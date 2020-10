Abschied vom schönsten Job der Gemeindeverwaltung

Die Gemeinde Planegg sucht einen Kämmerer. Peter Vogel verabschiedet sich in den Ruhestand. Bis zu seinem letzten Arbeitstag am 30. Juni 2022 ist es noch hin, doch soll genug Zeit für die Einarbeitung seines Nachfolgers bleiben.

Planegg – „Die meisten hören zu spät auf“, sagt Peter Vogel, der seit über 40 Jahren im Gemeindedienst steht, davon mehr als 30 Jahre als Kämmerer. Im Oktober 2002 wechselte er von Neuried nach Planegg. Er war bei der Gründung des Regionalwerks Würmtal, des kommunalen Energieversorgers der Gemeinden Gauting, Krailling und Planegg, von Beginn an dabei und kümmert sich nun um die finanzielle Seite der anstehenden U-Bahnverlängerung vom Klinikum Großhadern nach Martinsried. Bauherr ist die Gemeinde.

Altersteilzeit im Blockmodell

Die Einweihung der knapp 1000 Meter unterirdische Gleise wird er nicht mehr als Kämmerer miterleben. Die U6 soll ab Fahrplanwechsel 2025/26 nach Martinsried fahren. Der 60-Jährige hat sich für Altersteilzeit im Blockmodell entschieden. Er arbeitet noch bis Mitte des Jahres 2022 voll weiter und damit „die Zeit der Freistellung schon rein“.

Großprojekt U-Bahn macht Stelle des Kämmerers attraktiv

Gerade das Großprojekt U-Bahn macht für Vogel die Stelle des Planegger Kämmerers attraktiv. „Es ist eine gewisse Herausforderung.“ Am vergangenen Montag stellte Vogel im Werkausschuss des Gemeinderates den Wirtschaftsplan 2021 der Eigenbetrieb U-Bahnlinie 6 Gemeindewerk Planegg (U6 GwP) vor. Die Gemeinde hat mit der U6 GwP eine eigene U-Bahn-Firma gegründet, über die die Finanzströme des Projektes laufen, das deutlich über 100 Millionen Euro kosten wird.

„Es ist noch einiges zu schaffen“

„Ich bin noch nicht in dem Modus, dass ich mich auf den Abschied einstelle. Es ist noch einiges zu schaffen“, sagt Vogel und nennt den neuen Gemeindehaushalt vor dem Hintergrund Corona. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Gemeindefinanzen seien fordernd, doch „letztendlich kann es irgendwas sein“, sagt Vogel und erinnert an die ebenfalls schwierige Phase der Finanzkrise 2008. Für ihn ist die Arbeit des Kämmerers „der schönste Job“, den man in der Gemeindeverwaltung haben kann. „Finanzen liegen mir. Man braucht ein gutes Zahlenverständnis.“

Nachfolger zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht

Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Oktober. Anfangen soll Vogels Nachfolger „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“, wie es auf der Homepage der Gemeinde heißt. „Wir wollen auf jeden Fall ein Jahr Einarbeitung haben, weil die Arbeit so vielfältig ist“, sagt Vogel.

Sobald er Ruheständler ist, will sich Vogel mehr der Kunst widmen. „Das ist eine schöne Perspektive.“ Unter dem Künstlernamen Pevo schreibt, malt und zeichnet Vogel. Einmal stellte er bereits im Planegger Rathaus aus, zweimal in Krailling.