Bewohner zahlen bis zu 1000 Euro mehr monatlich

Von: Victoria Strachwitz

Die Preiserhöhungen stoßen bei den Bewohnern der Würmtaler Altenheime, hier das Evangelische Pflegezentrum in Planegg, auf Verständnis. © Dagmar Rutt

Altenheime werden teurer. Bewohner müssen bis zu 1000 Euro mehr pro Monat bezahlen. Dennoch bleibt die Nachfrage groß, und die Wartelisten der Würmtaler Einrichtungen sind lang.

Würmtal – Corona hat die Betreiber von Pflegeheimen viel Kraft gekostet. Erholung ist nicht in Sicht: Die Energiepreise steigen, die Gehälter des Personals ebenfalls. Und „die Lebensmittelpreise sind uns davongelaufen“, sagt Doris Schneider, Geschäftsführerin der Altenheime des Caritas-Verbandes der Erzdiözese München und Freising, die im Würmtal in Krailling, Gräfelfing und Gauting Einrichtungen betriebt. Dazu komme eine „überbordende Bürokratie“, stellt Dirk Spohd fest, Geschäftsführer der Hilfe im Alter und damit des Trägers des Evangelischen Pflegezentrums in Planegg. „Mir treibt die Gesamtentwicklung der Branche im Moment die Sorgenfalten ins Gesicht“, erzählt Schneider.

Irgendjemand muss die Rechnung zahlen

Wenn alles teurer wird, muss irgendjemand die Rechnung bezahlen. „Es trifft voll die Bewohner“, sagt Hartmut Joithe, Geschäftsführer des Gräfelfinger Rudolf- und Maria-Gunst-Hauses.

Auch die Bewohner des Evangelischen Pflegezentrums müssen seit Oktober rund 250 Euro mehr pro Monat bezahlen. Eine weitere Erhöhung über 75 Euro monatlich steht im Raum. „Das ist in unseren Augen unzumutbar“, so Spohd.

Für das Kraillinger Altenheim Maria Eich hat die Caritas die Preise bereits im Juni angepasst. Aber damit nicht genug. „Da wird noch einmal erhöht“, sagt Schneider. Im Caritas-Altenheim St. Gisela in Gräfelfing müssen die Bewohner rückwirkend für vier Monate einen Nachschlag bezahlen; eine richtige Erhöhung kam zum 1. November. Mit dieser sei dann mit Mehrkosten von 800 bis 1000 Euro monatlich zu rechnen. Schneider erzählt, dass die Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter aktuell laufen. „Da sind Gehaltssteigerungen in Höhe von sieben bis acht Prozent zu erwarten.“

Schneider geht nicht davon aus, dass Bewohner, die ihre Rechnung nicht mehr zahlen können, ausziehen müssen. Im Notfall springe der Sozialhilfeträger ein. „Es wird niemand auf die Straße gesetzt“, versichert sie.

Kostensteigerungen nachvollziehbar

Schneider und Spohd stellen fest, dass die Bewohner – anders als in früheren Fällen – mit Verständnis auf die Preiserhöhungen reagieren. Da die Kostensteigerungen die ganze Bevölkerung treffen, seien sie für alle nachvollziehbar.

Joithe versucht, den Bewohnern Ängste zu nehmen: „Es muss keiner deswegen ausziehen“, sagt er. Und: „Heizung aus und Decken verteilen machen wir nicht.“ Wie die Erhöhung in seinem Haus ausfallen wird, könne er bisher nicht sagen. Es werde aktuell noch gerechnet. „Aber es wird auf jeden Fall eine Anpassung geben.“

Dass die Kosten nicht von den Sozialleistungsträgern, sondern von den Bewohner persönlich getragen werden müssen, findet er „sozialpolitisch fragwürdig“. „Unserem Bundesgesundheitsminister sind Krankenhäuser wichtiger, da macht er eine Sonderentlastung nach der anderen“, schimpft Joithe. Auch Spohd findet: „Hier ist die Politik gefragt.“ Ohne entsprechende Maßnahmen würden die Pflegekosten explodieren, die finanziellen Belastungen für die Pflegebedürftigen weiter ansteigen und mit ihnen die Zahl der Sozialleistungsempfänger. Spohd ist froh, dass der Preis für das Gas, das das Evangelische Pflegezentrum in Planegg für sein Blockheizkraftwerk benötigt, bis Ende 2023 fixiert ist.

Auch die Bewohner des Kraillinger Waldsanatoriums können sich glücklich schätzen, da diese Einrichtung über eine eigene Hackschnitzelanlage verfügt. Wolfgang Dausch, Sprecher des Trägers Barmherzige Schwestern: „Man kann sagen, dass wir beim Heizen nicht so stark betroffen sind wie andere.“ Aktuell kommt jedoch auch im Waldsanatorium viel zusammen, sodass dessen Träger derzeit ebenfalls mit Pflegekassen und der Regierung von Oberbayern verhandelt, wie sehr die Preise angehoben werden können.

Preiserhöhungen erfordern eine Genehmigung. Üblicherweise wird einmal jährlich verhandelt. Blickt Schneider auf die vergangenen 15 bis 20 Jahre zurück, sei die Lage immer gut ein Jahr im Voraus abschätzbar gewesen, „jetzt muss man eigentlich jeden Monat neu schauen, darauf ist das System nicht eingestellt“. Obwohl die Kosten für einen Platz im Pflegeheim drastisch steigen, kann sie noch keinen Rückgang bei der Nachfrage erkennen. „Wir haben einen Versorgungsnotstand.“ Angehörige riefen weinend an, weil sie keinen Platz fänden. Die Wartelisten seien voll. Schneider: „Wer aktuell einen Platz sucht, ist nicht zu beneiden.“