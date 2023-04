16-Jähriger nach Attacke an Haltestelle in Haft

Opfer rettet sich in Bus

Weil er einen Gleichaltrigen mit einem Schlagstock schwer verletzt und nach der Attacke weiter bedroht hat, sitzt ein 16-Jähriger derzeit in Untersuchungshaft. Das teilte das Polizeipräsidium München am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang April in Gräfelfing, der Haftbefehl wurde in der vergangenen Woche vollzogen.

Gräfelfing/Neuried - Am Abend des 5. April hatten Passanten gegen 21.15 Uhr über den Polizeinotruf einen Angriff mit einem Schlagstock an der Bushaltestelle Lochham gemeldet. Zeitgleich meldete sich der Angegriffene bei der Polizei. Der 16 Jahre alte Neurieder, der zu dieser Zeit mit einem 17-jährigen Bekannten aus München unterwegs war, berichtete, die beiden seien an der Haltestelle von einer ihm namentlich bekannten Person attackiert worden. Es handelt sich den Angaben zufolge dabei um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München. Der angegriffene Neurieder habe sich daraufhin in einen an der Haltestelle wartenden Bus geflüchtet. Laut Polizeibericht schlug der Angreifer mit einem Ast auf den mittlerweile verschlossenen Bus ein. Der Fahrer fuhr von der Haltestelle weg und hielt an anderer Stelle an. Dort wurde der Angegriffene, der laut Polizei schwer verletzt wurde, erstversorgt. Dann fuhr er mit seinen Eltern ins Krankenhaus. Er erlitt Verletzungen an Kopf und Rücken.

Den mutmaßlichen Angreifer fand die Polizei, die nach der Erstmeldung mit mehreren Streifen ausrückte, weder in der Umgebung des Tatorts noch an seiner Wohnadresse. Er schickte aber noch am selben Abend über einen Messengerdienst Beleidigungen an den Angegriffenen, am nächsten Tag drohte er: „Nächstes Mal werde ich dir ein Messer in den Hals rammen.“ Aufgrund dieser Gesamtumstände habe das Amtsgericht München Haftbefehl erlassen, teilt das Polizeipräsidium mit. Der Tatverdächtige befinde sich seit 21. April in Untersuchungshaft. Zwischen den beiden polizeibekannten 16-Jährigen war es schon im Dezember zu einer Auseinandersetzung gekommen. Damals erlitt der jetzt Inhaftierte einen Cut am Auge und eine ausgekugelte Schulter.