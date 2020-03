Absagen und Schließungen: Aktuelle Entwicklungen im Würmtal

Hier informiert Sie der Münchner Merkur Würmtal über aktuelle Mitteilungen von Behörden, Vereinen und Veranstaltern.

Würmtal – Das Abitur in Bayern wird wegen Corona um einige Wochen verschoben. Nicht am 30. April beginnen für die Abiturienten die Prüfungen, sondern erst am 20. Mai.

Schließungen und Absagen:

Krailling: Die Gemeindebibliothek ist bis einschließlich Sonntag, 19. April geschlossen. Voraussichtlich erster Öffnungstag ist der 21. April. Medien werden automatisch bis Samstag, 25. April, verlängert. In dieser Zeit fallen auch keine Versäumnisgebühren an. Der Rückgabekasten wird nach Möglichkeit offen gehalten.

Pasing: Alle Aufführungen und Konzerte in Eigenproduktion der Pasinger Fabrik wurden abgesagt.

Gräfelfing: Alle Veranstaltungen im Gräfelfinger Bürgerhaus bis einschließlich Sonntag, 19. April.

Gauting: Veranstaltungen des Theaterforums Gauting bis einschließlich Sonntag, 19. April. Ebenso alle Veranstaltungen im Kulturhaus Bosco.

Planegg: Die Gemeindebücherei und die Turnhallen der Gemeinde bis Ende der Osterferien. Auch die Volkshochschule im Würmtal setzt ihre Veranstaltungen bis nach die Osterferien aus. Der Kindersachen-Flohmarkt von den beiden Kindergärten Josefstift und Würmeulen sowie von der Kinderkrippe Josefstift im Familienzentrum in der Pasinger Straße findet nun seinen Ersatz am Samstag, den 25. April, von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Neuried: Es sind der Wertstoffhof, alle Spiel- und Sportplätze sowie die Skateranlage gesperrt. Bei Nichtbeachtung können Bußgelder verhängt werden.







Rathäuser und Landratsämter geschlossen

Um die Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen, wurden sowohl die Rathäuser im Würmtal, als auch die Landratsämter München und Starnberg vorsorglich geschlossen. Die Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Gauting bitten darum, dass die Bürger in dringenden Fällen, die ein Erscheinen vor Ort erfordern, vorab einen Termin vereinbaren. Dazu kann man sich mit seinem Anliegen telefonisch oder per E-Mail an die jeweils zuständige Fachabteilung seiner Gemeinde wenden. Alle nicht dringenden Rathausbesuche sollten aus allgemeiner Rücksichtnahme verschoben werden. Die Schließung für Besucher betrifft auch alle Außenstellen der Gemeinden. Für die Gemeinden Neuried und Gräfelfing gilt die Schließung vorerst bis zum 27. März. Das Rathaus in Planegg schließt voraussichtlich bis 30. März.

Das Landratsamt München bittet Bürger, nur in absolut notwendigen Angelegenheiten persönlich in der Kreisbehörde und ihren Außenstellen vorzusprechen. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail zu klären. Persönliche Vorsprachen sind nur nach individueller Terminvereinbarung möglich. Auch das Landratsamt Starnberg hat geschlossen und vergibt Termine nur in dringenden Fällen.

Abgesagte Veranstaltungen

Außerdem müssen aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr die Veranstalter folgende Termine im Würmtal absagen:

• die nächsten Veranstaltungen im Kupferhaus bis Samstag, 28. März. So das Konzert von Michael Fitz (verlegt um ein Jahr auf Donnerstag, 29. April 2021), das Frühlingskonzert der Musikschule Planegg-Krailling (entfällt ersatzlos), das Kindertheater „Pippi auf den sieben Meeren“ (Ersatztermin noch offen, soll demnächst auf www.kulturforum-planegg.de bekanntgegeben werden), der Kabarettabend von Thomas Schreckenberger „Hirn für alle“ (verschoben auf Donnerstag, 16. Juli), das Benefizkonzert von Ingolf Turban (verschoben auf Donnerstag, 20. Mai 2021), das Theaterstück „Das Ende des Regens“ (entfällt ersatzlos). Gekaufte Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Tickets können bis vier Wochen vor dem Ersatztermin an den Vorverkaufsstellen, bei denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

• die Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe Neuried am Donnerstag, 19. März

• das „Frühlingserwachen 2020“ für Richtigparker in Krailling am Freitag, 20. März, vor dem örtlichen Rathaus

• die Caritas-Angehörigen-Gruppe am Mittwoch, 25. März, in der Würmtal-Insel in Planegg

• die Sprechstunde der Alzheimer Gesellschaft München Land am Mittwoch, 1. April, in der Würmtal-Insel in Planegg

• alle Veranstaltungen der Senioreninitiative Krailling bis 30. April sowie die Kulturfahrt im Juni.

16. 3. 2020: Weitere Veranstaltungen im Würmtal wurden aufgrund der weltweiten Coronakrise abgesagt. Folgende öffentliche Zusammenkünfte finden nicht statt:

• Der Klimadialog der Gautinger Rathausverwaltung, geplant für Dienstag, 17. März

• Die Mitgliederversammlung der Jugendmusikschule Gräfelfing am Mittwoch, 18. März

• Die Lesung von Hans-Herbert Holzamer, veranstaltet von den Gräfelfinger Gelegenheitsschreibern, am Donnerstag, 19. März

• Die Jahreshauptversammlung der Naturfreunde Würmtal am Freitag, 20. März

• Das Gautinger Repair-Café am Samstag, 21. März

• Die Jubiläumsfeier des Diakonievereins Gräfelfing, Planegg, Krailling und Umgebung am Sonntag, 22. März

• Der monatliche Stammtisch des Sozialverbands VdK Planegg-Gräfelfing am Mittwoch, 25. März

• Der Bezirksbildungstag mit einem Vortrag von Helga Reinbold, Bildungsreferentin des katholischen deutschen Frauenbunds, im Gautinger Pfarrheim St. Benedikt am Mittwoch, 25. März

• Die Vernissage der Fotoausstellung „DAS EINE BEWUSST SEIN“ von Andrea Amina Stölzl im Atelierhaus Krailling am Sonntag, 29. März

• Der Trauergesprächskreis der Malteser am Freitag, 3. April, in den Räumen des Malteser Hospizdienstes in Gräfelfing

• Alle Gottesdienste des Erzbistums München und Freising (bis zum 3. April)

• Alle Erste-Hilfe-Kurse der Malteser in der Erzdiözese München-Freising.