

An vier Tagen war das Wetter laut Stadtmanager Werner sogar so unwirtlich, dass die Eisfläche geschlossen werden musste. Mit den schlechten Witterungsverhältnissen hatte auch das Jugendhaus La Vida zu kämpfen. „Zu unserer zweiten Eisdisco kamen leider nur wenige Besucher, weil es so stark geschneit hat“, berichtet Mitarbeiterin Lisa Hobelsberger. Bei der ersten Disco im Dezember war der Andrang dagegen riesengroß.

Unter dem Strich sagt Stadtmanager Werner: „Wir haben sehr positive Rückmeldungen von den Besuchern erhalten.“ Mit der Wiederholung der Eiszeit habe man den Geschmack der Bürger getroffen: „Die Wolfratshauser mögen dieses Angebot.“

Dominik Stallein

Lesen Sie auch: Rundgang in Wolfratshausen: Das wünschen sich die Bürger für ihre Stadt