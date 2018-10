1800 Audi im Tanklager geparkt

Die Firma Audi lagert im Kraillinger Tanklager rund 1800 Autos. Die Fahrzeuge sind nicht zugelassen. Eine derartige Nutzung des Lagers ebenfalls nicht. Trotzdem werden sie so schnell nicht verschwinden.

Krailling – Krailling Oils Development (KOD) heißt der Betreiber des Kraillinger Tanklagers. Doch ist in den Tanks im Kreuzlinger Forst derzeit kein Öl zu finden, stattdessen lagern auf dem Gelände seit Juli Fahrzeuge der Marke Audi. Inzwischen sind es rund 1800. Das gefällt Gemeinde und Landratsamt Starnberg nicht. Und trotzdem werden dort voraussichtlich bis Ende des Jahres Audi stehen.

Der Automobilhersteller hatte dringend nach einer Möglichkeit gesucht, Autos zwischenzulagern – für die KOD eine willkommene Zwischennutzung: Eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen, während die Anlagen des Tanklagers modernisiert werden. Bernhard Breitsameter, zuständig für die Kartierung, die Jagd, den Wald und den Naturschutz des Tanklagers: „Keiner von uns hat sich da was Blödes gedacht.“ Schließlich pachte die Gemeinde Krailling eine gleichwertige Fläche, um dem Gewerbegebiet KIM 50 Parkplätze zur Verfügung stellen zu können. Beide Areale seien im Flächennutzungsplan gleich markiert.

Doch ausgerechnet die Gemeinde rief das Starnberger Landratsamt auf den Plan, und dieses stellte fest: Die Audi müssen weg, eine derartige Nutzung sei nicht zulässig. Am 27. September habe es eine Anhörung im Landratsamt gegeben. „5000 Tankkraftwagen wären dagegen überhaupt kein Problem“, sagt Breitsameter erstaunt.

Dass die Gemeinde selbst eine Fläche für Parkplätze gepachtet hat, wie Breitsameter berichtet, war im Landratsamt bis gestern nicht bekannt. „Wenn dem so ist, müssen wir uns das anschauen“, sagte Landratsamt-Sprecher Stefan Diebl auf Anfrage. Die Audi werden derweil nicht so schnell verschwinden. Obwohl Diebl ankündigt: „In Kürze geht ein Bescheid zur Beseitigung raus.“ Er geht von einer vier Wochen langen Frist aus, dann müssen die Autos weg sein. „Audi schaut jetzt, dass man die Autos wegbringt“, versichert Breitsameter. Doch so schnell dürfte es doch nicht gehen. Neuwagen dürfen seit 1. September nur noch verkauft werden, wenn sie den Abgasprüfzyklus WLTP durchlaufen haben. Nicht alle Fahrzeuge können gleichzeitig geprüft werden, also gibt es Stau. Um die bereits produzierten aber noch nicht zugelassenen Fahrzeuge zwischenzulagern, habe Audi schließlich bei der KOD angeklopft, erläutert Breitsameter. Er geht davon aus, dass die Audi bis Ende des Jahres das Gelände verlassen haben.

Breitsameter arbeitet daran, das Image des Tanklagers aufzupolieren. Er plant monatliche öffentliche Führungen auf dem Gelände. Sobald die Bauarbeiten auf dem Gelände fertig seien, könnten nicht nur die unterirdischen Tanks besichtigt werden, auch der Wald und die Jagd sollen Themen der Führungen sein. Die veraltete Technik der Anlage werde derzeit modernisiert und digitalisiert. Neue Abfüllanlagen seien geplant. „Da laufen gerade Umbaumaßnahmen.“

Was den Geschäftsbetrieb angeht, sollen noch heuer alle Tanks befüllt werden. Die KOD will laut Breitsameter als Handelskontor für Kraftstoffe tätig sein. „Wir haben nie vorgehabt, diese Flächen zu vermieten.“ Audi sei auf die KOD zugegangen. Mehr als eine Zwischennutzung sei nie geplant gewesen. Bald soll wieder Öl in den Tanks fließen, das Lager wieder seiner Bestimmung dienen und der Name Krailling Oils Development Sinn ergeben.

Victoria Strachwitz