Musikalische Leidenschaft bei Benefizabend: Reiches Programm im voll besetzten Saal

Bekamen viel Applaus: Die Jasberger Bläser mit (v. li.) Anton (9), Severin (12), Marinus (12) und Valentin (11). Bei „Hans bleib do“ überzeugten sie auch als Sänger. © Fotos: Matthäus Krinner

Beim Benefizkonzert „Zwischen den Jahren“ genießen Publikum und Mitwirkende den Abend im „Holzwirt“ in Ascholding.

Ascholding – Die weihnachtliche Stimmung noch einmal aufleben und dann ausklingen lassen, dem neuen Jahr einen schwungvollen Einzug bereiten: Mit passenden Liedern und Musikstücken gestalteten Sänger und Musikanten am Samstag am Benefizabend „Zwischen den Jahren“ ein reiches Programm im voll besetzten Holzwirtssaal in Ascholding.

„Zwischen den Jahren“ in Ascholding: Reiches Programm im voll besetztem Saal

Die Veranstaltung hat eine lange Tradition: Bis zu seinem Tod hat der Wolfratshauser Georg Kapfer 30 Jahre lang das volksmusikalische Stelldichein als Teil der alljährlichen Heimatzeitungs-Weihnachtsaktion „Leser helfen helfen“ organisiert. Und nach der Corona-Pause 2021und einer coronabedingten Terminverlagerung vom Januar in den Mai 2022 ist es nun wieder an den angestammten Platz im Jahreslauf zurückgekehrt. Die Freude darüber, wieder zusammenkommen zu dürfen, zeigte sich im Zuschauerraum und auf der Bühne gleichermaßen: Das Publikum genoss, was die Mitwirkenden nach der langen Auszeit mit neu entflammter musikalischer Leidenschaft boten.

Führte humorvoll durchs Programm: Sprecher Siegi Götze. © Fotos: Matthäus Krinner

Dass mit dem Erlös des Konzerts zugleich ein guter Zweck Unterstützung bekommt, machte die Sache umso schöner. Veronika Ahn-Tauchnitz, Redaktionsleiterin des Tölzer Kurier, brachte gleich zu Beginn des Abends den Dank der Lokalzeitungen Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur für die auch in den aktuell schwierigen Zeiten enorme Spendenbereitschaft der Bürger zum Ausdruck. Großes Lob verdiente ebenfalls das unentgeltliche Auftreten der Musik- und Gesangsgruppen im „Holzwirt“.

Benefizabend „Zwischen den Jahren“: Baiernrainer Sänger erstmals als Viergesang zu hören

Daran anzuknüpfen war für Sprecher Siegi Götze kein Problem: Neben seinem Engagement für den großen Schatz bairischer Kultur war der Marquartsteiner lange hauptberuflich als Leiter der Bürgerhilfsstelle und Behindertenbeauftragter im Landratsamt Traunstein tätig. Ob er nach Ascholding kommen würde, war nach einem Sturz am Abend zuvor bis zum späten Samstagnachmittag fraglich gewesen. Doch er kam und schuf mit seinen Beiträgen die verbindende Atmosphäre zwischen Liedern und Melodien, zwischen Musikanten und Zuhörern.

Sangen zum ersten Mal zu viert: Die Baiernrainer Sänger mit (v. li.) Matthias Gilgenrainer, Mathias Gröbmair, Martin Thalhammer und Franz Mittermaier. © Fotos: Matthäus Krinner

Mit der feierlichen Weise „Still o Himmel, still o Erden“ machte die Landratsamt-Tanzlmusi in Bläserbesetzung den Auftakt zum ersten und „nachweihnachtlichen“ Teil des Programms. Die Baiernrainer Sänger, bislang als Dreigesang bekannt, ließen sich erstmals als stimmkräftiger Viergesang hören und führten ebenso wie der Frauendreigesang Ossiander-Darchinger das Publikum in ihren Liedtexten gedanklich nochmals zurück zu den Hirten in Betlehem, die das neugeborene Kind aufsuchen wollen.

„Zwischen den Jahren“ 2023: Im Wechsel gemütvoll und dann wieder frisch und froh

Schwungvoll: Die Schodseitnmusi mit (v. li.) Florian Kellner, Anderl Schalch, Anton Danner und Sabine Wasensteiner. © Fotos: Matthäus Krinner

Im Wechsel gemütvoll und dann wieder frisch und froh kamen dazwischen die instrumentalen Stücke, die neben dem besinnlichen Charakter der Weihnachtszeit deren freudenvolle Erfahrung nachzeichneten. Fein und zart aufzuspielen und an richtiger Stelle mit Kraft und Temperament „nachzulegen“, vermochten sie alle, ob es nun die Eckbank Zithermusi mit drei Zithern und Kontragitarre, das Gitarrentrio Ossiander-Darchinger („Gitarrentrios gibt es heute leider nur mehr selten“, wie Götze erklärte), oder die Schodseitn Musi aus der Jachenau mit Ziach, Hackbrett, Gitarre und Kontrabass war.

Benefizkonzert „Zwischen den Jahren“: Junge Jasbergler Bläser begeistern Publikum

Freuten sich über drei Stunden feinste Volksmusik: Die mehr als 220 Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal des Ascholdinger „Holzwirts“. © Fotos: Matthäus Krinner

Die Liedbegleitung war in besten Händen bei Zitherspieler Sepp Denk, Harfenspielerin Heidi Gantner oder – in ungewöhnlicher Weise – mit Blockflöten und Gitarre vom Trio Ossiander-Darchinger. Gefallen fanden die Besucher ebenfalls an den jungen Jasbergler Bläsern, die es erst seit etwa einem halben Jahr als Quartett gibt.

Ein eingespieltes Quartett: Die Eckbank Zithermusi mit (v. li.) Sepp Denk, Marianne Melf, Elisabeth Scheithammer und Katharina Kandlinger. © Fotos: Matthäus Krinner

Mucksmäuserlstaad war es ebenso im zweiten Teil, den Götze verschmitzt mit Geschichten, stimmig eingebettet in das abwechslungsreiche Repertoire der musikalischen Akteure, zum zünftigen Hoagascht machte. Den Abschluss bildete ein gemeinsam mit dem Publikum gesungenes Lied: „Da können mir leicht mit de Fischerchöre mithoitn“, urteilte Götze. Und danach spielte die Landratsamt-Tanzlmusi noch launig weiter. (Von Rosi Bauer)

