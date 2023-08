SEITENBLICK

Weinfest in Gräfelfing und Klassik am Odeonsplatz – wieder habe ich bedauernd gedacht, wie schön es doch wäre, wenn ich auch nur irgendein Instrument einigermaßen spielen könnte. Aber da fehlt es meilenweit. Als Jugendlicher erfolgte der klägliche Versuch, Gitarre zu lernen. Für die Eltern freilich Ziel klassisch und für mich Ziel Mick Jagger oder so.

Luftgitarre ging ja super. Der klassische Einzelunterricht bei dem eher feinen Herrn Rölz im Keller der Volksschule Lochham endete aber bald mit meiner Flucht aus dem Fenster. Das schlimmste Erlebnis war der „Auftritt“ bei Verwandten, deren Leben von klassischer Musik mit Klavier, Geige und Bratsche erfüllt war und Tante Milo und Onkel Otto auch immer und überall im Duett ernsten Gesang trällerten. An einem herrlichen Sommertag muss-te nun der junge Virtuose Florian im blühenden Garten dieser Familie auf der Gitarre das hinreißende Stück „Ach, bittrer Winter“ aus „Werlins Liederhandschrift“ vom Jahre 1610(!) auf den Saiten zupfen. Es war ein beidseitiges Grauen: meine elende Darbietung und das vorgetäuscht geneigte Zuhören. Mein Versuch der gitarristischen Rock-Karriere folgte beim Vorspielen bei der Gruppe Likaros, die aus durchaus musikalischen Spezln bestand und schon ganz erfolgreich einige Auftritte hatte. Nach ein paar unrhythmischen Takten von Allerweltsakkorden und irgendwelchen Solotönen war die Begeisterung mäßig und „Du Flo, das ist jetzt bisserl blöd, weil wir haben ja schon einen Gitarristen“ war doch sehr deutlich. Damit war dieses Thema auch erledigt und meine musikalische Karriere endgültig vorbei. Die Gitarre selbst hat mich noch zwei Umzüge begleitet – ständig mahnend an mein fehlendes Talent – dann ist sie verschwunden. Versuche mit Mundharmonika und Mandoline nahmen noch den gleichen Weg. Seien Sie froh, dass ich meine Seitenblicke schreibe und nicht singe!

Florian Ernstberger