1080 Tonnen wandern 50 Meter in 12 Stunden

Die neue Stahlbetonbrücke im Vordergrund wird dorthin geschoben, wo im Hintergrund die S-Bahn zu sehen ist. © Dagmar Rutt

Am Montag, 21. August, geht’s los: Die alte Eisenbahnbrücke über die Paosostraße in Pasing wird abgerissen, die neue eingeschoben. Die Bahn rechnet mit zwölf Stunden, um über 1000 Tonnen Stahlbeton 50 Meter weit nach Westen zu bewegen.

Würmtal – Die S-Bahnverbindung zwischen dem Würmtal und München wird gekappt. Ab Betriebsbeginn am Montag, 21. August, besteht für eine Woche Schienenersatzverkehr zwischen Gauting und Westkreuz. Grund ist die Erneuerung der Eisenbahnbrücke Paosostraße in München-Pasing nahe der Ortsgrenze zu Gräfelfing.

Vordringlichen Erneuerungsbedarf sah die DB Netz AG bereits vor rund zehn Jahren für die Brücke, auf der über der Paosostraße vier Gleise verlaufen: für die S 6 und die Züge der Werdenfelsbahn. Das Bauwerk stammt aus den 1930er-Jahren. 2014 begannen die Planungen für die Erneuerung, 2019/20 sollten die Arbeiten starten. Dass es erst heuer losging, liegt an archäologischen Funden auf den Baustelleneinrichtungsflächen. Eine Untersuchung auf dem Feld, das sich östlich an die Paosostraße angrenzend auf Höhe der zu ersetzenden Brücke befindet, förderte 2020 Scherben und Skelette aus der mittleren Bronze zutage. Ein Baubeginn im selben Jahr war nicht mehr machbar, was eine neue baubetriebliche Anmeldung nötig machte. Das Ersetzen alter Brücken durch neue ist aufwendig, Gleissperrungen müssen für den Zeitraum beantragt und unter anderem mit der S-Bahn abgestimmt werden. „Die Baumaßnahme konnte jetzt im August 2023 eingetaktet werden“, so eine Sprecherin der Bahn.

Arbeiten an neuer Brücken begannen im März

Die marode Brücke wird durch eine viergleisige Stahlbetonbrücke ersetzt. Um den Schienenverkehr nur in minimalem Ausmaß einzuschränken, wurde diese auf dem Feld östlich der Paosostraße erstellt. Besser gesagt, das Feld wurde abgegraben und eine große Grube entstand für das Ersatzbauwerk. Die Arbeiten begannen heuer im März, parallel wurden vorbereitende Maßnahmen umgesetzt wie Sparten und Kabelverlegungen.

Nun ist die Brücke so weit, dass sie eingeschoben werden kann. Zunächst muss das alte Bauwerk abgerissen werden, um Platz zu schaffen. Dann kann die 1080 Tonnen schwere neue Brücke über eine Länge von zirka 50 Metern nach Westen in die Position der alten geschoben werden. Zwölf Stunden sind laut Bahn dafür eingeplant, was 4,17 Meter pro Stunde und sieben Zentimeter pro Minute macht.

Die Brücke wird auf sogenannten Verschublagern aufgelagert, die an der Unterseite eine Gleitschicht besitzen. Pro Bauwerkseite liegen die Lager wieder auf einer Verschubbahn auf, einem steifen Stahlträger, der auf der horizontalen Oberseite eine Schmierschicht besitzt. Durch Gleit- und Schmierschicht wird der Reibwiderstand stark verringert. „So muss trotz des hohen Eigengewichts der Brücke vergleichsweise geringe Kraft aufgebracht werden, das Bauwerk horizontal entlang der Verschubbahn in Bewegung zu bringen“, erläutert ein Bahnsprecher. Und weiter: „Für das Aufbringen der horizontalen Verschubkraft ist pro Verschubbahn jeweils eine Presse am Ende des Bauwerks angeordnet, welche immer wieder an der Verschubbahn festgeklemmt werden und anschließend bis zum maximalen Pressenhub das Bauwerk in Richtung Endlage drücken. Die maximale aufbringbare Kraft pro Presse beträgt 50 Tonnen.“ Um die Lastabtragung in den Untergrund sicher zu gewährleisten, sind unterhalb der Verschubbahn kleine Stahlbetonfundamente verlegt. Sobald die neue Brücke ihre Endlage erreicht hat, wird sie auf Würfeln aus Stahlbeton abgesetzt und die Verschubbahn samt Lager wieder ausgebaut. „Der zwischen den Betonwürfeln vorhandene Raum wird anschließend mit Beton ausgegossen, wodurch die Abtragung der Brückenlasten in den Untergrund sichergestellt ist.“ Als Letztes werden die Gleise wieder befahrbar gemacht.

Unterführung nur noch einspurig

Die Maßnahme soll bis Sonntag, 27. August, abgeschlossen werden. Dann soll ab etwa 17.30 Uhr auch wieder die S 6 zwischen Pasing und Gauting verkehren. Die Züge der Werdenfelsbahn zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und Starnberg fallen noch bis 4. September aus. Auch dafür ist eine Brückenbaumaßnahme die Ursache, allerdings in Starnberg. Direkt im Anschluss an die Pasinger Sperre fällt deswegen zwischen 27. August und 4. September auch die S 6 zwischen Gauting und Tutzing aus.

Wenn die neue Brücke steht, muss die Unterführung Paosostraße hergerichtet werden. Das soll bis Anfang November geschehen. Der Querschnitt des alten Bauwerks betrug 5,90 Meter, die Fahrbahn war 4,40 Meter breit, der einseitige Gehweg 1,20 Meter. Nun wird der Bürgersteig auf zwei Meter verbreitert und die Fahrbahnbreite auf 3,50 Meter reduziert. Das soll zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer auf dem Gehweg führen. Die Folge: Es gibt nur noch eine Fahrspur. Die Engstelle ist mit der Landeshauptstadt abgesprochen. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme liegen bei 4 Millionen Euro.