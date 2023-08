Alte Obstsorten am Wegesrand

Grünzug-Netzwerk Würmtal unterhält Streuobstwiese im Landschaftspark West in München

Jahrhundertealte Obstsorten inmitten eines Wildblumenteppichs: Das Grünzug-Netzwerk Würmtal hat mit seiner Streuobstwiese ein jedermann zugängliches Idyll geschaffen – in München. Im Würmtal fehlte es an Flächen für ein derartiges Projekt.

Würmtal – 15 Jahre ist es her, dass der Verein Grünzug-Netzwerk Würmtal (GNW) auf Münchner Grund eine Streuobstwiese angelegt hat. 63 Bäume stehen auf der rund einen Hektar großen Fläche im Landschaftspark West. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, allesamt alte Sorten, die teils schon im 17. Jahrhundert bekannt waren. „Wenn wir hier eine Streuobstwiese pflanzen, retten wir die Welt nicht damit, das ist schon klar“, sagt der Planegger GNW-Vorsitzende Herbert Stepp. „Aber es kommen immer wieder Reaktionen, kleine Beifallsbekundungen. Die Wiese hat sich im Bewusstsein der Leute verankert.“

Das Projekt ist Teil des 186 Hektar großen Landschaftsparks West, der sich von der Städtischen Baumschule aus über Pasing, Hadern und im Westen bis ins Würmtal erstreckt. Neben der Baumschule gibt es Kleingärten, Blumenwiesen und Äcker. Bogenschützen haben Zielscheiben aufgestellt, und Ausgleichsflächen für den Ausbau der U-Bahnlinie 5 nach Pasing wurden eingezäunt. Dazwischen auf Wegen und Trampelpfaden Spaziergänger und Radfahrer, dazu eine Schulklasse des benachbarten Max-Planck-Gymnasiums, die im Rahmen eines Wildpflanzen-Aktionstags kurz vor den Sommerferien die Streuobstwiese nach Schafgarbe absucht.

Grünflächen durch Aufwertung erhalten

Als das Grünzug-Netzwerk Würmtal 2002 entstand, setzte es sich bereits mit dem Prinzip Streuobstwiese auseinander, als ein Mosaikteilchen im Bemühen, Grünflächen durch Aufwertung zu erhalten. „Es reicht nicht, einen Stangerlwald zu schützen“, so Stepp. Die Mitglieder sahen sich in der nächsten Umgebung um – und hatten große Pläne. „Wir hätten gerne eine Streuobstwiese im Würmtal geschaffen und hatten ein Konzept entwickelt, so etwas stückerlweise bis nach Gauting zu entwickeln. Es hat sich aber keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden, also sind wir dazu übergegangen, kleinere Brötchen zu backen.“

+ Auch Herbert Stepp ist Pate eines Baums, eines „Rheinischen Bohnapfels.“ © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Mangels Flächen im Würmtal wurden sie bei der benachbarten Landeshauptstadt München vorstellig. Diese habe in den 90er Jahren ein Programm aufgelegt mit dem Motto „Grünzüge in Fahrt bringen“ und dem Ziel, die Frischluftkorridore aufzuwerten. Das entspricht dem, was sich das Grünzug-Netzwerk auf die Fahnen geschrieben hat. Stepp: „Uns geht es vor allem darum, dass die Frischluft nach München kann, dass wir den Korridor freihalten von Bebauung, freihalten beispielsweise vom Autobahnsüdring.“

Dem Verein wurde eine Ackerfläche zur Verfügung gestellt, die er in Kooperation mit dem Münchner Baureferat Gartenbau in eine ökologisch wertvolle Streuobstwiese verwandelte. 2008 pflanzten die GNW-Mitglieder die Bäume beidseits der Verlängerung der Silberdistelstraße südlich des Max-Planck-Gymnasiums. 3600 Euro Zuschüsse habe es gegeben, erinnert sich Folker Paetsch, laut Stepp „bei der Streuobstwiesengeburt einer der Geburtshelfer“. Auch die erste Mähmaschine sei finanziert worden. Inzwischen hat die Stadt München die Mahd übernommen.

Jeder Pate zahlt pro Baum einmalig 20 Euro

Jeder Baum hat einen Paten, der einmalig 20 Euro zahlt. Die Paten kommen aus dem Würmtal, aus München, aber auch von weiter her. Nicht alle sind GNW-Mitglieder. Manche haben die Patenschaft für mehrere Bäume übernommen, 63 Bäume, 36 Paten, die den Verzicht auf Kunstdünger und nicht biologisch abbaubare Pflanzenschutzmittel erklärt haben. Über auffällige Krankheiten sollen sie das GNW informieren und möglichst selbst den Obstbaumschnitt durchführen. Im Herbst ist eigens ein Kurs geplant.

Heuer sieht es wegen der langen Trockenperiode im Juni schlecht aus mit der Ernte. Aber viel zu holen ist da ohnehin nicht für die Paten, denn die Streuobstwiese ist öffentlich zugänglich. „Das meiste wird durch Gelegenheitsbesucher geerntet“, sagt Stepp. „Zu Corona-Zeiten hat das dramatisch zugenommen.“ Während der Pandemie seien oft bis zu zehn Grüppchen mit großem Abstand zwischen den Bäumen gesessen. Besorgte Spaziergänger hätten sich damals ans Grünzug-Netzwerk gewandt, „in der Sorge um Blumen und Insekten haben sie uns angeschrieben“, so Stepp. Doch eine Einzäunung liegt nicht im Interesse des GNW. Aufenthaltsqualität zu schaffen mit der Wiese sei ein kleiner Beitrag dazu, „den Landschaftspark West so aufzuwerten, dass er an Natur gewinnt, an vernünftigen Wegebeziehungen gewinnt und vor allem geschützt ist“.

+ Bienenstöcke auf der Streuobstwiese, im Hintergrund Folker Paetsch und Monika Schwesinger. © Dagmar Rutt

Begehrlichkeiten gibt es immer wieder. Im ersten Entwurf zum Stadtentwicklungsplan 2040 war im Bereich des Landschaftsparks West eine Ökosiedlung angedacht. Das führte 2019 zur Gründung einer Bürgerinitiative (BI), die nun mit dem GNW zusammenarbeitet. Monika Schwesinger gehört beidem an. Sie hofft, dass der Stadtrat im September endgültig einer Bebauung im Landschaftspark West eine Absage erteilt.

Was dem GNW Anfang des Jahrtausends klar war, hat sich inzwischen auch auf Regierungsebene durchgesetzt. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz erkennt im 2021 verabschiedeten „Streuobstpakt“ (siehe Kasten) an, dass diese „über Jahrhunderte entstandene Form des Obstanbaus mit höchster Bedeutung für die Kulturlandschaft und Biodiversität“ ist. Dem Umstand, dass diese Art des Anbaus aus Rentabilitätsgründen stark zurückgegangen ist, gelte es entgegenzuwirken. Gute Aussichten also für das GNW-Projekt, das als nächsten Schritt nach Absprache mit den zuständigen Referaten der Stadtverwaltung Hecken anpflanzen möchte, als Windschutz und Rückzugsgebiet für Insekten und Vögel.