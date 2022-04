Abitur nach zwei Corona-Jahren

Von: Victoria Strachwitz

In kleinen Gruppen mussten die Abiturprüfungen in den vergangenen Jahren stattfinden. Das Kurt-Huber-Gymnasium hält auch heuer daran fest. SymbolFoto: dpa © dpa

Für 329 Schüler im Würmtal beginnen heute die Abiturprüfungen. Sie haben zwei besonders harte Jahre hinter sich.

Würmtal – Los geht es mit Deutsch. Am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG) treten am Mittwoch alle 99 Abiturienten gemeinsam in einer Halle zu ihrer ersten Prüfung an. Sie werden mit zwei Meter Abstand voneinander an Einzeltischen Platz finden, eine Maske brauchen sie nicht zu tragen und vorab testen müssen sie sich auch nicht. Damit herrschen entspanntere Rahmenbedingungen als 2021. „Da war die Situation schwieriger“, findet Matthias Spohrer, Direktor des Feodor-Lynen-Gymnasiums. Alle schriftlichen Prüfungen mussten mit Maske absolviert werden, so auch die sechsstündige Deutschklausur. Jetzt ist es den Schülern überlassen.

Der Oberstufenkoordinator des Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasiums (KHG), Uwe Gruber, sagt: „Das wird wahrscheinlich sehr unterschiedlich gehandhabt.“ Er geht davon aus, dass heute einige Schüler getestet und/oder mit Maske antreten. In Gräfelfing umfasst der Abiturjahrgang 113 Schüler. „Wir schreiben in vielen Räumen“, so Gruber. So sei es auch vergangenes Jahr gehandhabt worden.

In Gauting treten 117 Abiturienten an, verteilt auf zwei Turnhallen und zwei große Computerräume. Das ist eine Verbesserung für die Lehrkräfte. Entspannt sei eine Abitur-Vorbereitung für das Kollegium nie, sagt Sylke Wischnevsky, Direktorin des Otto-von-Taube-Gymnasiums. Aber der Aufwand sei in den beiden Vorjahren deutlich höher gewesen, als nur zehn Schüler in einem Raum mit jeweils eigener Aufsicht schreiben durften.

Weil die vergangenen zwei Jahre von Lockdowns, Schulschließungen und Quarantäne geprägt waren, wurde das Lernpensum der Abiturienten entschlackt. „Das ist der Jahrgang, den die Pandemie am meisten getroffen hat“, so Gruber. Er hofft, dass es kommt, wie im vergangenen Jahr: „Die Abiaufgaben waren anständig, auch wenn nichts Geschenktes dabei war.“ Spohrer meint, die Abiturienten seien trotz widriger Umstände gut vorbereitet. Er leitete selbst einen Kurs: „Wir sind gut durchgekommen.“

Laut Wischnevsky ist die Anwesenheitsdisziplin in der Oberstufe in den beiden Corona-Jahren so hoch gewesen wie noch nie. „Keiner wollte auch nur eine Unterrichtsstunde mehr als nötig verpassen.“ Trotzdem droht ein Problem: „Wer Corona hat, darf nicht mitschreiben, das ist die Hauptsorge“, so Spohrer. Bis gestern hatte er am FLG von keinem Ausfall gehört. Am KHG gab es am Montag Informationsveranstaltungen für die Abiturienten. „Da waren alle da“, so Gruber. Er hofft, dass sich weiterhin keiner infiziert. Wer Corona bekomme, könne nachschreiben. Spohrer sagt: „Das ist bitter. Die einen feiern schon, wenn die anderen die Prüfungen nachholen müssen.“