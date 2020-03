Die aktuelle Entwicklung im Würmtal

Hier informiert Sie der Münchner Merkur Würmtal über aktuelle Mitteilungen von Behörden, Vereinen und Veranstaltern.

31. März: Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Landkreis München um weitere 52 bestätigte Fälle gestiegen. Damit haben sich jetzt 626 Personen angesteckt. In den drei Würmtalgemeinden sind 54 Personen betroffen. In Gräfelfing gibt es 27 bestätigte Fälle, in Planegg 15 und in Neuried 12.



30. März: Das Landratsamt München hat bis Montag 16 Uhr im Landkreis München 575 Fälle mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet. Ein Anstieg im Vergleich zum Sonntag um 15 Fälle. In den Würmtalgemeinden wurden insgesamt 51 Fälle registriert, in Gräfelfing 27, in Planegg 14 und in Neuried 10. Bislang gab es im Landkreis München sechs Todesfälle aufgrund des Coronavirus.



29. März: Die Zahl der Corona- Infizierten ist am Wochenende im Landkreis München stark gestiegen. Das Landratsamt verzeichnete 561 Fälle Stand 29. März 12 Uhr), 99 mehr als noch am Freitag. In den Würmtalgemeinde waren 48 Personen infiziert, 25 in Gräfelfing, 14 In Planegg und 9 in Neuried. Im Landkreis Starnberg gab es bis Sonntag (Stand 17 Uhr) 270 Personen, die sich mit dem neuartigen Virus infiziert haben.



27. März: Das Landratsamt München verzeichnete bis Freitag, 12.15 Uhr, im Landkreis 462 Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus. Bislang gab es zwei Todesfälle. In den drei Würmtalgemeinden haben sich 38 Personen infiziert, 19 in Gräfelfing, 12 in Planegg und 7 in Neuried.

Asklepios-Klinik vervierfacht Zahl der Intensivbetten

Die Kliniken im Landkreis Starnberg bereiten sich weiter auf eine steigende Zahl von Intensiv-Patienten durch das Coronavirus vor. Die Krankenhäuser arbeiten daran, die Kapazitäten zu erhöhen. Die Asklepios-Lungenfachklinik in Gauting als Pandemiezentrum für den Landkreis hat aktuell 20 Covid-19-Fälle in Behandlung. Fünf der Patienten liegen auf der Intensivstation, wie Sprecherin Beatriz Parente Matschke sagt. In der Asklepios-Klinik werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die intensivmedizinischen Kapazitäten aufzustocken. „Derzeit ist der Plan, diese bis Ende April zu vervierfachen und knapp 40 rein intensivmedizinische Betten zu schaffen“, sagt sie Dies könne natürlich nur schrittweise erfolgen, auch, wegen verlängerter Lieferzeiten. „Eine Verdoppelung unserer Kapazitäten im Intensivbereich haben wir bereits erreicht“, so Matschke.

26. März: Die Zahl der Corona-Infizierten hat im Landkreis München erneut deutlich zugenommen. 56 neue Fälle wurden registriert, womit die Zahl der Betroffenen auf 429 anstieg. In den drei Würmtalgemeinden haben sich 34 Personen infiziert: 16 in Gräfelfing, 11 in Planegg und 7 in Neuried.

Wolfart-Klinik gut gerüstet

Die Wolfart-Klinik in Gräfelfing sieht sich für den Kampf gegen das neue Coronavirus gut gerüstet. Laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus teilte Tilmann Götzner, Geschäftsführer der Privatklinik, mit: „Seit dem 16. März bereiten wir uns auf ein erhöhtes Patientenaufkommen im Zusammenhang mit dem Coronavirus vor.“ Operiert würden, der bundesweiten Leitlinie folgend, nur noch Notfälle. Götzner: „Dadurch konnten wir rund 80 Prozent unserer Kapazitäten freisetzen, um für Corona-Patienten gewappnet zu sein.“ Eine Isolierstation sei eingerichtet worden, das Personal noch einmal entsprechend geschult. Man sei gerade dabei, weitere Beatmungsplätze zu schaffen und stehe in engem Austausch mit anderen Kliniken wie dem Klinikum Großhadern. Tilman Götzner: „Bisher haben wir noch keinen großen Ansturm von positiv auf Corona getesteten Patienten. Doch auch falls dieser in den nächsten Tagen kommen sollte – wir sind vorbereitet.“ ms

25.März: Die Situation durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 und die von ihm hervorgerufene Krankheit Covid-19 ändert sich auch im Landkreis München täglich. Nachfolgend sind die aktuellen Zahlen aus den einzelnen Kommunen aufgelistet (als Vergleichszahlen dienen die Zahlen vom Vortag). Nach Auskunft des Landratsamtes sind im Landkreis München 373 Fälle registriert (Stand Mittwoch 11.30 Uhr) – die meisten mit 41 in der Gemeinde Ismaning gefolgt von der Gemeinde Grünwald (31) und der Stadt Unterschleißheim (27). In den drei Würmtalgemeinden haben sich bislang 28 Personen mit dem neuartigen Virus infiziert. In Gräfelfing 16 Personen sowie in Planegg und Neuried jeweils sechs Personen.



24. März: Nach Auskunft des Landratsamtes München ist die Zahl der Corona-Infizierten auf 327 Personen angestiegen. In der Gemeinde Gräfelfing sind 14 Fälle verzeichnet, in Neuried 5 und in Planegg 3. Im Landkreis Starnberg waren am Dienstag 153 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Versammlung abgesagt

Die ursprünglich für Mittwoch, 25.März, geplante Mitgliederversammlung des Maibaum Neuried e.V. wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Überlegung, die Versammlung online abzuhalten, hat der Vorstand verworfen, da es fraglich sei, ob dies rechtlich zulässig ist. Ungewiss sei derzeit, ob der Tanz in den Mai und die Maifeier stattfinden können.

Pfarrbüro für Besucher geschlossen

Das Pfarrbüro von St. Nikolaus in Neuried ist bis auf Weiteres nur noch telefonisch unter der Nummer 755 80 33 zu erreichen, außerdem per E-Mail unter der Adresse St-Nikolaus.Neuried@ebmuc.de. Das Büro ist zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt, das bedeutet Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag sowie Donnerstag auch von 16 bis 18 Uhr. In dringenden seelsorgerischen Fragen ist Pfarrer Wieslaw Poradzisz unter Telefon 0151/41 21 42 33 zu sprechen. mm





23. März: Die Zahl der Corona-Infizierten ist im Landkreis München weiter angestiegen. Am Montag waren 279 Fälle registriert, davon 13 in der Gemeinde Gräfelfing, vier in Neuried und drei in Planegg. Im Landkreis Starnberg gab es nach Auskunft des Landratsamts am Montag 135 Corona-Infizierte.





22.März

Das Landratsamt München hat am Sonntag auf Anfrage die neuesten Zahlen bekannt gegeben: Stand Samstag sind es 219 Menschen im Landkreis, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Im Vergleich zum Freitag ist das ein Anstieg um 19 Fälle. An diesem Montag gibt das Landratsamt dann wieder neue Zahlen heraus. Im Landkreis Starnberg hatten sich laut dortigem Landratsamt bis Sonntagnachmittag 127 Bürger infiziert, 27 mehr als am Freitag. Alle neuesten Nachrichten und Entwicklungen rund um die Corona-Krise finden Sie zudem bei uns: unter www.merkur.de.

Stand Freitag: 200 Corona-Fälle im Landkreis München

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis München nimmt weiter zu. Von Donnerstag auf Freitag ist die Zahl der Erkrankten im Landkreis München sprunghaft von 134 auf 200 angestiegen. In Gräfelfing gab es zehn bestätigte Fälle, in Neuried und Planegg jeweils drei. Im Landkreis Starnberg liegen für die einzelnen Gemeinden keine Zahlen vor. Bis Freitagmittag hatte man hier insgesamt 94 bestätigte Fälle registriert.

19. März: Die Literarische Gesellschaft Gräfelfing sagt auch mehrere Veranstaltungen bis Mitte Mai ab. Davon betroffen sind:

• die Veranstaltung mit Verleger Dirk Ippen „Mein Leben mit Zeitungen“ am 26. März

• die Mitgliederversammlung der Literarischen Gesellschaft am 26. März

• der Vortrag von Schlafexperten Till Roenneberg zu seinem Buch „Das Recht auf Schlaf“ am 23. April

• der Auftritt von Literaturkritiker Denis Scheck mit „Schecks Kanon“ am 5. Mai

• der Vortrag von Politikwissenschaftlerin Antonia Grunenberg zu ihrem Buch „Götterdämmerung“ am 14. Mai

Noch ist unklar, ob alle abgesagten Termine oder ein Teil davon im Herbst 2020 nachgeholt werden können. Weitere Informationen sind unter www.literarische.de zu finden.

Die aktuelle Lage zwingt auch die AWO-Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Planegg temporäre Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu ergreifen. Persönliche Beratungstermine und auch Gruppentermine können deshalb ab sofort nicht mehr angeboten werden. Zuhause mit den Eltern lernen, nicht mehr wie gewohnt Freunde treffen und keine Sportstätten mehr besuchen: Das bedeutet viel Zeit in der Wohnung und zusammen mit Eltern und Geschwistern verbringen – all das muss nicht, kann aber für Familien zu einer Belastungsprobe werden. Darum bietet die Beratungsstelle für Eltern, junge Erwachsene und Jugendliche ab sofort vermehrt telefonische Beratung an. Die Fachkräfte hören zu und unterstützen bei der Suche nach guten Lösungen für bestehende Probleme. Täglich von 9 bis 14 Uhr können Anliegen entgegengenommen werden. Telefonische Beratungen finden nach Absprache auch außerhalb dieser Bürozeiten statt. Per E-Mail oder Telefon lässt sich ein erster Kontakt zur Beratungsstelle herstellen. Für Anfragen aus den Gemeinden Neuried, Planegg und Gräfelfing gilt die Telefonnummer 45 21 40 90 und die E-Mail-Adresse eb.planegg@awo-kvmucl.de.

Die Gemeinde Krailling hat folgende Veranstaltungsabsagen bekannt gegeben:

• das Konzert des Kraillinger Kulturfördervereins am 21. März

• das Seniorencafé am 7. April

• den Kraillinger Duathlon am 3. Mai

• den Marktsonntag und den Würmtaler Energietag (beide am 10. Mai)

• alle Maifeiern

• alle Veranstaltungen des Kraillinger Literaturfrühlings. Falls möglich sollen diese laut Rathaus im Herbst nachgeholt werden.

• den Würmtaler Staffellauf am 11. Juli.

Des Weiteren hat auch der Ortsverband des VdK Krailling-Pentenried alle seine Veranstaltungen bis Ende Juni abgesagt.

Ebenso entfällt für die kommende Zeit die Bürgersprechstunde der Polizei Planegg, die einmal im Monat stattfindet. Der nächste Termin ist für Donnerstag, 14. Mai, von 16 bis 18 Uhr geplant. Treffpunkt wird wie üblich die Gemeindebibliothek Krailling sein.

Das Abitur in Bayern wird wegen Corona um einige Wochen verschoben. Nicht am 30. April beginnen für die Abiturienten die Prüfungen, sondern erst am 20. Mai.

Schließungen und Absagen:

Krailling: Die Gemeindebibliothek ist bis einschließlich Sonntag, 19. April geschlossen. Voraussichtlich erster Öffnungstag ist der 21. April. Medien werden automatisch bis Samstag, 25. April, verlängert. In dieser Zeit fallen auch keine Versäumnisgebühren an. Der Rückgabekasten wird nach Möglichkeit offen gehalten. Außerdem entfallen die Bürgersprechstunden der Polizei Planegg in der Kraillinger Gemeindebibliothek für März und April. Die nächste wird erst wieder am Donnerstag, 14. Mai, sein.

Pasing: Alle Aufführungen und Konzerte in Eigenproduktion der Pasinger Fabrik wurden abgesagt.

Gräfelfing: Alle Veranstaltungen im Gräfelfinger Bürgerhaus bis einschließlich Sonntag, 19. April.

Gauting: Veranstaltungen des Theaterforums Gauting bis einschließlich Sonntag, 19. April. Ebenso alle Veranstaltungen im Kulturhaus Bosco.

Planegg: Die Gemeindebücherei und die Turnhallen der Gemeinde bis Ende der Osterferien. Auch die Volkshochschule im Würmtal setzt ihre Veranstaltungen bis nach die Osterferien aus. Der Kindersachen-Flohmarkt von den beiden Kindergärten Josefstift und Würmeulen sowie von der Kinderkrippe Josefstift im Familienzentrum in der Pasinger Straße findet nun seinen Ersatz am Samstag, den 25. April, von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Neuried: Es sind der Wertstoffhof, alle Spiel- und Sportplätze sowie die Skateranlage gesperrt. Bei Nichtbeachtung können Bußgelder verhängt werden.







Rathäuser und Landratsämter geschlossen

Um die Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus einzudämmen, wurden sowohl die Rathäuser im Würmtal, als auch die Landratsämter München und Starnberg vorsorglich geschlossen. Die Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Krailling, Neuried und Gauting bitten darum, dass die Bürger in dringenden Fällen, die ein Erscheinen vor Ort erfordern, vorab einen Termin vereinbaren. Dazu kann man sich mit seinem Anliegen telefonisch oder per E-Mail an die jeweils zuständige Fachabteilung seiner Gemeinde wenden. Alle nicht dringenden Rathausbesuche sollten aus allgemeiner Rücksichtnahme verschoben werden. Die Schließung für Besucher betrifft auch alle Außenstellen der Gemeinden. Für die Gemeinden Neuried und Gräfelfing gilt die Schließung vorerst bis zum 27. März. Das Rathaus in Planegg schließt voraussichtlich bis 30. März.

Das Landratsamt München bittet Bürger, nur in absolut notwendigen Angelegenheiten persönlich in der Kreisbehörde und ihren Außenstellen vorzusprechen. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail zu klären. Persönliche Vorsprachen sind nur nach individueller Terminvereinbarung möglich. Auch das Landratsamt Starnberg hat geschlossen und vergibt Termine nur in dringenden Fällen.

Abgesagte Veranstaltungen

Außerdem müssen aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr die Veranstalter folgende Termine im Würmtal absagen:

• die nächsten Veranstaltungen im Kupferhaus bis Samstag, 28. März. So das Konzert von Michael Fitz (verlegt um ein Jahr auf Donnerstag, 29. April 2021), das Frühlingskonzert der Musikschule Planegg-Krailling (entfällt ersatzlos), das Kindertheater „Pippi auf den sieben Meeren“ (verlegt um ein Jahr auf Samstag, 17. April 2021), der Kabarettabend von Thomas Schreckenberger „Hirn für alle“ (verschoben auf Donnerstag, 16. Juli), das Benefizkonzert von Ingolf Turban (verschoben auf Donnerstag, 20. Mai 2021), das Theaterstück „Das Ende des Regens“ (entfällt ersatzlos). Gekaufte Tickets behalten für die Ersatztermine ihre Gültigkeit. Tickets können bis vier Wochen vor dem Ersatztermin an den Vorverkaufsstellen, bei denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

• die Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe Neuried am Donnerstag, 19. März

• das „Frühlingserwachen 2020“ für Richtigparker in Krailling am Freitag, 20. März, vor dem örtlichen Rathaus

• die Caritas-Angehörigen-Gruppe am Mittwoch, 25. März, in der Würmtal-Insel in Planegg

• die Sprechstunde der Alzheimer Gesellschaft München Land am Mittwoch, 1. April, in der Würmtal-Insel in Planegg

• alle Veranstaltungen der Senioreninitiative Krailling bis 30. April sowie die Kulturfahrt im Juni.

16. 3. 2020: Weitere Veranstaltungen im Würmtal wurden aufgrund der weltweiten Coronakrise abgesagt. Folgende öffentliche Zusammenkünfte finden nicht statt:

• Der Klimadialog der Gautinger Rathausverwaltung, geplant für Dienstag, 17. März

• Die Mitgliederversammlung der Jugendmusikschule Gräfelfing am Mittwoch, 18. März

• Die Lesung von Hans-Herbert Holzamer, veranstaltet von den Gräfelfinger Gelegenheitsschreibern, am Donnerstag, 19. März

• Die Jahreshauptversammlung der Naturfreunde Würmtal am Freitag, 20. März

• Das Gautinger Repair-Café am Samstag, 21. März

• Die Jubiläumsfeier des Diakonievereins Gräfelfing, Planegg, Krailling und Umgebung am Sonntag, 22. März

• Der monatliche Stammtisch des Sozialverbands VdK Planegg-Gräfelfing am Mittwoch, 25. März

• Der Bezirksbildungstag mit einem Vortrag von Helga Reinbold, Bildungsreferentin des katholischen deutschen Frauenbunds, im Gautinger Pfarrheim St. Benedikt am Mittwoch, 25. März

• Die Vernissage der Fotoausstellung „DAS EINE BEWUSST SEIN“ von Andrea Amina Stölzl im Atelierhaus Krailling am Sonntag, 29. März

• Der Trauergesprächskreis der Malteser am Freitag, 3. April, in den Räumen des Malteser Hospizdienstes in Gräfelfing

• Alle Gottesdienste des Erzbistums München und Freising (bis zum 3. April)

• Alle Erste-Hilfe-Kurse der Malteser in der Erzdiözese München-Freising.